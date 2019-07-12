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Все про:Аваков (2834) апелляция (384) приговор (775) Маркив (42)

 Приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву будет обжалован, - Аваков

Решение итальянского суда, который приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, будет обжаловано.

Об этом в Twitter заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"24 года Виталию Маркиву несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", - написал глава МВД.

Аваков заявил, что Маркив и государство Украина не виновны в гибели репортера Роккелли, который "стал жертвой агрессивной России, развязавшей в Славянске войну на Донбассе".

"Будем бороться дальше!" - подчеркнул министр.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардеец Маркив произнес последнее слово перед приговором в итальянском суде (обновлено). ФОТО

Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории. Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

Источник: https://censor.net.ua/n3137240
 
 
 Топ комментарии
 
Основная масса итальянцев даже не в курсе что у нас война и все информация идет через московские каналы под крышей лучшего друга Путина медиамагната Берлусконни. По поводу приговора полыый идиотизм так как добробаты даже минометов не имели и доказать кто куда стрелял нереально в принципе в том хаосе что был.
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Макаронники на подтанцовках у убийцы-хуйла !Позор гнидам !!!
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В голові не вкладається...прокурор просив 17 років...дали 24...дивлячись на цих виб...ків печерський судьпочинає здаватись еталоном правосуддя
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Европейские партнеры это вы про амнистия говорите на дамбасе. Ну ну.
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Вот сейчас мы и посмотрим как наш "патриот" президент Зеля поработает и освободит нашего солдатика.
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А Петруха который это позволил,в шоколаде? Приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву будет обжалован, - Аваков - Цензор.НЕТ 1121
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00-govtva
А Петруха который это позволил,в шоколаде?




