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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (918) пропаганда (2280) Стерненко (54) 112_Украина (26)

 "Главные герои - Путин и Медведчук": Стерненко призывает прийти 13 июля под 112 канал на "допремьерный показ" фильма пророссийского пропагандиста Стоуна

Канал "112 Украина" заявил о планах показать фильм пророссийского пропагандиста Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины", главными героями которого являются президент РФ Владимир Путин и его кум Виктор Медведчук.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, активист Сергей Стерненко призвал пикетировал телеканал с требованием не допустить в эфир пропагандистский фильм.

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"Есть предложение сходить в кино. Майдан организовало ЦРУ. В Украине гражданская война. Украина вмешивалась в выборы в США. Путин - миротворец и не виноват. Медведчук вообще топ-менеджер и мы должны извиниться перед россией и создать с ней союз. Это цитаты нового фильма Стоуна "нерассказанная история Украины". Главные герои - путин и медведчук. Эти кадры это скриншоты из этого фильма. И этот кусок пропаганды покажут у нас. Официально. По телевидению. Трансляцию будет осуществлять 112 канал, который принадлежит упомянутому куму террориста №1. Уже в эту субботу в 21 часов. Интересно посмотреть, что еще там покажут и расскажут о нашей стране, поэтому предлагаю прийти туда чуть раньше. 
На допремьерный спецпоказ, так сказать.13 июля, в субботу, в 18:00. На день рождения Сенцова, кстати. 112 канал. Киев, ул. Дегтяревская, 21Г. Не забудьте взять билеты и друзей", - призвал Стерненко.

Главные герои - Путин и Медведчук: Стерненко призывает прийти 13 июля под 112 канал на допремьерный показ фильма пророссийского пропагандиста Стоуна 01
Главные герои - Путин и Медведчук: Стерненко призывает прийти 13 июля под 112 канал на допремьерный показ фильма пророссийского пропагандиста Стоуна 02

Источник: https://censor.net.ua/n3137225
 
   
 Топ комментарии
 
Вы окончательно потеряли берега, но это ненадолго
2.07.2019 Олена Монова 0--- виварий, двойное гражданство, Дубинский, Куницкий, партия "Слуга народа", ЦИК
Олена Монова

