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Все про:обыск (1304) таможня (1438) халатность (36) Харьков (4357) ГФС (3350) ГБР (419)

 ГБР проводит обыски в Государственной фискальной службе

Обыски прошли в главном управлении ГФС, на Харьковской таможне и в главном управлении ГФС в Харьковской области. По версии следователей, налоговики причинили государству убытки на 630 млн гривен.

Следователи теруправления ГБР в Полтаве расследуют возможные незаконные действия должностных лиц руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни ГФС. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции. Кроме того, руководством ГФС Украины было принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Из-за этих действий государственный бюджет, возможно, недополучил средства в сумме около 630 млн грн", - сказано в сообщении.

Сегодня обыски прошли в главном управлении ГФС, на Харьковской таможне и в главном управлении ГФС в Харьковской области.

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"Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 367 Уголовного Кодекса Украины - служебная халатность, то есть, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее особо тяжкие последствия", - уточнили в ГФС.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137236
 
 
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Молодчины!!! И никакие займы нам не надо!!! У этих займите - РАБОТНИКОВ!!!
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в Сумской бы провели))там главбухи деткам на свадьбы такие подарки делают шейхи саудитов обливаются горькими слезами от зависти))
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У Гепы транспортный комплекс вообще билеты не выдаёт и соответственно барыши идут мимо фискалов.Билет 10 гр и никакого налогообложения,всё на карман Гепе.
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ГБР прям разбушевался, каждый день обыски, вот только толку невидно.
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правильно говоришь, просто перераспределяют потоки, клоун сильно потратился на выборы, теперь нужно отбить бабло с минимальными потерями.
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"В Сваляве Закарпатской области экс-президента Петра Порошенко местные жители выгнали с его предвыборного митинга с криками: "Ганьба!""Ганьба! Ганьба! Порошенко позор! - скандировали люди. - Обокрал армию, всех обокрал!" - кричали люди. .Возмущенные украинцы перекрыли экс-президенту проход, кто-то даже пытался схватить его за пиджак. Порошенко от разъяренной толпы спасла охрана. А люди его криками в след обвиняли в воровстве, сопровождая нецензурной лексикой."
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