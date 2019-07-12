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Все про:Италия (903) приговор (775) Маркив (42)

 Нацгвардейца Маркива суд Италии приговорил к 24 годам тюрьмы

Итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории. Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Маркива: адвокат привела доказательства непричастности нацгвардейца к гибели итальянского репортера и просит суд признать украинца невиновным. ФОТО

Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Мироновым и Рокелли у горы Карачун под Славянском и он единственный, кому удалось выжить после обстрела.

Источник: https://censor.net.ua/n3137228
 
   
 Топ комментарии
 
Во макаронники под хуйла прогнулись.
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б*же, та у них дефолт буде Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 4692 це надто жорстоко - я не хочу щоб всі італійці страждали бо я не куплю пачку спагетті і вони підуть з торбами по світу!
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Коза Ностра никуда из Италии не ушла и рулит под "*****"!!
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Шлюхі путінські...треба нах всіх макаронників на території України арештувати й дати пожиттєві за *шпіонаж*...
В цих дегенератів від великих римлян(римської імперії)залишилась тільки звичка колупатись в носі...їх пращури в *трунах перевертаються* дивлячись на продажних нащадків...
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Это показательный процесс. ***** демонстрирует шо украинцам не удастся укрыться в европе после грядущего зеленого переворота.
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Чи відкриті у нас діла на макаронників-депутатів що їздять на Крим і на Лугандон?
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садите любого макаронника ,на пожизненное,свидетелей будет немеряно..
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Схоже ще сім років Авакян своїм приїздом накинув...
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вот я не пойму почему все спетушились? все обознанны с ньюансами этого дела что знают кто прав а кто нет? Или все уверены в том что это подстава только потому что обвиненный наполовину украинец и был на войне на нашей стороне? Только это должно служить основанием чтобы быть оправданным? Или может вместо того чтобы орать зрада и всех итальянцев на ножи надо включить критическое мышление и не позориться?
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в идеале было бы конечно арестовать кого нибудь из тех итальянцев, кто вобет против Украины на Донбассе или хотя бы тех кто нарушил украинское законодательство (например тех же журналистов).... сбу наверняка знает... Но вот хватит ли "политической воли " у Зе....
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Жалко этого лягушатника до кучи не завалили,а теперь этот хранцузский ублюдок типа "показания" по капским методичкам даёт,сволочь
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єдине що "може" допомогти це розмова на вищому дипломатичному рівні. А казки про арешт макаронників навіть не смішні, просто маячня.
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Іранці так не вважали, арештовуючи робітників посольства США в Тегерані. І лівійці так не вважали, штрикаючи шваброю в дупу посла США. Так США це ж найпотужніша країна світу. P.S. Вийміть, нарешті, іноземний прутень з рота, і навчіться поважати СЕБЕ, як громадянина і як українця. І свою державу теж.
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складно мовиш, але у цього воїна є громадянство Італії. Навіщо це солдату?
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Это смачный плевок в лицо украинской дипломатии и внешней политики. Спасибо оффшоренко.

После этого у меня отпало всякое желание вступать в ЕС. ВООБЩЕ. Я теперь категорически против. Да и ездить туда… не знаю... в Италию так точно теперь не поеду. Хотя бы из практических соображений, чтобы не сесть на 24 года. Мало ли... Теперь каждый доброволец должен задуматься перед поездкой в ЕС… Те же риски, что в рашке. И возможно, ноги растут из того же места.
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що ж, тепер у мене персональне ембарго не тільки на кацапські товари, а і на італійські. Непогано було б підтримати Віталія Марківа громадським ембарго італійських товарів та послуг.
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А до чого тут італійські товари тощо? Хоч війну оголоси, їм насрати. Тобі же гірше буде. Бо Україна стала ніщо. Союзників реальних немає, грошей немає, люди розбігаються. Йде вйна а ми не воюємо. І допоки ми не будемо мати зброю та економіку нас будуть грати всі всюди . якось так.
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До речі я всім своїм знайомим радив і раджу не афішувати участь в АТО і тим більше не постити то в соцмережах. ніде. Бо кожного АТОшника можна посадити. Втч по українських законах .
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Поздно. У всех смартфоны. Все давно там. Время такое. Незамеченным быть не получится. Не ты выложишь, так приятель постарается.
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Так можно вообще остаться без пропитания (исключая сало). Вчера РФ, Венгрия с Польшей там что-то возбухала, седня Италия, а завтра сам Бог знает...
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Так це не італійці винні, що в атошників нема правового статусу.
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Не гони пургу. У атошников в Украине есть правовой статус. В Украине !!!
На другие страны это не распространяется . Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 5065
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Куда же вам бежать? Ведь уже в Конституцию внесли. Вот примут Украину в ЕС и усё...Ситуация похлеще, чем в свое время у Януковича...
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Вчиться, а у нас сєпарів "ждут дома", а в Італії наших на четверть віку саджають без доказів, по-європейські.
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В мене поки що тільки одне питання - хто був адвокатом/адвокатами і що він/вони там робили?
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прокурор запросив 17, но стараніямі адвоката йому впаяли 24!!!
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ну и че скажет на уважаемый президент? ЗЕклоун опять поедет есть шаурму на заправку?
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нда, теперь звучит как издевательство, что Украина защищает ЕС от Пуйла на донбассе....
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Да никто никого не защищает Европе п......... с самого начала , эти сказочки от правящих элит во всех странах для лохторальной паствы
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тому що, себе треба захищати в першу чергу
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Ну так Италия вотчина Х , что б вы уже ушами не хлопали и не сомневались
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Це не остаточний вирок.Тепер-апеляційний суд в Мілані.І третій,касаційний,в Римі.Ще все може бути змінено.Але,яка ж б..ть!
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Эт точно! Хорошо, хоть надежда имеется. Срок громадный.
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это плевок от италии всей Украине. Прокурор просил 17 лет, а дали ещё больше - 24 года...это как вообще? Доказательств-ноль. Это как? Экспертиз-ноль. Вот такую ***** надо сразу выносить на ООН или куда там ещё и поносить италию за нарушение законов и предвзятость.
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Судя по отрывкам с дела в прокуратуры нет не единого доказательства вины Маркова всё построено только на словесных показаниях других журналистов Адвокат Маркова доказала что он не мог физически его убить так ка расстояния боле трёх километров калаш на столько не убивает Что до миномётного обстрела якобы Марков командовал расчётом, журналистов предупреждали что там опасно они самовольно и не законно туда пошли По логике Итальянского суда если не законно влез в электро щитовую и тебя убило током надо посадить электрика
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Что ж, Италия явный враг Украине, должно быть осознание этого украинцами, итальянцы долго после войны пытались построить коммунизм сталинского образца, а коммунисты были существенной частью итальянских правительств много лет, пока не рухнул Мордор, итальянцы обвиняют в этом США, хотя американские президенты-засранцы ни хрена не вмешивались в их жизнь, и до последнего момента старались сохранить СССР, или восстановить его (все эти заметные 3,14-расы-президенты Вильсон (помогал Мордорку укрепить власть), Рузвельт-племянник (признал Сталина в пик Голодомора в Украине), Буш-старший (призвал Украину отказатся от независимости), Обама (увидел нечто сокровенное в глазах кремлевского главаря), Трамп (очень любит Путина, может делал ему миньет, или Путин ему ?)). Что я могу посоветовать украинцам, не покупать итальянские и американские товары, а итальянских наемников, которые прибыли в Украину на зов Мордора убивать украинцев, если таких удастся захватить, по факту преступления, кончать на месте, потому что наши "самые гуманитарные в мире" суды их непременно освободят. Маркив, должен был знать куда едет, ведь из-за итальянских 3,14-расов наша страна, даже ради него, не тперпестанет себя защищать, а привлечь итальянского судью к ответственности не сможет, в Украину он не приедет, а другие страны его не выдадут (не потому что этот путинский урод невиновен, а потому что не захотяь из-за него портить отношения с макаронниками).
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Пошел сам туда, путинский зверныш, натурализованный фольксдойче из Мордора, вас тоже надо кончать на месте, как и итальянцев, на Донбассе, ведь ваш новоявленный рейх вас, путинских гаденышей, никак фактически не наказывает за убийства украинцев.
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Шо, уже вернулся? У какой ты шустрый. Можешь еще раз сходить пока свободно.
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Мораль сей басни такова, никогда не оставляйте свидетелей!
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Не такой уж и юмор.

На при разводе перед караулом в 90-х на инструктаже говорили "Если стреляете в нарушителя, то только насмерть, чтобы некому было потом показания давать".
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гребаные итальянские фашисты, ска совсем под ***** прогнулись.
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Так этот Маркив уже в ЕС вступил. Вот как просто оказывается вступить в ЕС. Но уже раз он полноценный гражданин Италии то он такой же точно итальянец как и украинец . И как всё люди успевают в этой жизни. А туту 30 лет кормят обещаниями ЕС и НАТО а в итоге бедность и коррупция.
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Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Мироновым и Рокелли у горы Карачун под Славянском и он единственный, кому удалось выжить после обстрела.

И шо ж этот Рогелон мог такого рассказать? Сам видел, как пуля, выпущенная из ствола Маркива хз с какого расстояния, злонамеренно летела в макаронника?

Все гораздо проще - схватили того, кого могли схватить и все повесили на него.

Это не суд, а судилище местных долбо...бов. А еще говорят, что это у нас коррупция в судах.

ПыСы: Хотя, с тем, как развиваются события, скоро такие суды над бойцами ВСУ начнутся и в Украине.
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Кто знает, эти журнашлюхи были вобще аккредитованы Украиной для работы в зоне АТО или они поперлись под пули без спроса или с величайшего разрешения террористов?
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им даже свои запрещали ехать в зону боевых действий
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Тогда я не знаю, что там за адвокат такой.
Может он и добрый дедушка, но похоже, то это единственная его сильная сторона.
Доказательств вины обвиняемого ноль. Пострадавшие сами без всякого разрешения полезли под пули, не смотря на запреты и предупреждения.
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Адвокат Маркова доказала что он не мог физически его убить так ка расстояния боле трёх километров калаш на столько не убивает
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Так там же вроде речь о миномете шла.
Я уж не говорю о том, как кто-то в месте попадания может узнать, кто и откуда в него из миномета выстрелил.
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По логике Итальянского суда если не законно влез в электро щитовую и тебя убило током надо посадить электрика
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Тут еще хуже.
Типа влез в электрощитовую, а его кто-то убил. Но приговорили электрика, который до этого честно предупреждал, что лезть туда не надо.
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Надеюсь эта эпопея продолжится в европейском суде
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Бойкот итальянским товарам !


это решение им станет в копеечку !
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Другого от отпрысков фашистов и коммунистов и не ожидал. Проститутки конченные.
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хто ця "група осіб за попередньою змовою" українські військові і військове керівництво україни? навмисне вбивство з використанням міномета це навіть звучить дивно. якщо ми не "папуаси" то повинна бути жорстка реакція керівництва держави.
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жорстка реакція керівництва держави

Эммм... Разве что в фейсбуке. И то потом удалят, шоб по морде не получить.
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Первое - не покупай произведено в италии
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Был суд. Суд установил его вину. Так в чем дело?!
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Зато Парашенко макаронникам выдал итальяшку по первому требованию.
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Лучшим ответом стал бы разгром макаронного посольства в Киеве..
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Ні в якому разі.
Портрет Муссоліні не завадив би..
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Чего Ху*ло и добивается. Чтобы мы начали громить европейские посольства. А вот разейское посольство нужно по кирпичам разобрать за ночь за вмешательство и подкуп итальянских судей и свидетелей.
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Бойкот Італії вкрай необхідний.
І треба згадувати не Марківа, а доволі ґрунтовніше - за участь італійців в окупації України в роки Другої світової, та підтримку нацизьму.
Ну бойкот, так бойкот.
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Макаронники-европейцы 24 года дали по притянутым за уши показаниям. А в какую же Украина идет европу если у нас вообже декриминализировали терроризм и наемничество? А наши суды за убийства десятков наших солдат выпускают рашистских боевиков под условные или смешные сроки за хулиганство. Сначала украинцы научитесь себя сами уважать а потом требовать чтобы вас уважали в мире.
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без россии тут не обошлось
надо делать как моссад, находить купленных россией уродов и уничтожать
без шума и пыли, чтобы знали что врать и лжесвидетельствовать это очень опасно
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Почему Украина за 5 лет не выдвинула жабоедам и макаронникам участие в терроризме и наемничестве на стороне росийских боевиков? Какие они журналисты если у них не было акредетации от Украины?
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скорее всего итальянцы отработали заказ **********. вообще, это следствие нашего тяжелого положения - был бы Марков гражданином США, его бы хер кто посадил.

Но херово не это. Врагов всегда будет в избытке. Херово, что мы не можем наших парней вытаскивать из такого вот дерьма.
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"Родина тебя бросит, сынок. Всегда" (c)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНацгвардейца Маркива суд Италии приговорил к 24 годам тюрьмы
 
 
 
 
 
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