 ГБР проводит обыски в Государственной фискальной службе

Следователи теруправления ГБР в Полтаве расследуют возможные незаконные действия должностных лиц руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни ГФС. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции. Кроме того, руководством ГФС Украины было принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Из-за этих действий государственный бюджет, возможно, недополучил средства в сумме около 630 млн грн", - сказано в сообщении.

Сегодня обыски прошли в главном управлении ГФС, на Харьковской таможне и в главном управлении ГФС в Харьковской области.

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"Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 367 Уголовного Кодекса Украины - служебная халатность, то есть, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее особо тяжкие последствия", - уточнили в ГФС.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины.

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