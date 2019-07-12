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Все про:ГПУ (9208) Институт нацпамяти (195) памятник (1866) Харьков (4357)

 Институт нацпамяти обратился в Генпрокуратуру из-за восстановленного памятника Жукову в Харькове

Украинский институт национальной памяти обратился в Генеральную прокуратуру Украины и Национальную полицию из-за установленного памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Об этом 12 июля сообщает пресс-служба института, передает Цензор.НЕТ.

"Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля 2019 года памятника, посвященного Георгию Жукову, нарушить уголовное производство, обеспечить в пределах компетенции проведение расследования указанных обстоятельств и привлечение виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении.

Также в институте просят ГПУ обратиться в админсуд с иском к Харьковскому горсовету и его исполнительным органам об обязательствах демонтировать памятник, потому что он является символом коммунистического тоталитарного режима.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу", - юрист УИНП Рябенко о восстановлении памятника в Харькове

Напомним, в Харькове восстановили памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову.

Ранее в Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

Источник: https://censor.net.ua/n3137216
 
   
 Топ комментарии
 
Постамент оставьте, скоро хло из бронзы там стоять будет.
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Так почему уже сутки стоит,алееее правый сектор,нац копус,жёны ? Или не зашли бабки еще? Патриоты
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Щас 30 дней будут проверять, а потом все забудется и всё (((
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Взорвать его и нечего будет восстанавливать !!!!
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Хернеса нужно залить в бетон оставить только голову. Пусть стоит как памятник.
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Лучше его уничтожить и прах развеять над каким-нибудь мусорным полигоном. А то харьковская вата устроит на его могиле мавзолей.
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не пойму, а сама полиция не зафиксировала нарушение закона? я понимаю, что харьковские мусора - подельники гепы, но ведь есть СБУ, прокуратура.
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А когда они что-нибудь общественно-значимое фиксировали без команды? Ссыкуны.
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Поліція відкрила справу за повалення пам'ятника.
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Постамент оставьте, скоро хло из бронзы там стоять будет.
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Из говна. От лучших скульпторов параши. Подарок мышебратьев харьковской вате.
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Так почему уже сутки стоит,алееее правый сектор,нац копус,жёны ? Или не зашли бабки еще? Патриоты
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через пів-року будем дякувати, шо сталіна не поставили посеред Кийова
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Щас 30 дней будут проверять, а потом все забудется и всё (((
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИнститут нацпамяти обратился в Генпрокуратуру из-за восстановленного памятника Жукову в Харькове
 
 
 
 
 
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