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До окончания процесса -- никто и никак. Только после приговора, если не оправдательный. У власти уже 83 дня теперь твое тупое божество, Ему и работать., ему и отвечать. "Вывсеврети" и "это все Петро виноват" уже не катит.
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Вот сейчас мы и посмотрим как наш "патриот" президент Зеля поработает и освободит нашего солдатика.
Та в блазня в Італіїї нерухомість - чого б то він своїм майном ризикувати стане... Вирок італійського суду нацгвардійцю Марківу буде оскаржено, - Аваков - Цензор.НЕТ 301
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А арестовали его при Зеленском ? Почему патриот Петя ничего не делал тогда ?
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Макаронники на подтанцовках у убийцы-***** !Позор гнидам !!!
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Аваков, не тормози!!!.. позвони Баканову!!!.. пусть он поймает десять макаронников, и посадить по разным статьям, а потом обменяем на своего!
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Основная масса итальянцев даже не в курсе что у нас война и все информация идет через московские каналы под крышей лучшего друга Путина медиамагната Берлусконни. По поводу приговора полыый идиотизм так как добробаты даже минометов не имели и доказать кто куда стрелял нереально в принципе в том хаосе что был.
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Марков был в Нацгвардии, а не в добробате. Хотя и там минометов не было.
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Аваков, ты же лично летал защищать Маркива, ну и где результат. На апелляцию особой надежды нет но могут существенно уменьшить просто запредельный срок.
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А при чем тут Аваков? Это чисто политический процесс и приговор вінесен вопреки доказательствам и логике. Ясно, что нужно подавать апелляцию, а потом в Европейский суд (в апелляцию я не верю, но без этого нельзя подавать в Европейский суд).
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Похоже, с таким же успехом можно обжаловать приговоры в параше.
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В голові не вкладається...прокурор просив 17 років...дали 24...дивлячись на цих виб...ків печерський судьпочинає здаватись еталоном правосуддя
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Вся загвоздка в том, что Маркив - гражданин Италии. И судят его как гражданина Италии. Приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву будет обжалован, - Аваков - Цензор.НЕТ 1127
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Загвоздка в том, что он никого не убивал.
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Туристу-заволоці в Ірані світило пж, домовились щодо звільнення за один день. А тут - офіцер - рік вже тримають ще 24 зверху. Може МЗС отримало вказівку не захищати нашого офіцера, а навпаки гнобити.
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Если Маркив виновен, то чего бы он перся к макаронникам? А вообще есть надежда, что это все же Европа а не кацапия и есть международные суды.
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Да, с чего бы гражданину Италии переться к макаронникам?
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Жаль что французского свидетеля не прикнокали там на территории даунбасских орков,живучая падла
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затребовать выдачу все итальянцев, воевавших за орков и осудить за тероризм
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Як там прізвище судді?!треба позвонити Баканову щодо цього черта
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В Україні за вбивство росіянам і сєпарським зрадникам дають сміхотворні років 5 тюрьми... А тут дали солдату 24 роки, за те, що він захищав свою землю від окупантів. Як низько тільки впала Італія. Думав цього року в туристичних цялях відвідати Рим, але тепер 100% не поїду. Пропоную всім патріотам в знак протесту перестати купувати туристичні тури до Італії, та відмовитися від всієї італійської продукції в наших магазинах (насам перед шампуні, посуда, сантехніка, шини та диски для автомобілів, автомобілі ФІАТ, пластикові вікна і т. д.)
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Его земля - Италия. Не забывайте, что он - гражданин Италии.
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Ну, УК у них такой, чтобы другим неповадно было. А в Рим, все-таки съездите, Вечный город, как-никак, и от макарон ихних не стоит отказываться. А шампунь итальянский не покупайте - есть лучше.
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В Україні за вбивство росіянам і сєпарським зрадникам дають сміхотворні років 5 тюрьми... А тут дали солдату 24 роки, за те, що він захищав свою землю від окупантів. Як низько тільки впала Італія. Думав цього року в туристичних цялях відвідати Рим, але тепер 100% не поїду. Пропоную всім патріотам в знак протесту перестати купувати туристичні тури до Італії, та відмовитися від всієї італійської продукції в наших магазинах (насам перед шампуні, посуда, сантехніка, шини та диски для автомобілів, автомобілі ФІАТ, пластикові вікна і т. д.)
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Ещё не забудьте пармезан запретить, как ваш северный сосед.
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чому ж тоді у нього подвійне громадянство? Він що, і за Італію воював?
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Уроженец здешний. А в Италию уехал и гражданство получил, так же, как многие патриоты сейчас делают.
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Еще и какие, адвокат раши в Европе. И не скрывают.
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А потом мы говорим ПАСЕ, Х@ИСЕ - они не знают , что в Украине война и кто ее развязал- Пеця только на митингах кричал Зрада (ни кто не сел), да на встречах- а до простых людей не доходило- это результат работы Климкина и его команды, а также Министерства Информационной политики Украины которые видимо зря получали зарплату с 2014г (начала создания)
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прокурор запросив 17, стараніямі адвоката дали 24. А якшо ше і обжаловать, то повішають
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То, что за него клопотал лично рюкзаков наводит на некоторые мысли.
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Не тільки Аваков, а всі українці. Італійці таким вироком Марківу українцям оголосили війну.
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Ваше "обжалование" до жіночого статевого органу дверцята!.Це ви,керівники держави спотворили добровольчий рух по захисту Батьківщини і що ви тепер збираєтесь доводити,коли тисячи добровольців зараз по буцегарнях у нас сидять?.Та головне у цьому,що на жаль ані добробатівці,ані АТОшники,ані волонтери ще не зрозуміли,що буде з ними після оцьіє здачи державою свого захисника!. Не почнете себе,об*єднавши зусилля,активно захищати - будете прохати шоб мати народила вас взад!.
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На митинги в Италии за Маркива выходили 5-7 человек с плакатами. Видать, такой к нему интерес.
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интересно мотался бы так часто на суд Аваков, не будь у него недвижимости в Италии)
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так і у Зевови там незадекларована вілла є провсяквипадок.
Вирок італійського суду нацгвардійцю Марківу буде оскаржено, - Аваков - Цензор.НЕТ 5888
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Італійці відверто стали на бік окупантів з Росії. Італійці думають головою, чи дупою? В Італії працює багато українських заробітчан. Вони теж будуть їхніми ворогами?
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может у Авакова тоже итальянский паспорт есть, писали же про виллу какую то которую якобы он купил, все они итальянцы
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Конечно есть. Проживал там длительно. И недвижимость там имеется. Ну, как у людей.
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Видворити посла Італії з України, ввести санкції проти представників судової влади макаронників та органів, які затверджують суддів на посаду. А вирок оскаржити і, якщо виникне потреба, довести справу до ЄСПЛ. Але чи зважиться на це жалюгідне ЗЕ? Може хоч членом на роялі на знак протесту зіграє
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а ничего что двойное гражданство запрещено в Украине? все плюют на законы - так получите...
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При чом здесь двойное гражданство ,если тебе говорят не суй пальцы в розетку ты засунул тебя убило то что надо посадить электрика
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Человек воевал,а не во власть собрался.Итальянских наркокурьеров мало ловятНадо 5 -6 поймать и года 2 на СИЗО и Судить очень тщательно,лет 5
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Когда Маркива арестовали, предъявили обвинение - где были действия МИДа , кроме стурбованости и активистов? У нас нет задержаных наркокурьеров, работорговцев, сепаратистов-вербовщиков и т.д. с паспортом Италии??!
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Скорее шевелитесь, затем передавайте дело в ЕСПЧ, там на такую херню ответ будет убедительный, ********** макаронники пойдут козе в щель!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПриговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву будет обжалован, - Аваков
 
 
 
 
 
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