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 Политика Украины
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 "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление

Идея расширения люстрационного закона грозит молодым специалистам, которые уже пришли на государственную службу после Революции Достоинства и положили начало настоящим изменениям в Украине.

Об этом говорится в заявлении партии "Голос" относительно предложенного Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о люстрации, передает Цензор.НЕТ.

"Люстрация - один из наиболее действенных механизмов очищения власти. Команда "Голоса" всегда будет отражать любые попытки отменить люстрационный закон. При этом "Голос" не поддерживает инициативу расширить действие закона об очищении власти на людей, которые занимали руководящие госдолжности с 2014 года. Украина имеет хороший закон об очищении власти, главное - его придерживаться. Целесообразность предусмотренной этим законом люстрации подтвердила Венецианская комиссия, предоставив рекомендации для ее совершенствования. Люстрационный закон должен быть защищен и должен неукоснительно выполняться. На очереди - не расширение действия люстрации, а привлечение нарушителей закона к ответственности. Потому что люстрация только запрещает дальнейшую работу в государственных органах. Но чиновники, которые приложились к ухудшению ситуации в Украине, до сих пор не несут ответственности за свои действия. Поэтому неважно, когда чиновники нарушали закон - при Януковиче или Порошенко, они должны понести за это ответственность", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Рада проголосует за предложенную президентом люстрацию в политике останутся только Зеленский и Медведчук, - Климкин

"Идея расширения действия люстрационного закона опасна тем, что грозит молодым специалистам, которые уже пришли на государственную службу после Революции Достоинства и положили начало настоящим изменениям в Украине. Таким как Максим Нефьодов, Айварас Абромавичус, Елена Зеркаль. И другим, кто учился в лучших университетах мира и вел собственные успешные дела, а после 2014 года пошел строить Украину - имплементировать свои знания и опыт в государственных органах", - добавили в партии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опубликован текст законопроекта Зеленского о люстрации тех, кто был во власти последние 5 лет (обновлено)

Ранее Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3137239
 
   
 Топ комментарии
 
это ты ещё видимо зепреза не слушал
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думал голосовать за голос... Но с каждым днем понимаю всё больше, что это не голос, а фальцет "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление - Цензор.НЕТ 7103
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причем шепелявый. "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление - Цензор.НЕТ 6195
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я бы сказал по-другому - немощный "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление - Цензор.НЕТ 765
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Вы серьезно ? Он хорош в своем деле , но это не политик , послушайте что и как он говорит , вы хотите , что бы он определял путь Украины в ближайшие 5 лет ?
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ну, дык... пусть поёт - никто не против... Но в политике голос его плох "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление - Цензор.НЕТ 9605
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ага Вакарчук, * я не здамся без бою* и зешмаркля, *Украина похожа на порноактрису*,второй по твоему мега политик и патриот?
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мой Президент и Патриот - Порох... Вали на хрен "Голос" не підтримує ініціативу Зеленського про люстрацію: треба не розширювати, а карати, - заява - Цензор.НЕТ 8105
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меня тут считают порохоботом,ну что ж идиоты как ты бывают везде.
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не обидно,просто сейчас ты показал свой интелектуальный уровень
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та да... Интеллектуальный... незнаешь... Иди в школу на переработку, дурэпа "Голос" не підтримує ініціативу Зеленського про люстрацію: треба не розширювати, а карати, - заява - Цензор.НЕТ 700
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не раз мне приходилось отмечать,от моих грамматических ошибок,вреда нет,а вот от таких *грамотных* дураков,бед намного больше,последние выборы этому подтверждение
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вот именно - украинцы, а не всяка шелупонь, которая даже по-кацапски не умеет "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление - Цензор.НЕТ 5506
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Не кацап, говоришь. Это достаточно просто показать.https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQна 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то
говорит. Можешь сказать, что?

Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент
после реплики «Я б писала через
апостроф тому що… ну…». Будет
меньше 70-ти знаков с пробелами.
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слышь, ********* зебликов...
тебя кто-то спрашивал о чем-либо? "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление - Цензор.НЕТ 8962
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а вот что - здесь всё расшифровано "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление - Цензор.НЕТ 1613 http://natribu.org
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видишь, как несложно показать, что ты кацапа?
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выложи здесь твое произношение слова "паляниця" "Голос" не підтримує ініціативу Зеленського про люстрацію: треба не розширювати, а карати, - заява - Цензор.НЕТ 5729
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Это не оскорбление для Славка, это медицинский диагноз. Умственно недоразвитый, недалекий, дурак, инфантил, слабоумный, человек с отсутствующими когнитивными способностями, замедленные мыслительные реакции, отставание в развитии, замедленное взросление, не полностью сформировавшаяся личность, персона, страдающая легкой формой кретинизма, дебилизма, олигофрении, *******.
Можете выбрать любой термин.
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Преподаватели одного из топовых университетов США говорят совсем другое о вакарчуке, но кому мы поверим больше, тебе не вруну или профессорам с незапятнаной репутацией? Ответ очевиден.
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думается мне что 1-й в списке "молодых специалистов" - ПАПа
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Ещё бы они поддерживали люстрацию своего хозяина петрухи.
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Пеця в них нуждается, как заяц в стоп сигнале "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление - Цензор.НЕТ 193
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М-да, Зебил ещё не таких дров наломает. Вместо реальных посадок топ-коррупционеров нам впаривают залепуху в виде какой-то люстрации.
ГДЕ РЕАЛЬНЫЕ ПОСАДКИ МАРОДЁРОВ, ЗЕБИЛ?
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не будет, ибо следующим на посадку будет сам зелебоб и посадят его рыги, как в свое время присадили йулю "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление - Цензор.НЕТ 899
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Особенно Коломойского? Почему его не садят?
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потому, что ты нихрена не разбираешься в реалиях и этому пример твои посты "Голос" не підтримує ініціативу Зеленського про люстрацію: треба не розширювати, а карати, - заява - Цензор.НЕТ 2392
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Как ЗЕ сказал - ЧЕРТ? Он всех считает чертями - до тебя еще не дошло?
То есть образование по хер, культура - по хер. А израильтянины ЗЕ и БЕ считают народ Украины - ЧЕРТЯМИ
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а украинцы считаю израильтян - говнюками.. так шо теперь? Ты, СМД, правильно пиши, чтоб тебя понимали, а не хрен зна шо!
Маланцы-выходцы из СССР, совершенно определенно понимает кто есть кто. А настоящим маланцам действительно по-фигу.
Твой зелебоб - маланец по роду и кацап по жизни. "Голос" не підтримує ініціативу Зеленського про люстрацію: треба не розширювати, а карати, - заява - Цензор.НЕТ 453
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Как я его мог выбирать, если я не маланец?
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Да неплохой законопроект, ну нужно внести несколько поправок по исключению из него отдельный категорий, например волонтеров и участников АТО.
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ни чё се... Волонтеры и участники АТО - знающие много... По-сему их первыми... еще и на кичу кинуть "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление - Цензор.НЕТ 1666
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Правильно. В нашей политике за последние 5 лет были не только барыги мародеры- соевые и морковные, а и порядочные, проукраинские люди, которые боролись с коррупцией и за Украину. Таким место в новой власти. Не хочешь старых проворовавшихся рыл? (как и мы все не хотим)- САЖАЙ УРОДОВ!!! Тем более, ты к власти пришел именно с такими обещаниями. А монополия на власть может закончится очень печально. Для тебя, в первую очередь.
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теперь к соевым, морковным и прочим присоединилась вонючая ЗЕленая плесень.. Эх, не хватит шконок "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление - Цензор.НЕТ 8099
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Чаушеску тоже думал, что весь крутой. 😀😀😀
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Тут цифры надо смотреть. Если выросло, премировать, если упало, люстрировать.
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Нужна не новая люстрация. Нужно чтобы наконец заработали антикоррупционные органы. Порошенко 5 лет оттягивал их запуск под разными поводами. Если это же продолжит делать Зеленский, или если будет вмешиваться в их работу, значит станет очевидно, что никакой он не "слуга народа", а очередной слуга олигархов.
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чтобы они заработали , нужно чтобы они были , а те которые создал ПАП не для этого
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та ПАПа надо уже забывать, и готовить шконки для ************** дружбанов "Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление - Цензор.НЕТ 991
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Их создавал не сколько ПАП, сколько иностранцы. Хотя конечно там есть люди ПАПа, но далеко не большинство.
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Т.Чорновіл це хто? І хто такий Сергій Наумович?
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Чорновіл давно цей пи...ож спрстувала. Але зебілали краще попірять якомусь невідомому Наумовичу. Доречи, я теж в фесбуці писаи вмію.
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На лівому плечі сидить демон... А от на правому плечі я нікого не бачу... Нам каюк 😯
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Я, як відомо, не зебот, але ця фотка викликала ностальгічні асоціації: у 70-х роках в одному гуманітарному виші Києва навчалася бельгійка українського походження. Вона мала непогані вокальні дані, любила джаз, але мала проблеми з музичним слухом. І тоді студентська банда запросила кларнетиста, завданням якого було тихо грати їй на вухо її вокальну партію. Трохи з випередженням.
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Тобто Голос і Слуги народу не будуть створювати коаліцію. Слова Голосу викривають брехню Слуг народу.
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Сказано было с кем возможна коалиция, в чем здесь брехня?
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Голос сказав, що він не підтримує головну страшилку Слуг народу люструвати (репресувати) усіх службовців 2014-2019 років. Тобто нічого спільного з вами. Відповідно коаліції з тоталітарними слугами не буде.
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Чому Зеленський підхопив ідею про люстрацією політиків, які були у владі у 2014-2019 роках Ніхто і не збирається приймати цей закон, це лише передвиборчий трюк. У Зе розуміють ризики, що так можна вийти і на самих себе

