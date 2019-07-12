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 Общество, За рубежом
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Все про:Латвия (701) посол (1298) украинцы (2985) заробитчане (342)

 Власти Латвии могут легализовать всех украинских заробитчан, - посол

Посольство Украины в Латвии ведет переговоры с латвийским правительством о легализации всех трудовых мигрантов, работающих в этой стране.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал посол Украины в Латвии Александр Мищенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Латвия - очень дружественная нам страна. Свидетельством этого следует считать то, что у нас нет проблем с украинскими гражданами, которые здесь находятся, работают. Мы сейчас прорабатываем вопрос о возможности легализации украинских работников, которые находятся в Латвии нелегально", - сообщил посол.

Также посол отметил, Латвия продолжает поддерживать евроинтеграцию Украины, в частности, в агропромышленной, банковской и других сферах.

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По официальным данным, в 2019 году на территории Латвии легально работают 8,9 тысячи украинцев, сообщает "Громадське". В то же время количество нелегальных трудовых мигрантов из Украины может быть больше.

Ранее сообщалось, что 80% нелегальных трудовых мигрантов в Чехии - украинцы.

Напомним, что в Польше ранее сообщали, что 25% всех украинских работников в 2020 году могут переехать в более западных стран Европы - Чехии и Германии.

Ранее сообщалось, что украинцы работают на 20% всех польских компаний, а около 450 000 украинцев платят в Польше социальные взносы.

Отметим, что ранее во Всемирном банке оценили объемы перевода украинских трудовых мигрантов в Украине на уровне 14 млрд долларов. По оценкам Национального банка, они в 2018 году составили 10,88 миллиарда долларов.

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Кроме этого, в Нацбанке прогнозировали, что в 2019 году украинцы переведут из-за границы 12,6 миллиарда долларов. Также там сообщалось, что доходы украинских трудовых мигрантов выросли на 43%, однако темпы трудовой миграции постепенно замедляются.

3 декабря глава МИД Польши сообщал, что на территории страны работает около 2 миллионов украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3137224
 
 
 Топ комментарии
 
украинцы действительно нормально повсюду работают. европа начала это понимать. они образованны, смышлённы, легко переучиваются, терпеливы, прилично толлерантны, легкоинтегрируемы,.......... скоро весь мир, а не только европа, будет готов их принимать на льготных условиях легализации.
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Ваших в Латвии очень много . Плохо что язык наш не учат , а говорят на мове оккупанта ...
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Думаю на том же уровне , на стройке например можно 1200-1500 евро заработать . А ваши ребята хорошо обучены и дело свое знают . На неквалифицированной работе 700-900 евро.
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украинцы действительно нормально повсюду работают. европа начала это понимать. они образованны, смышлённы, легко переучиваются, терпеливы, прилично толлерантны, легкоинтегрируемы,.......... скоро весь мир, а не только европа, будет готов их принимать на льготных условиях легализации.
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Угу. Украина станет страной-инкубатором для разведения заробитчан. В Украине нужно только строить родильные дома, где бабы будут рожать по 10 штук и дома для престарелых заробитчан которые будут возвращаться на доживание из далеких стран.
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Жаль, что в Киев едет вся шелупонь, которая не прошла экзамен Европой. Знаю я лично таких заробитчан - быдло и мурло.
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Хреново то, что лучшие (молодые, здоровые, с образованием и профессиями) рабочие уезжают из страны. В Украине на производстве остаются работать только одни, доведенные до отчаяния, пенсионеры, которые не могут выжить на государственные пособия (мизерные пенсии).
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это мировая тенденция рынка труда. Даже немцы едут в Швейцарию работать. Чехи в Германию. Поляки в Британию, Скандинавские страны, Австрию. Румыны в Чехию.
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Ваших в Латвии очень много . Плохо что язык наш не учат , а говорят на мове оккупанта ...
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признаюсь не знал, что наши едут в латвию в большом количестве. Разве в Латвии больше з/п, чем в Польше, Чехии?
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poxozyje dolzny byt zarplaty Latviji kak i Cexiji ili Polse.Litve toze ocen mnogo s Ukrainy liudej rabotajet.Na strojkax vydno oni raboatajet po vyxodnim, mesnyje po vyxodnim nebudet rabotat
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Чем больше в Латвии русскоязычных тем лучше. Побольше бы украинцев с юга-востока Украины.
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Думаю на том же уровне , на стройке например можно 1200-1500 евро заработать . А ваши ребята хорошо обучены и дело свое знают . На неквалифицированной работе 700-900 евро.
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В Украине тоже на стройке можно заработать 1000-2000Евро в месяц. Но работа только для активных и выносливых.
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Da jest i u vas takyje zarpalty no dumaju eto redkost,a tut pocty vezde takyje zarplaty.
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Я видел правда условия в которых живут ваши ребята , мягко говоря не айс. Но наши точно также в Норвегии , Англии , Германии
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВласти Латвии могут легализовать всех украинских заробитчан, - посол
 
 
 
 
 
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