Прямо сейчас говорящая жопа Коломойского кошмарит ЦИК. У него в ногах, как бздо по кальсонам, таскается Куницкий, изредка подванивает. Я бы сравнила это с Шер-Ханом и Табаки, но не дотягивает до роли ни одно, ни второе.
Мат стоит такой, что обугливается бумага на полках ЦИКа. Мало того, говорящая жопа озвучивает в прямом эфире телефон главы ЦИК Слипачук с призывом к хомякам звонить ей днем и ночью.
Ну, в том, что Дубинский пойдет ЦИК труба шатать, я ни секунды не сомневалась. Поц не упустит такого жирного момента для пиара.
Другое поразило (на самом деле нет): партия «Слуга народа», до этого момента сидевшая с плотно засунутым в жопу языком и закрытыми глазами, вдруг очнулась от коматоза и разразилась требованием вернуть Куницкому регистрацию кандидата в нардепы.
Внезапно!
То есть плевать на двойное гражданство. Плевать на вранье. И на подлог с командировками тоже плевать. Плевать на нарушение закона.
Вы - охреневшие твари. Вы окончательно потеряли берега и чувство реальности. Но это ненадолго.
Потому что уже зреет.
#не_сціть_нам_в_очі
#мой_виварий
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ну шо, зюзня, це просто співпало з президентством клована?
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А Зебил молчит?--значит всё в ажуре. Он с ними в доле. Для него эти канальчики значит ХОРОШИ. Решил нас просто слить кацапам вместе с Хуйлом и Мертвечуком.
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ТПморжовая и ТПмедведчук - красивая пара!
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зе отключи инфоокупацию страны 112 и ньюзваном и зиком
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Зе сам все життя створював русскомірскій продукт типу "95 кварталу" та "Сватов" і поглиблював інформаційну окупацію України..
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При Пети такого не было . Зеля , ты где ?
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Хто б що не казав, а проросійська погань Пороха побоювалась.
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ну шо, зюзня, це просто співпало з президентством клована?
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правильно...обложить этот холивуд 112 скатами и подпалить...
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не надо. Просто отрубить электричество. И безопасно и кина нема "Главные герои - Путин и Медведчук": Стерненко призывает прийти 13 июля под 112 канал на "допремьерный показ" фильма пророссийского пропагандиста Стоуна - Цензор.НЕТ 4475.
"Главные герои - Путин и Медведчук": Стерненко призывает прийти 13 июля под 112 канал на "допремьерный показ" фильма пророссийского пропагандиста Стоуна - Цензор.НЕТ 9777
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Ні , так не піде. Треба збирати завтра на 20-00 нацраду по телебаченню. І як тільки в 21-00 почнеться це фуфло, відбирати ліцензію і відключати 112 з ефіру.
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Лучше обложить их штрафами (лямов по 50 в день). Да, и ещё обложить их матом. "Головні герої - Путін і Медведчук": Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на "допрем'єрний показ" фільму проросійського пропагандиста Стоуна - Цензор.НЕТ 5912
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А соевые говоря, что артеменко нельзя увольнять. Прикольно, но грустно
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Вихід за Бакановим та РНБО. Подивимось що вони завтра зроблять.
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Так там сейчас не Артеменко, там сейчас Бенина Ольга Герасимюк заправляет. Погугли
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А Зебил молчит?--значит всё в ажуре. Он с ними в доле. Для него эти канальчики значит ХОРОШИ. Решил нас просто слить кацапам вместе с ****** и Мертвечуком.
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а ты ему позвони ,пусть придет тебе сортир почистит который забился , а то ведь непорядок же ! пусть разбирается
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а запретить показ антиукраинского киновісера нельзя? Чего бояться? Какого-то скулежа из-за поребрика или очередной озабоченности ЕСПЧ?
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коли ж виметуть всю цю пропарашинську погань з України??? Невже не зрозуміло, що поки це не трапиться- НЕ БУДЕ спокою в державі...
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Вы окончательно потеряли берега, но это ненадолго
2.07.2019 Олена Монова 0--- виварий, двойное гражданство, Дубинский, Куницкий, партия "Слуга народа", ЦИК
Олена Монова

Прямо сейчас говорящая жопа Коломойского кошмарит ЦИК. У него в ногах, как бздо по кальсонам, таскается Куницкий, изредка подванивает. Я бы сравнила это с Шер-Ханом и Табаки, но не дотягивает до роли ни одно, ни второе.
Мат стоит такой, что обугливается бумага на полках ЦИКа. Мало того, говорящая жопа озвучивает в прямом эфире телефон главы ЦИК Слипачук с призывом к хомякам звонить ей днем и ночью.
Ну, в том, что Дубинский пойдет ЦИК труба шатать, я ни секунды не сомневалась. Поц не упустит такого жирного момента для пиара.
Другое поразило (на самом деле нет): партия «Слуга народа», до этого момента сидевшая с плотно засунутым в жопу языком и закрытыми глазами, вдруг очнулась от коматоза и разразилась требованием вернуть Куницкому регистрацию кандидата в нардепы.
Внезапно!
То есть плевать на двойное гражданство. Плевать на вранье. И на подлог с командировками тоже плевать. Плевать на нарушение закона.
Вы - охреневшие твари. Вы окончательно потеряли берега и чувство реальности. Но это ненадолго.
Потому что уже зреет.
#не_сціть_нам_в_очі
#мой_виварий
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Ничего не пойму! Зе президент уже два месяца - почему Медведчук еще не в тюрме?
Или Зе это Петя-2?
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Львовский метрополитен‏ @natohawks



