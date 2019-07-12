 Власти Латвии могут легализовать всех украинских заробитчан, - посол

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал посол Украины в Латвии Александр Мищенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Латвия - очень дружественная нам страна. Свидетельством этого следует считать то, что у нас нет проблем с украинскими гражданами, которые здесь находятся, работают. Мы сейчас прорабатываем вопрос о возможности легализации украинских работников, которые находятся в Латвии нелегально", - сообщил посол.

Также посол отметил, Латвия продолжает поддерживать евроинтеграцию Украины, в частности, в агропромышленной, банковской и других сферах.

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По официальным данным, в 2019 году на территории Латвии легально работают 8,9 тысячи украинцев, сообщает "Громадське". В то же время количество нелегальных трудовых мигрантов из Украины может быть больше.

Ранее сообщалось, что 80% нелегальных трудовых мигрантов в Чехии - украинцы.

Напомним, что в Польше ранее сообщали, что 25% всех украинских работников в 2020 году могут переехать в более западных стран Европы - Чехии и Германии.

Ранее сообщалось, что украинцы работают на 20% всех польских компаний, а около 450 000 украинцев платят в Польше социальные взносы.

Отметим, что ранее во Всемирном банке оценили объемы перевода украинских трудовых мигрантов в Украине на уровне 14 млрд долларов. По оценкам Национального банка, они в 2018 году составили 10,88 миллиарда долларов.

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Кроме этого, в Нацбанке прогнозировали, что в 2019 году украинцы переведут из-за границы 12,6 миллиарда долларов. Также там сообщалось, что доходы украинских трудовых мигрантов выросли на 43%, однако темпы трудовой миграции постепенно замедляются.

3 декабря глава МИД Польши сообщал, что на территории страны работает около 2 миллионов украинцев.