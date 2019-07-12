 Нацгвардейца Маркива суд Италии приговорил к 24 годам тюрьмы

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.
Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории. Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Маркива: адвокат привела доказательства непричастности нацгвардейца к гибели итальянского репортера и просит суд признать украинца невиновным. ФОТО
Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Мироновым и Рокелли у горы Карачун под Славянском и он единственный, кому удалось выжить после обстрела.
В цих дегенератів від великих римлян(римської імперії)залишилась тільки звичка колупатись в носі...їх пращури в *трунах перевертаються* дивлячись на продажних нащадків...
После этого у меня отпало всякое желание вступать в ЕС. ВООБЩЕ. Я теперь категорически против. Да и ездить туда… не знаю... в Италию так точно теперь не поеду. Хотя бы из практических соображений, чтобы не сесть на 24 года. Мало ли... Теперь каждый доброволец должен задуматься перед поездкой в ЕС… Те же риски, что в рашке. И возможно, ноги растут из того же места.
На другие страны это не распространяется .
На при разводе перед караулом в 90-х на инструктаже говорили "Если стреляете в нарушителя, то только насмерть, чтобы некому было потом показания давать".
И шо ж этот Рогелон мог такого рассказать? Сам видел, как пуля, выпущенная из ствола Маркива хз с какого расстояния, злонамеренно летела в макаронника?
Все гораздо проще - схватили того, кого могли схватить и все повесили на него.
Это не суд, а судилище местных долбо...бов. А еще говорят, что это у нас коррупция в судах.
ПыСы: Хотя, с тем, как развиваются события, скоро такие суды над бойцами ВСУ начнутся и в Украине.
Может он и добрый дедушка, но похоже, то это единственная его сильная сторона.
Доказательств вины обвиняемого ноль. Пострадавшие сами без всякого разрешения полезли под пули, не смотря на запреты и предупреждения.
Я уж не говорю о том, как кто-то в месте попадания может узнать, кто и откуда в него из миномета выстрелил.
Типа влез в электрощитовую, а его кто-то убил. Но приговорили электрика, который до этого честно предупреждал, что лезть туда не надо.
это решение им станет в копеечку !
Эммм... Разве что в фейсбуке. И то потом удалят, шоб по морде не получить.
Портрет Муссоліні не завадив би..
І треба згадувати не Марківа, а доволі ґрунтовніше - за участь італійців в окупації України в роки Другої світової, та підтримку нацизьму.
Ну бойкот, так бойкот.
надо делать как моссад, находить купленных россией уродов и уничтожать
без шума и пыли, чтобы знали что врать и лжесвидетельствовать это очень опасно
Но херово не это. Врагов всегда будет в избытке. Херово, что мы не можем наших парней вытаскивать из такого вот дерьма.