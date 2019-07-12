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Все про:Киев (17681) наркотики (1538) Нацполиция (9684)

 Парня с кокаином стоимостью 300 тысяч гривен задержали на Печерске в Киеве. ФОТО

В элитном столичном районе Нацполиция задержала 21-летнего жителя Сумской области. При себе у него были наркотики стоимостью 300 тысяч гривен.

Полицейским удалось задержать молодого человека "в ходе реализации оперативной информации о возможном сбыте психотропных веществ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Задержанным оказался 21-летний житель Сумской области, ранее проблем с законом не имевший. У него изъяли вещество, похожее на кокаин, электронные весы и фасовочные пакеты. Стоимость наркотических средств по ценам "черного рынка" составляет около 300 000 гривен", - сказано в сообщении полиции.

Начато производство по ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Если молодого человека признают виновным в продаже наркотиков, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Таксиста-наркомана, из-за которого в ДТП в Киеве погибла пассажирка, приговорили к 5 годам тюрьмы

Парня с кокаином стоимостью 300 тысяч гривен задержали на Печерске в Киеве 01
Парня с кокаином стоимостью 300 тысяч гривен задержали на Печерске в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/n3137242
 
 
 Топ комментарии
 
От засада! ЗЕлеботи сегодня не увидят своего полупокера ни по ТВ- ни в интернете! Слегка не форме ( посылочка не дошла)! Парня с кокаином стоимостью 300 тысяч гривен задержали на Печерске в Киеве - Цензор.НЕТ 6912
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Покупець його швидко відмаже.
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От засада! ЗЕлеботи сегодня не увидят своего полупокера ни по ТВ- ни в интернете! Слегка не форме ( посылочка не дошла)!
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На Печерске неудевительно Там бабки водятся Это на троещене колёса глотают и клей нюхают А тут ишь ты КАКАин
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на Трое пацыки в наркетские хаты-склады ногами не дорожки протоптали,а траншеи уже выкопали,а мусорские всё ищут..
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О! чувак с когнитивным расстройством.. Привет!
запомни, "зебилы" это сторонники Зеленского.. называть порохоботов "зебилами" может только чувак с когнитивным расстройством
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Да на хрен он нужен кому, отмазывать это мясо прямоходящее. Менты поимеют показатель, сожгут потом вместо кокса толченый цитрамон, и снова пустят кокс в оборот. Все довольны - ведется борьба с наркопреступностью.
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Пошутил да. Все барыги поставщики и прочее работает под мусорами, новичков сразу ловят, а остальное крышуют и долю снимают. Так когда надо и ловить их легче, и когда срок на повышение подходит одну корову режут и все прекрасно, остальные коровы останутся и новых заведут на потом.
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чисто не для себя... не корысти ради, а для ***********
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Мне больше всего нравится, когда менты озвучивают цены черного рынка.
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на Банковую дилер ехал.. это все происки Порошенко!!.. он оставил Зеленского и Богдана без лекарства!!!
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Надати італійське громадянство й розтріляти!
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Папа воруют без устали, а детки на кокаин все спускают...
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Звоните срочно богдану - пусть разберется с этим козлом и научит правильно делать закладки Парня с кокаином стоимостью 300 тысяч гривен задержали на Печерске в Киеве - Цензор.НЕТ 3608
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Путин все-таки умный бес. Знает чем торговать - кулак порошка - 10к. баксов.
Там че - "понюшка" сто зеленых шоле? Или ветер раздул?
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Не один раз уже упоминали про поимку гонцов с кокаином. Не один ли и тот же кокаин конфискуют по нескольку раз? Товар то дорогой, востребованный, жалко вот так просто взять и уничтожить.
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"Рейтинг" слуги народа в опасности!!! Парня с кокаином стоимостью 300 тысяч гривен задержали на Печерске в Киеве - Цензор.НЕТ 6291
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Меня всегда удивляют сводки полиции о наркотиках. Они редко подают инфу о количественном измерении изъятого, а всегда в денежном) Ну как так? Проще же написать - задержали и изъяли 300 граммов кокаина. Не. Они всегда конвертируют в деньги чёрного рынка. В чём прикол?
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У звітності, вилучені засоби міряють грошима.
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Понятно. И что дальше? Комиссия и утилизация?)
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в даному випадку, обовязково має бути вказана вага
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Это же помичник преЗЕдента.
Понятно, что он лучше Омеляна, и может проложить более веселые и качественные дорожки.
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посылочка не дошла...в АП уже разрабатывают план спасения президента Парня с кокаином стоимостью 300 тысяч гривен задержали на Печерске в Киеве - Цензор.НЕТ 9654
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звоните баканову лично президенту, а то менты отожмут!
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Я ровно дышу как на Пороха так и на Зелю .Но ,тут тАААкой трэшняк ! Вспомнился советский стишок -
Просыпаюсь с бодуна,
Денег нету ни хрена.
Отвалилась печень,
Пересохло в горле,
Похмелиться нечем,
Документы сперли,
Глаз заплыл,
Пиджак в пыли,
Под кроватью брюки.
До чего ж нас довели
Коммунисты-суки!
)))))))
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а может он шел в полицию сдавать))))))))))))))
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Как громко сказано ПАРТИЯ. Думается это не больше 100г.))
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парня с кокаином надо отпускать.
ну шо бы, блин, на святое...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПарня с кокаином стоимостью 300 тысяч гривен задержали на Печерске в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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