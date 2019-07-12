 Генсек ОБСЕ Гремингер надеется на возобновление работы Нормандского формата

Об этом Гремингер заявил в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы все ждем встречи в рамках Нормандского формата 12 июля, надеясь, что это приведет к возобновлению работы Нормандского формата, а также предоставит четкие политические установки для Трехсторонней контактной группы, которая, по моему мнению, должна получить большее поле маневра", - сказал генсек ОБСЕ.

По словам Гремингера, это необходимо для того, чтобы использовать эту платформу для решения многих вопросов в рамках имплементации Минских договоренностей.

Он указал на то, что "кризис в и вокруг Украины" был среди основных тем обсуждения во время неформального министерского заседания ОБСЕ 9 июля в Высоких Татрах в Словакии. Во время встречи некоторые министры отметили, что сейчас наблюдается "окно возможностей", отметив, в частности, положительное развитие ситуации вокруг разведения сил в районе Станицы Луганской.

"Они выразили надежду, что в дальнейшем будут реализовываться другие шаги в направлении укрепления режима прекращения огня, разведение сил в других районах, а также, что будет полный отвод тяжелого вооружения и дальнейшие меры, которые будут способствовать облегчению страданий людей по обе стороны линии столкновения", - заявил генсек ОБСЕ, указав, в частности, надежду на проведение ремонта моста в Станице Луганской.

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