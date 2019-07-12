 Зеленский: Мэр Днепра пример для всех мэров городов Украины по выполнению крупных инфраструктурных проектов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт Gorsovet.

12 июля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Днепр. В ходе визита глава государства ознакомился, в частности, с ходом проведения ремонтных работ на Центральном мосту. Реконструкция здесь выполняется только за счет городского бюджета, общая стоимость составила 399 млн грн. Для Украины этот случай беспрецедентный: ранее такие работы, если и проводили, то только за счет дотаций из центрального бюджета.

Владимир Зеленский отметил, что Днепр является примером для всех городов Украины по выполнению крупных инфраструктурных проектов.

"Ранее все крупные инфраструктурные проекты выполнялись за счет дотаций из центрального бюджета. Городской голова должен иметь сильную политическую волю для того, чтобы начать такой масштабный проект по реконструкции без помощи государства. Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс на благо всей громады", - отметил Президент.

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