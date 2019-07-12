 "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление

Об этом говорится в заявлении партии "Голос" относительно предложенного Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о люстрации, передает Цензор.НЕТ.

"Люстрация - один из наиболее действенных механизмов очищения власти. Команда "Голоса" всегда будет отражать любые попытки отменить люстрационный закон. При этом "Голос" не поддерживает инициативу расширить действие закона об очищении власти на людей, которые занимали руководящие госдолжности с 2014 года. Украина имеет хороший закон об очищении власти, главное - его придерживаться. Целесообразность предусмотренной этим законом люстрации подтвердила Венецианская комиссия, предоставив рекомендации для ее совершенствования. Люстрационный закон должен быть защищен и должен неукоснительно выполняться. На очереди - не расширение действия люстрации, а привлечение нарушителей закона к ответственности. Потому что люстрация только запрещает дальнейшую работу в государственных органах. Но чиновники, которые приложились к ухудшению ситуации в Украине, до сих пор не несут ответственности за свои действия. Поэтому неважно, когда чиновники нарушали закон - при Януковиче или Порошенко, они должны понести за это ответственность", - говорится в заявлении.

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"Идея расширения действия люстрационного закона опасна тем, что грозит молодым специалистам, которые уже пришли на государственную службу после Революции Достоинства и положили начало настоящим изменениям в Украине. Таким как Максим Нефьодов, Айварас Абромавичус, Елена Зеркаль. И другим, кто учился в лучших университетах мира и вел собственные успешные дела, а после 2014 года пошел строить Украину - имплементировать свои знания и опыт в государственных органах", - добавили в партии.

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Ранее Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет.