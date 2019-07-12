 Если Рада проголосует за предложенную президентом люстрацию, в политике останутся только Зеленский и Медведчук, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере

Климкин отметил: "В случае принятия нового закона о люстрации в украинской политике останутся, в основном, два человека - Зеленский и Медведчук. У кого есть сомнения, что будет дальше?".

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Ранее Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет.