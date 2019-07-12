 "Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине", - МИД Германии о телефонном разговоре Путина и Зеленского

Об этом сказал на брифинге в пятницу представитель немецкого МИД Кристофер Бургер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине ... Если мы хотим выполнения Минских соглашений, нам нужны прямые переговоры между их подписантами", - сказал дипломат.
Поэтому, по его словам, в Берлине приветствуют то, что вчера состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Лидеры обсудили, в частности, продолжение переговоров в "нормандской формате".
В Берлине убеждены, что этот формат переговоров является полезным. Говоря о возможностях расширения "четверки" его участников (в которую входят также Германия и Франция), Бургер отметил, что никто пока не обращался к немецкой стороне с таким предложением. Вместе с тем, добавил он, переговоры по ситуации на востоке Украины проводятся в тесном контакте с американскими партнерами.
Официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в свою очередь напомнил о недавнем отводе сил в районе Станицы Луганской, приветствовав этот шаг, который обсуждался, в частности, в "нормандской формате", также показавшем целесообразность этого форума.
12 июля украинский телеведущий Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту РФ Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии.
Я думаю, можно будет в полной мере обсудить всю "красоту" рускаго мира.
Впрочем, 3/4 нашего поголовья тоже этого кагбеэ не слышат. Видно, "повторить" таки придется...
Вы, Сережа, из Германии морально поддержите.
Сказали: "Как вы уже, ****, всех задрали. Договаривайтесь сами."
щзо відкрито не послали кудись. ну подумайте самі? вам дуже цікаво, що щось там стріляє в якійсь назнаній країні мабутуку? та в нас свого гімна повний двір.
а тут 5 років іде торгівля, контрабас, будують забори із сітки рабиці за мільйони ітд
нас терплять щоб ім не стало гірше. і головне--поважають сильного, навіть дєбіла, але сильного, а не ойкаючого. такий закон існування.
Слизняки.
"Ти, путін-*****, чорт мокшанський, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Який ти в чорта лицар, коли голою сракою єжака не вб'єш?! Чорт ти, висрана твоя морда. Hе будеш ти, сукін син, синів християнських під собою мати, твойого війска ми не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно*** твою мать! Вавилонський ти жихась, Македоньский колесник, Iєрусалимський бравирник, Александрійський *******, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецький кат, у всего світу i підсвіту блазень, самого гаспида онук, а нашого *** крюк. Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою ***. От так тобi українцi відказали, плюгавче. Не будеш ти i свиней христіанських пасти. Теперь кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маємо, місяць у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй в сраку нас!.."
зелена шмаркля не спростувала брехню хмуйла про те, що Порошенко (Україна) свідомо послав моряків у пастку
бо це саме його слова на стадіоні на дебатах
ненавиджу цю клоунську тварюку