 Институт нацпамяти обратился в Генпрокуратуру из-за восстановленного памятника Жукову в Харькове

Об этом 12 июля сообщает пресс-служба института, передает Цензор.НЕТ.

"Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля 2019 года памятника, посвященного Георгию Жукову, нарушить уголовное производство, обеспечить в пределах компетенции проведение расследования указанных обстоятельств и привлечение виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении.

Также в институте просят ГПУ обратиться в админсуд с иском к Харьковскому горсовету и его исполнительным органам об обязательствах демонтировать памятник, потому что он является символом коммунистического тоталитарного режима.

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Напомним, в Харькове восстановили памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову.

Ранее в Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).