"Путин - ты *****.
И чем раньше мы увидим тебя в гробу, тем больше Саперави и Цинандали выпьем в этот радостный день" - украинский телеведущий Артем Овдиенко обматерил путина в эфире и анонсировал телемост Украина-Грузия
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А тягнибок з файєром буде.
Цікаво де ці герої були,коли мертветчука витягували із небуття та робили впливовим політиком.Чому не було ультиматумів порошенку і не стояли під АП з гаслами,"Що ж ти робиш петро,геть кума путіна,та агента москви"
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Мабуть таки вони мають якийсь свій інтерес? Тож не циган бідних ганяти.
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Сноуден- фанат комуняк та радянського союзу. Він ні разу не був у союзі, проте вважає, що там жити краще, аніж у США. Що з нього взяти...
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Ну шо патриоты? Насели рыги и рашисты со всех сторон ? Потому что надо меньше флешмобов а больше дела А так вся ваша борьба с врагами сводится к зажиганию фаеров и обляпыванию краской Как с памятником жукову в Харькове Ну повалили попрыгали под телекамеры А он опять стоит Вы неэффективны Поэтому вас и обыгрывают по всем фронтам Если уж пришли под телеканал то надо чтобы он надолго прекратил вещание Если свалили памятник то он не должен подлежать восстановлению А так всё пустозвонство Ну ничего Через год гей парад опять наверное в Киеве будет На нём отыграетесь
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Вот так нужно работать!
Учитесь у Расии!
Она делом занимается, по минстець сопли жуёт!
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Хіба тільки мінСтець? А генітальний плокулол чи Грицак?
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Вот из-за таких умных, как ты, и просираем информвойну. Иди, покричи про мальдивский офшор.
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Хіба тільки мальдівський, а що з панамським? Головне не що я кричу, а що робить генітальний плокулол і Гриценко.
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Ты просто дурак. С панамским офшором.
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ЗІ: а просираєте ви інформаційну війну через непотію і корупцію. Бездарів понабирали, які не з ****** боряться, а Поцю Поросьонко відмазують.
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Не, это Зеля с ****** борется! Звонит по телефону - и борется!
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Головне що, генітальний плокулол не вбачає у цьому жодного криміналу.
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Я вот одного не понимаю , почему ваш кум путина не сидит до сих пор . Почему не возбуждено дело о госизмене и он не арестован ?
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Патамуша, он паслідовний. Завжди з Порошенком рука об руку йшов. Ось і закриває очі рехвормована Порошенком Феміда. Жоден ставлденик Порошенко пальцем неповорухнув.
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Как вы тогда хотите вступить в ЕС и НАТО ? Порошенко ваш царь ?
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Зараз Медведчук допомагає побороти Зеленського, граючи роль антигероя, а ось Порошенку відведена роль героя, який всі п'ять років бореться з Медведчуком.
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Медведчук хочет возвращения Порошенко? Зачем, если при скоморохе Медведчук чувствует себя хозяином ситуации. Чтобы порох снова его сделал банальным торгашом? Это явная деградация для Медведчука. Смысла в твоих словах ноль, и даже меньше.
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А барыга-мародёр, приведший мертвечука во власть, со своими шавками там будет? Или они только "митингуют" под Офисом Президента?
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Пецина медалька? Да уж, за 5 лет мы наблюдали столько безуспешных "потуг", что у него вся грудь такими должна быть завешена!
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хватит уже оглядываться на продажную европу, они нас уже много раз предали, нужно закрывать антиукраинские каналы и точка.
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Не выйдет не оглядываться. Мы зависим от них, в том числе и по газу.
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Тобто Старненко подивився цей пропагандисткий фiльм? I що, став сепаром? Нi? То може я пiсля перегляду стану? Сумнiваюсь. Сєрьожа комунякою став? Буде розказувати менi якi фiльми дивитись? Так в рот йому ноги. I всiм, хто має бажання вказувати, які менi фільми дивитися і які книги читати. Політрук знайшовся. "Головні герої - Путін і Медведчук": Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на "допрем'єрний показ" фільму проросійського пропагандиста Стоуна - Цензор.НЕТ 8526
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Главные герои - Путин и Медведчук": Стерненко призывает прийти 13 июля под 112 канал на "допремьерный показ" фильма пророссийского пропагандиста Стоуна
 
 
 
 
 
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