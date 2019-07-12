 Первым образовательным омбудсменом стал директор киевской школы Горбачев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Гриневич отметила: "Сегодня день, когда я обещала представить первого образовательного омбудсмена. Итак, им станет Сергей Горбачев, директор школы, который хорошо знает систему образования на всех уровнях, умеет быть публичным, а также глубоко понимает суть и ценности НУШ.

Должна признаться, что это был нелегкий выбор, все трое кандидатов, отобранные комиссией, очень профессиональные люди, специалисты. Ирина Яковец- юрист с опытом работы со сложными подростками в рамках системы пробации, а Олеся Ващук имеет опыт деятельности в общественном секторе. Я благодарю их за участие в конкурсе и надеюсь, что на своих нынешних должностях они будут сотрудничать с офисом образовательного омбудсмена.

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Я желаю Сергею Ивановичу силы, мудрости и выдержки, которые ему очень пригодятся. Я убеждена, что из всех кандидатов именно у него больше всего шансов сделать институт образовательного омбудсмена центром доверия и цивилизованного разрешения конфликтов.

Общество ожидает не очередного карательного органа, а новое качество отношений, реагирование и решение проблем без проволочек.Именно этого следует стремиться в образовании.

Я искренне желаю успеха другим кандидатам, а Сергея Ивановича ждет тяжелая и кропотливая работа. Думаю, у него впереди еще много моментов, когда он пожалеет, что вообще пошел на этот конкурс. Но если качественно работать, образовательный омбудсмен сможет внести новое качество в отношения и систему разрешения конфликтов в нашей школе".

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