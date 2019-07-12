 Приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву будет обжалован, - Аваков

Об этом в Twitter заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"24 года Виталию Маркиву несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", - написал глава МВД.
Аваков заявил, что Маркив и государство Украина не виновны в гибели репортера Роккелли, который "стал жертвой агрессивной России, развязавшей в Славянске войну на Донбассе".
"Будем бороться дальше!" - подчеркнул министр.
Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.
Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории. Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.
А Петруха который это позволил,в шоколаде?
Вот сейчас мы и посмотрим как наш "патриот" президент Зеля поработает и освободит нашего солдатика.
Та в блазня в Італіїї нерухомість - чого б то він своїм майном ризикувати стане...