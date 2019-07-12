EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  2642  75
Все про:Зеленский (2115) люстрация (735) Медведчук (918) Климкин (2263)

 Если Рада проголосует за предложенную президентом люстрацию, в политике останутся только Зеленский и Медведчук, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил свое отношение по поводу предложения президента провести люстрацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере 

Климкин отметил: "В случае принятия нового закона о люстрации в украинской политике останутся, в основном, два человека - Зеленский и Медведчук. У кого есть сомнения, что будет дальше?".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опубликован текст законопроекта Зеленского о люстрации тех, кто был во власти последние 5 лет (обновлено)

Ранее Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3137230
 
   
 Топ комментарии
 
ну так вона і для того і мутиться
 показать весь комментарий
 
Так для этого она и придумана, чтоб вернуть власть рыгоаналам!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там в Ростове еще один кент имеется.
 показать весь комментарий
 
 
Ведучий Ростовського Квартала. А що, гідне продовження карьєри Зєлі.
 показать весь комментарий
 
 
Хех,да боятся они остаться без корыта,воот и несут всякую чушь
 показать весь комментарий
 
Коли Богдана люструють? Чи люструватимуть лише чужих? І чому не хочуть люструвати голів ОДА?
 показать весь комментарий
 
 
Богдан підпадає під дію чинного закону.
 показать весь комментарий
 
 
Богдан по закону вообще не должен был попасть во власть. От слова совсем. Это прямое нарушение Зелей закона о люстрации.
 показать весь комментарий
 
тоді чому в законі вказані ще адвокати? чому кандидати в депутати,мери,президенти??? про яке корито в їх випадку мовиться???
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/12/7220734/
 показать весь комментарий
 
Так для этого она и придумана, чтоб вернуть власть рыгоаналам!
 показать весь комментарий
 
 
дело в том,что украинцы не очень любят эту замечательную партию...
могут быть траблы..
 показать весь комментарий
 
 
Страшно то, что зебилы вприпрыжку со своим божеством ведут страну в большую яму с дерьмецом, а потом умоют руки и разгребать после них, как в 2014 году будет активное вменяемое меньшинство. И дай Бог, только чтобы не ценою своих жизней.
 показать весь комментарий
 
Хуже. Рыги были свои, доморощенные ханыги, а Шмаркля хочет положить Украину под Мордор. Причем под одобрительные возгласы зебилов, не задумующихся к чему все идет.
 показать весь комментарий
 
 
по моему стране необходим небольшой и уютный военный переворот
 показать весь комментарий
 
 
члены античилийской проросс проболивийской парламентской фракции
 показать весь комментарий
 
 
Я взагалі не розумію чому в Києві проводити гей-парад можна, а військовий- ніт?! Що сталося в цьому році? Якщо Рада проголосує за запропоновану президентом люстрацію в політиці залишаться тільки Зеленський і Медведчук, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2429
 показать весь комментарий
 
 
Все просто. На гей-параде ЗЕ присутствовать не обязательно, а на военном параде обязательно. А военных он боится.
 показать весь комментарий
 
 
есть исторический прецедент. "славная революция" называется.
 показать весь комментарий
 
Так порошенко наркобарон получается
 показать весь комментарий
 
 
Два ******
Старый - эктив, шмаркля - рэссив
 показать весь комментарий
 
 
Андрій Парубій «Я глибоко переконаний, це не його ідея, це ідея Путіна, і не випадково вони вчора мали розмову».
 показать весь комментарий
 
 
Пане Клімкін, ви сумніваєтеся, що новообрана влада проголосує? І закон Портнов для того і писав, щоб у політиці залишилися Зєлєнскій і Медведчук. Притому, Зєлєнскій - на 5 років, а Медведчук - назавжди.
 показать весь комментарий
 
 
Офис президента вчера таки подал этот законопроект на рассмотрение парламента. Но весь .прикол в том, что вчера Верховная Рада 8 созыва отработала свой последний день. То есть, все, больше заседаний парламента 8 созыва не будет. Никогда не будет. Будет уже работать 9 созыв, который не имеет права рассматривать законопроекты, представленные в предыдущую Раду за исключением тех, которые уже были проголосованы в первом чтении. То есть, законопроект №10444 о «ЗеЛюстрации» никогда не попадет в сессионный зал на голосование. Об этом, конечно же, знали в Офисе Президента и все равно это сделали. Красивый пиар-кидок зебиличиков, в стиле своего учителя и хозяина -- папы Бени.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
🐷ботики, верещимо -і Петррилло нєвінний!!

🤣
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Клямкин приторно навязчив .
 показать весь комментарий
 
 
Путин: "Клієнт Созрєл - после 21-го будем Снимать. Гипс"
Лавров: "... да он Лопух Зелений - Возьмем без Шума и Пилі".
Патрушев: "Кокс - уже в Воздухе"
 показать весь комментарий
 
 
Медвечук был представителем Украины в переговорах, и весь Оппоблок с Бойко и Рабиновичем тоже попадает под люстрацию.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский пять лет играл в Квартале президентов. Люстрировать подлеца.
 показать весь комментарий
 
 
Богдан теж підпадає під чиниий закон про люстрацію, але його не чіпають.
 показать весь комментарий
 
 
Если Рада проголосует за предложенную президентом люстрацию в политике останутся только Зеленский и Медведчук, - Климкин
Да, примерно так и будет.

Сколько раз говорилось евросилам, не повторяйте 1918 год, так нет же, думали схватили удачу за хвост.
Как говорится, что посеешь, то и пожнёшь.
 показать весь комментарий
 
 
В том, что прошлая власть настроила народ против себя.
 показать весь комментарий
 
А как она могла не настроить народ против себя, если для того, чтобы вылезти из ж.пы в которую завел страну народом избранный Бандюкович, пришлось воевать и одновременно проводить болезненные, но необходимые реформы.
Проклятый хирург отрезал ногу пораженную гангреной, не дав алкашу подохнуть под забором. Наркоз отходит да еще подлец и заставляет заниматься реабилитацией, привыкать ходить на протезе и не дает бухать. Лучше выберем веселую знахарку бабу Зелю. Она обещала, что не только нога отрастет, но и крылья.
 показать весь комментарий
 
 
Реформы могли быть не такими болезненными, если бы евровласть не старалась вовсю сделать их такими болезненными, да еще во время войны, когда люди терпят лишения, причем себя богатые не задели, у них такая философия, а вот людей можно доить до бесконечности, пока не подохнут или не сбегут.

В итоге богатые живут еще богаче, а бедные еще беднее.
И это только, что касается денег, есть еще и другие негативные аспекты их реформ.

Люди все видят, их не обманешь.
 показать весь комментарий
 
класс . с вашего разрешения поделюсь на другом ресурсе . Можно ?
 показать весь комментарий
 
Под крики о борьбе с коррупцией тов. Зеленский втихаря амнистирует всех деятелей периода Януковича. Не верите? Читайте сами!

https://censor.net.ua/forum/3137153/pod_kriki_o_borbe_s_korruptsieyi_tov_zelenskiyi_vtiharya_amnistiruet_vs
 показать весь комментарий
 
 
Закон про люстрацію
1. Всі погані люди не мають права посідати жодні посади.
2. Список поганих людей складається главою Офісу Президента України і затверджується Президентом України.
3. Якщо з'ясується, що люстрована особа є хорошою, щодо неї люстрація скасовується. З'ясування відбувається на підставі наданих аргументів після підрахування їх кількості.
4. Особи, які були попередніми президентами України, не мають права подавати заявки про визнання їх хорошими.
5. Негайна люстрація відбувається шляхом оголошення людини чортом. Право на негайну люстрацію є виключною прерогативою Президента України.
6. Будь-які спори щодо конституційності, тлумачення та застосування цього закону підлягають виключній юрисдикції Баришівського районного суду.
Валерій Пекар
 показать весь комментарий
 
