 Парня с кокаином стоимостью 300 тысяч гривен задержали на Печерске в Киеве. ФОТО

Полицейским удалось задержать молодого человека "в ходе реализации оперативной информации о возможном сбыте психотропных веществ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Задержанным оказался 21-летний житель Сумской области, ранее проблем с законом не имевший. У него изъяли вещество, похожее на кокаин, электронные весы и фасовочные пакеты. Стоимость наркотических средств по ценам "черного рынка" составляет около 300 000 гривен", - сказано в сообщении полиции.
Начато производство по ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Если молодого человека признают виновным в продаже наркотиков, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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запомни, "зебилы" это сторонники Зеленского.. называть порохоботов "зебилами" может только чувак с когнитивным расстройством
Там че - "понюшка" сто зеленых шоле? Или ветер раздул?
Понятно, что он лучше Омеляна, и может проложить более веселые и качественные дорожки.
бакановулично президенту, а то менты отожмут!
Просыпаюсь с бодуна,
Денег нету ни хрена.
Отвалилась печень,
Пересохло в горле,
Похмелиться нечем,
Документы сперли,
Глаз заплыл,
Пиджак в пыли,
Под кроватью брюки.
До чего ж нас довели
Коммунисты-суки!
)))))))
ну шо бы, блин, на святое...