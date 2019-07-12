 "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление

Об этом говорится в заявлении партии "Голос" относительно предложенного Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о люстрации, передает Цензор.НЕТ.
"Люстрация - один из наиболее действенных механизмов очищения власти. Команда "Голоса" всегда будет отражать любые попытки отменить люстрационный закон. При этом "Голос" не поддерживает инициативу расширить действие закона об очищении власти на людей, которые занимали руководящие госдолжности с 2014 года. Украина имеет хороший закон об очищении власти, главное - его придерживаться. Целесообразность предусмотренной этим законом люстрации подтвердила Венецианская комиссия, предоставив рекомендации для ее совершенствования. Люстрационный закон должен быть защищен и должен неукоснительно выполняться. На очереди - не расширение действия люстрации, а привлечение нарушителей закона к ответственности. Потому что люстрация только запрещает дальнейшую работу в государственных органах. Но чиновники, которые приложились к ухудшению ситуации в Украине, до сих пор не несут ответственности за свои действия. Поэтому неважно, когда чиновники нарушали закон - при Януковиче или Порошенко, они должны понести за это ответственность", - говорится в заявлении.
"Идея расширения действия люстрационного закона опасна тем, что грозит молодым специалистам, которые уже пришли на государственную службу после Революции Достоинства и положили начало настоящим изменениям в Украине. Таким как Максим Нефьодов, Айварас Абромавичус, Елена Зеркаль. И другим, кто учился в лучших университетах мира и вел собственные успешные дела, а после 2014 года пошел строить Украину - имплементировать свои знания и опыт в государственных органах", - добавили в партии.
Ранее Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет.
говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент
после реплики «Я б писала через
апостроф тому що… ну…». Будет
меньше 70-ти знаков с пробелами.
тебя кто-то спрашивал о чем-либо?
Можете выбрать любой термин.
ГДЕ РЕАЛЬНЫЕ ПОСАДКИ МАРОДЁРОВ, ЗЕБИЛ?
То есть образование по хер, культура - по хер. А израильтянины ЗЕ и БЕ считают народ Украины - ЧЕРТЯМИ
Маланцы-выходцы из СССР, совершенно определенно понимает кто есть кто. А настоящим маланцам действительно по-фигу.
Твой зелебоб - маланец по роду и кацап по жизни.
Мотиви Зе-команди підхопити ідею Андрія Портнова з тотальною люстрацією політиків, які були у владі у 2014-2019 рр:
1. Рейтинг Зе-мажоритарників падає, тому ця заява спрямована на мобілізацію «зеленого» електорату. «Нові проти старих», «діти проти батьків», «святі проти заплямованих» - продовження парадигми президентських виборів.
2. Те ж саме стосується загальнопартійного рейтингу. Тиждень до виборів - і щодня нові «відосики». Скоро побачимо ще одне - як ПреЗедент буде «розпинати» міністерських чиновників у Кривому Розі.
3. Ніхто і не збирається приймати цей закон, це лише передвиборчий трюк. У Зе розуміють ризики, що так можна вийти і на самих себе.
4. Команду заспокоїли, бо почали дьоргатися, зокрема, у Авакова і Данилюка.
5. Чому сьогодні? Зе активно велючився в кампанію, щоб повернути втрачений рейтинг. Ну, а на додачу - ще й перебити новину про ухвалення Радою Виборчого кодексу, до якого, до слова, він жодного стосунку не має.
Джерело: блог Віктора Шлінчака, керівнику проекту/ресурсу «Главком»
https://glavcom.ua/columns/victorshlinchak/chomu-zelenskiy-pidhopiv-ideyu-pro-lyustracijeyu-politikiv-yaki-buli-u-vladi-u-2014-2019-rokah-609150.html
Сплошное вранье у них
Тiльки заспiває,
Вмить с ковiнькой Мосiйчук
Мало не вмлiває.
Аж заважив те спiвак,
До нього забрався,
-Чого плачите Ви так?
В Iгора спитався.
-Як не плакати менi?-
Радикал питає,-
Коли "Голос" ваш бридкий
Серце моє крає.
Так колись коза Ляшка
На льоду кричала,
Коли її звiрина
Бiдну розривала!
(Хай Степан Руданський вибачає.)
https://censor.net.ua/forum/3137153/pod_kriki_o_borbe_s_korruptsieyi_tov_zelenskiyi_vtiharya_amnistiruet_vs
Вову мягко предупредили.... Не послушает - пришлют повестку в Делавэр