 
Освободятся места для выросших в Независимой Украине политиков!
У половины нынешних торчат уши КПСС или ВЛКСМ.
 показать весь комментарий
 
 
У половини "выросших в Независимой Украине политиков" стирчать вуха русскага мира и ФСБ.
 показать весь комментарий
 
 
Если это действительно так, тогда "всё". Якщо Рада проголосує за запропоновану президентом люстрацію, в політиці залишаться тільки Зеленський і Медведчук, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8377
 показать весь комментарий
 
вам - сбрить уши, а молодым, не замазанным порошнёй, янучарами и рюзским миром - ЗЕленый свет!
 показать весь комментарий
 
Кучмі вже збрили і ЗЕленкою намазали? Якщо Рада проголосує за запропоновану президентом люстрацію, в політиці залишаться тільки Зеленський і Медведчук, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9112
 показать весь комментарий
 
 
принято решение по крыму https://www.youtube.com/watch?v=_xt4RDKJYW8
 показать весь комментарий
 
Цензор давай выкладывай обращение Артёма Овдиенко к пукину Вот пообсуждаем поржём
 показать весь комментарий
 
Не понял, а чего все так возбудились??? Не будет никого из бывших, так пора им на скамью запасных, а не которых и на семью подсудимых.
 показать весь комментарий
 
 
ВСЕ СОВСЕМ ПО ДРУГОМУ:
Просто все будут "работать" под постоянной угрозой увольнения из-за люстрации.
И кто будет послушным, того не будут люстрировать, а кто хоть чуть возразит - тут же попадет под закон этой самой люстрации.
Зе-банда хочет таким способом накинуть на всех чиновников "уздечку".
 показать весь комментарий
 
когда нечем крыть , доставай "Медведчука" из рукава
 показать весь комментарий
 
 
Товариство, ну чого чубимось?! Хай ********* на горі - то є демократія.
Наша справа - заукраїніть на добу паспорта бабці(діда), мамці(батька) колоборантів, якщо такі е.
Хай живе вільна Украіна!
 показать весь комментарий
 
Мій округ - 174 (Харків), якщо я голосуватиму за свободівця, мать за Міхо, друзі за самопоміч та вакарчука то до Парламенту знов пройде Фельдман.
А я не хочу Фельдмана!!!
Наступного разу, сподіваюсь, не доведеться голосувать проти.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вам говорили, не ройте другому яму, сами в неё попадете? Но шыкаладный цех нихера не интересовало кроме загнать украинцев в стойло и доить...теперь у них пердаки горят. Могу точно сказать, Пете сидеть как минимум десюльник с конфискацией!! Ну и без сомнения Петин кориш Мертвечук соснет тунца в Украине будь здоров. Надо только на выборы прийти!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Украине за все 5 лет не было внятного внешнеполитического курса И во всем этом виноват Климкин Странно как мог такой человек занимать пост министра Но сомомнения ему не занимать Даже сейчас он еще хорохорится
 показать весь комментарий
 
 
Чим тобі не зрозумілий курс України в останні 5 років? Тим що не рухались в бік Москви?
 показать весь комментарий
 
 
Самый лучший политик, это сам народ. И вообще, что это за работа такая?
 показать весь комментарий
 
Особенно тот, кто обрадовался возвращению "сватов" Якщо Рада проголосує за запропоновану президентом люстрацію, в політиці залишаться тільки Зеленський і Медведчук, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6009
 показать весь комментарий
 
в стране останется один Голобородько Якщо Рада проголосує за запропоновану президентом люстрацію, в політиці залишаться тільки Зеленський і Медведчук, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4255
 показать весь комментарий
 
Голобородько через "сліпий" швецький траст переїхав до росії.
 показать весь комментарий
 
 
А хто в нас мав бізнес в Росії і знімав неукраїнські фільми на російські гроші в останні 5 років?!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Рада проголосует за предложенную президентом люстрацию, в политике останутся только Зеленский и Медведчук, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх