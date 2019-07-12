 "Главные герои - Путин и Медведчук": Стерненко призывает прийти 13 июля под 112 канал на "допремьерный показ" фильма пророссийского пропагандиста Стоуна

Об этом сообщает пресс-служба телеканала, передает Цензор.НЕТ.
Вместе с тем, активист Сергей Стерненко призвал пикетировал телеканал с требованием не допустить в эфир пропагандистский фильм.
"Есть предложение сходить в кино. Майдан организовало ЦРУ. В Украине гражданская война. Украина вмешивалась в выборы в США. Путин - миротворец и не виноват. Медведчук вообще топ-менеджер и мы должны извиниться перед россией и создать с ней союз. Это цитаты нового фильма Стоуна "нерассказанная история Украины". Главные герои - путин и медведчук. Эти кадры это скриншоты из этого фильма. И этот кусок пропаганды покажут у нас. Официально. По телевидению. Трансляцию будет осуществлять 112 канал, который принадлежит упомянутому куму террориста №1. Уже в эту субботу в 21 часов. Интересно посмотреть, что еще там покажут и расскажут о нашей стране, поэтому предлагаю прийти туда чуть раньше.
На допремьерный спецпоказ, так сказать.13 июля, в субботу, в 18:00. На день рождения Сенцова, кстати. 112 канал. Киев, ул. Дегтяревская, 21Г. Не забудьте взять билеты и друзей", - призвал Стерненко.
2.07.2019 Олена Монова 0--- виварий, двойное гражданство, Дубинский, Куницкий, партия "Слуга народа", ЦИК
Олена Монова
Прямо сейчас говорящая жопа Коломойского кошмарит ЦИК. У него в ногах, как бздо по кальсонам, таскается Куницкий, изредка подванивает. Я бы сравнила это с Шер-Ханом и Табаки, но не дотягивает до роли ни одно, ни второе.
Мат стоит такой, что обугливается бумага на полках ЦИКа. Мало того, говорящая жопа озвучивает в прямом эфире телефон главы ЦИК Слипачук с призывом к хомякам звонить ей днем и ночью.
Ну, в том, что Дубинский пойдет ЦИК труба шатать, я ни секунды не сомневалась. Поц не упустит такого жирного момента для пиара.
Другое поразило (на самом деле нет): партия «Слуга народа», до этого момента сидевшая с плотно засунутым в жопу языком и закрытыми глазами, вдруг очнулась от коматоза и разразилась требованием вернуть Куницкому регистрацию кандидата в нардепы.
Внезапно!
То есть плевать на двойное гражданство. Плевать на вранье. И на подлог с командировками тоже плевать. Плевать на нарушение закона.
Вы - охреневшие твари. Вы окончательно потеряли берега и чувство реальности. Но это ненадолго.
Потому что уже зреет.
#не_сціть_нам_в_очі
#мой_виварий
Или Зе это Петя-2?
"Путин - ты *****.
И чем раньше мы увидим тебя в гробу, тем больше Саперави и Цинандали выпьем в этот радостный день" - украинский телеведущий Артем Овдиенко обматерил путина в эфире и анонсировал телемост Украина-Грузия
Цікаво де ці герої були,коли мертветчука витягували із небуття та робили впливовим політиком.Чому не було ультиматумів порошенку і не стояли під АП з гаслами,"Що ж ти робиш петро,геть кума путіна,та агента москви"
Учитесь у Расии!
Она делом занимается, по минстець сопли жуёт!