Мотиви Зе-команди підхопити ідею Андрія Портнова з тотальною люстрацією політиків, які були у владі у 2014-2019 рр:
1. Рейтинг Зе-мажоритарників падає, тому ця заява спрямована на мобілізацію «зеленого» електорату. «Нові проти старих», «діти проти батьків», «святі проти заплямованих» - продовження парадигми президентських виборів.
2. Те ж саме стосується загальнопартійного рейтингу. Тиждень до виборів - і щодня нові «відосики». Скоро побачимо ще одне - як ПреЗедент буде «розпинати» міністерських чиновників у Кривому Розі.
3. Ніхто і не збирається приймати цей закон, це лише передвиборчий трюк. У Зе розуміють ризики, що так можна вийти і на самих себе.
4. Команду заспокоїли, бо почали дьоргатися, зокрема, у Авакова і Данилюка.
5. Чому сьогодні? Зе активно велючився в кампанію, щоб повернути втрачений рейтинг. Ну, а на додачу - ще й перебити новину про ухвалення Радою Виборчого кодексу, до якого, до слова, він жодного стосунку не має.

Джерело: блог Віктора Шлінчака, керівнику проекту/ресурсу «Главком»

https://glavcom.ua/columns/victorshlinchak/chomu-zelenskiy-pidhopiv-ideyu-pro-lyustracijeyu-politikiv-yaki-buli-u-vladi-u-2014-2019-rokah-609150.html
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Соросята з поросятами проти,харчєвацця буде ніде
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Блеяние этого картавого певуна часто идет в унисон с псами парашенки. Совпадение - не думаю. Петина консерва.
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А ваші Слуги народу говорили про створення з ними коаліції. Тепер уся брехня Слуг народу стала зрозумілою.
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Это они себе рейтинг нагоняли
Сплошное вранье у них
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Ну в принципе,была б ответственность,то и люстрации не понадобилось.Люстрация,это прежде всего следствие безответственности.Теперь,можно не только прикрывать свои преступления,заявами о полит.репрессиях...А добавить к репрессиям,такой аргумент як люстрация "Голос" не підтримує ініціативу Зеленського про люстрацію: треба не розширювати, а карати, - заява - Цензор.НЕТ 763
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"Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление" - на сегодняшний день, для меня лично, единственный авторитет в качестве преза - это Вакарчук - образованный, адекватно мыслящий, надёжный, неплохой оратор, настоящий украинец, патриот, и команда у него соответствующая, в то время. как Зе - это тёмная лошадка, популярный лицедей в мире ширпотреба, оратор никакой, команда у него, можно сказать, полный винегрет, сборище рыгов, украинцев, антиукраинцев, хохлов, совков, и пр. шелупени, которые волею случая объединились против Рошена, а что дальше, где вы видите здесь будущее Украины?
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Я так понимаю что вы сможете повторить "Петя мародер и ничтожество"?
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Дуже хочеться про "розширення люстраціі" почути голос самого Вакарчука...Впевнений,що він за п"ять хвилин здатний перетворити тему в абсолютний ідіотизм і посміховисько...
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Як на сценi Вакарчук
Тiльки заспiває,
Вмить с ковiнькой Мосiйчук
Мало не вмлiває.
Аж заважив те спiвак,
До нього забрався,
-Чого плачите Ви так?
В Iгора спитався.
-Як не плакати менi?-
Радикал питає,-
Коли "Голос" ваш бридкий
Серце моє крає.
Так колись коза Ляшка
На льоду кричала,
Коли її звiрина
Бiдну розривала!

(Хай Степан Руданський вибачає.)
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Тепер Бєня тобі не заплатить, Димитрику.
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А наступний єтап який буде? Всіх війскових які служили в означенний період? А потім всіх українців в Сибір?
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Потім будуть своїх репресувати, як при Сталіні. Чому? Бо треба буде демонструвати, що закон порушували самі дрібні зебобіки, а не їхні замовники.
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Под крики о борьбе с коррупцией тов. Зеленский втихаря амнистирует всех деятелей периода Януковича. Не верите? Читайте сами!

https://censor.net.ua/forum/3137153/pod_kriki_o_borbe_s_korruptsieyi_tov_zelenskiyi_vtiharya_amnistiruet_vs
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С этой партией все ясно, хотят и нашим и вашим, и морковку съесть и куда надо сесть. Не партии, а что-то кисельно-мармеладное с зеленой кислятиной.
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«Невибіркове накладання заборон»: у «Групі семи» прокоментували плани Зеленського щодо люстрації https://www.radiosvoboda.org/a/news-hrupa-7-pro-liustratsiu-zelenskoho/30051416.html
Вову мягко предупредили.... Не послушает - пришлют повестку в Делавэр
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Петин Голос прорезался дык никто и не сомневался что этот кукольный театр уже отрепетировал всё по нотам, Упети довольны!
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У Зеленского чуток не доперли: надо было подавать в Раду не этот законопроект, а о поднятии зарплаты до 4000 евро. И у слуги его народа было бы четких 75% на выборах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Голос" не поддерживает инициативу Зеленского о люстрации: надо не расширять, а наказывать, - заявление
 
 
 
 
 
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