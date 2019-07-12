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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3365) Зеленский (2115) Путин (24912) Зайберт (20)

 "Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине", - МИД Германии о телефонном разговоре Путина и Зеленского

Германия приветствует прямой диалог между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом сказал на брифинге в пятницу представитель немецкого МИД Кристофер Бургер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине ... Если мы хотим выполнения Минских соглашений, нам нужны прямые переговоры между их подписантами", - сказал дипломат.

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Поэтому, по его словам, в Берлине приветствуют то, что вчера состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Лидеры обсудили, в частности, продолжение переговоров в "нормандской формате".

В Берлине убеждены, что этот формат переговоров является полезным. Говоря о возможностях расширения "четверки" его участников (в которую входят также Германия и Франция), Бургер отметил, что никто пока не обращался к немецкой стороне с таким предложением. Вместе с тем, добавил он, переговоры по ситуации на востоке Украины проводятся в тесном контакте с американскими партнерами.

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Официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в свою очередь напомнил о недавнем отводе сил в районе Станицы Луганской, приветствовав этот шаг, который обсуждался, в частности, в "нормандской формате", также показавшем целесообразность этого форума.

Источник: https://censor.net.ua/n3137218
 
   
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"Путин, ты х...йло. Ведущий украинского телеканала поддержал грузинского коллегу

12 июля украинский телеведущий Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту РФ Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии.
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Отличная мысль - проведение телемоста Киев-Тбилиси.
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Одобряю, нам нужно поговорить, как вату жечь, но не только с грузинами, стоит и молдаван подключить, прибалтов.
Я думаю, можно будет в полной мере обсудить всю "красоту" рускаго мира.
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Так не их територию анексировали не их людей убили русские,они будут приветствовать,каждая страна защищает свои интересы а не соседей,которые к тому же убивают их
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Голландців цілий літак убили, а їх прем'єр ноги Путі цілував, їм на людей плювати взагалі, що своїх ,що чужих.
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О, немцы учуяли северный поток и 2 и 3 и 4!
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Да, давненько грязные вонючие савецкие бойцы драли до смерти их беленьких фрау и фройляйн возрастом от семи до семидесяти! А то поток они учуяли, а грохот сапог быдла, которое собралось "повторить" - нет.
Впрочем, 3/4 нашего поголовья тоже этого кагбеэ не слышат. Видно, "повторить" таки придется...
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У этого "вонючего савецкого бойца" добропорядочные бюргеры убили старых родителей, жену и троих детей, а потом он отыгрался на беленькой немецкой фрау "от 7 до 70". Н хочу этого "бойца" защищать, ибо та, которая "от 7 до 70" в ег бедах и не вивовата, но понять его можно. И еще неизвестно, как будут поступать наши с местной ватой, когда будут освобождать Донецк, Луганск и Севастополь.
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Перевожу: "Мы всегда давали понять, что были бы просто счастливы, если бы Порох отъё*ался бы от нас со своими проблемами. И вот - свершилось! Теперь нам пох, наше дело сторона. Разгребайтесь с х-лом сами".
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Сцаными тряпками гнать это чмо зелёное и чем раньше тем здоровее для Украины Всёравно прийдётся зачем тянуть
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И что - полноценную войну с РФ замутить?
Вы, Сережа, из Германии морально поддержите.
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если Владимер уйдет раньше - это вызовет войну с нарасией????
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давай, зюзя, дай їм врешті решт привід зняти санкції з твоєї улюбленої расіюшкі
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Офигели в край, войну называть конфликтом
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"Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине", - МИД Германии о телефонном разговоре Путина и Зеленского

Сказали: "Как вы уже, ****, всех задрали. Договаривайтесь сами."
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Приехали . Я лучше прощу пете его жадность , чем такие прямые переговоры .
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ну й дарма - хто не може говорити з ворогом - не може з ним і воювати.
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А с ним , чтобы воевать , нужны яйца , а не юмор .
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диви які в бика здорові яйця, а тореадор з маленькими яйцями може його перемогти.
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та дістала вже всіх корумпована українська верхівка. світу потрібен спокій. і так спасибі,
щзо відкрито не послали кудись. ну подумайте самі? вам дуже цікаво, що щось там стріляє в якійсь назнаній країні мабутуку? та в нас свого гімна повний двір.
а тут 5 років іде торгівля, контрабас, будують забори із сітки рабиці за мільйони ітд
нас терплять щоб ім не стало гірше. і головне--поважають сильного, навіть дєбіла, але сильного, а не ойкаючого. такий закон існування.
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всё правильно, нужно разговаривать, иного пути нет.
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Глубокообеспокоенные рассказали на самом деле так - "дела дикарей, пусть сами же дикари и решают". А мы будем учить их жизни и проповедовать "европейские" ценности.
Слизняки.
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у подданной путинской шлюхи меркель поносницы под статьями о украинофобном правительстве ФРГ всегда случается запор.
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розбирайтеся самі, а нас не тривожте
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Нужно разрешить конфликт за столом переговоров. Бессмысленно терять убитыми наших солдат и офицеров пять лет и не иметь никакого прогресса. Каждый день некрологи. Это нужно заканчивать.
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Какие территории Украине следует отдать? Когда федерализацию проводить? Куда послать НАТО и ЕС? Кацапню в "переговорах" только это интересует.
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Прямые переговоры путина и Запорожских казаков:

"Ти, путін-*****, чорт мокшанський, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Який ти в чорта лицар, коли голою сракою єжака не вб'єш?! Чорт ти, висрана твоя морда. Hе будеш ти, сукін син, синів християнських під собою мати, твойого війска ми не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно*** твою мать! Вавилонський ти жихась, Македоньский колесник, Iєрусалимський бравирник, Александрійський *******, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецький кат, у всего світу i підсвіту блазень, самого гаспида онук, а нашого *** крюк. Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою ***. От так тобi українцi відказали, плюгавче. Не будеш ти i свиней христіанських пасти. Теперь кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маємо, місяць у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй в сраку нас!.."
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якби навіть наш президент був мега-патріотом, то прямі переговори не мали б успіху - беззбройний хльопчик проти дикуна з ядерною дубіною смотріца якось непевно
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Так война в таком случае смотрится еще более нелепо.
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тому і потрібні міжнародні сили, шоп забезпечити ЗАКОННІСТЬ
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прямий таємний діалог - сєпаратний мир з повною втратою суверинітету
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хай ті хуту та тутсі між собою розбираюця, а ми тільки собак відстріляйємо потім
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Где гневная реакция украинского МИДа на «конфликт»?!
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після виборів здача національних інтересів піде жвавіше, хоча вона вже іде повним ходом
зелена шмаркля не спростувала брехню хмуйла про те, що Порошенко (Україна) свідомо послав моряків у пастку
бо це саме його слова на стадіоні на дебатах
ненавиджу цю клоунську тварюку
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине", - МИД Германии о телефонном разговоре Путина и Зеленского
 
 
 
 
 
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