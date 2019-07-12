 "Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине", - МИД Германии о телефонном разговоре Путина и Зеленского

Об этом сказал на брифинге в пятницу представитель немецкого МИД Кристофер Бургер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине ... Если мы хотим выполнения Минских соглашений, нам нужны прямые переговоры между их подписантами", - сказал дипломат.

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Поэтому, по его словам, в Берлине приветствуют то, что вчера состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Лидеры обсудили, в частности, продолжение переговоров в "нормандской формате".

В Берлине убеждены, что этот формат переговоров является полезным. Говоря о возможностях расширения "четверки" его участников (в которую входят также Германия и Франция), Бургер отметил, что никто пока не обращался к немецкой стороне с таким предложением. Вместе с тем, добавил он, переговоры по ситуации на востоке Украины проводятся в тесном контакте с американскими партнерами.

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Официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в свою очередь напомнил о недавнем отводе сил в районе Станицы Луганской, приветствовав этот шаг, который обсуждался, в частности, в "нормандской формате", также показавшем целесообразность этого форума.