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 Политика Украины
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 В Раду проходят 5 политсил. Партия Порошенко обошла "ОП - За життя" Медведчука, - опрос

По результатам опроса исследовательского агентства Info Sapiens, в Верховную Раду прошли бы пять партий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, данные опроса свидетельствуют, что за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 43,4% среди тех, кто планирует прийти на выборы и 45,2% от тех, кто определился с выбором. За "Европейскую Солидарность" — 9,7% и 10,1% соответственно, "Оппозиционную платформу — За життя" — 8,9% и 9,3%, ВО "Батькивщина" — 8,1% и 8,4%, партию "Голос" — 7,6% и 7,9%.

Остальные партии набирают менее 5% голосов, которые определились с выбором.

Кроме того, 57% взрослого населения Украины скорее всего пойдут голосовать 21 июля и оценивают вероятность участия в выборах на 7−10 по 10-балльной шкале.

Опрос проведен методом личного интервью на дому у респондента. Выборка исследования составляет 880 человек в возрасте от 18 лет.

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2% для показателей, близких к 10%, 1,4% для показателей, близких к 5%.

Исследование проводилось 27 июня — 7 июля 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3137214
 
   
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Опозиционная платформа за смерть!!! Спасибо зеленскому за их реванш!!!
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Спасибо пети за реанимацию мертвечука.
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Ты о чём ? Сегодня зеля президент .
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Ты о чем? Почему за 5 лет петя не уничтожил мертвечука? 5 лет - подчеркиваю для подростка.
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Тепер ЗЄліна черга унічтожать Мертвечука. Нехай покаже який він "унічтажала", але, боюсь, в ЗЄлі унічтажалка не виросла.
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Это он Зельцману на закусь оставил! В Раду проходят 5 политсил. Партия Порошенко обошла "ОП - За життя" Медведчука, - опрос - Цензор.НЕТ 1640
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Потому, потому что он не уничтожитель!
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Зеля за 5 хвилин вигнав секретаря в Борисполі, що йому заважає подзвонити Баканову і вигнати цього петіного кадра Медведчука?
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Выгнал? Из помещения. Петекантропы - отстой.
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Ну добре, Петя говнюк, через скільки часу Зеля вижене Медведчука з України чи посадить, ну щоб показати що він кращий? Рік, два, п'ять, десять?
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ну у всепремудрого Зе є шанс виправити, але йому похєр на це - він набирає соратників мертветчука у партію - сєпарня рветься до влади.
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Это будущие партнёры зелёных по коалиции.
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Естественно. Не с БЮТом же мутить. Баб Юля хочет кресло премьера... ПЕС и Голос никогда не будут с зебилами. Остаются только платформенщики за смерть...
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голос если пройдет влегкую озеленится
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А Зеля тут при чем, скажи спасибо Пете дружку Мертвечука.
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Звісно що ні до чого, просто деякі вважають що він президент з травня.
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Ну якщо чесно, то не Зе за це треба казати дякую, а Порошенку, я власне і не голосував за нього, бо за 5 років жодного рига не посадали, але при ньому хоч по норах сиділи, а тепер повилазили.
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Яке ОПЗ ви маєте на увазі: Опозиційну платформу "за життя", чи Офіс президента Зєлєнского? Чи обидва одночасно?
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Партия Порошенко обошла еще одну партию Порошенко.
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надеюсь, Порох наберет больше процентов в Раде.. Стране нужна проукраинская Рада!
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вакарчук скотыняка отгрызает у Пороха голоса и не пройдет.....такое впечатление что для этого и запустили
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Вакарчук і у Зелі відгризає, може пройти.
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Выходит,правы независимые политологи,которые отмечают рост рейтинга ЕС и падение рейтинга СН.Возможно,ЕС удастся взять процентов 12 на выборах.
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У СН зашквар по мажоритарці, вони таких кадрів назбирали, що люди не будуть за них голосувати.
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Всё лукаво в нашем мире и куплено на корню.
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Интересно сколько Порось забашлял за 2 место.
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А коли він «пєрєабуєтся в польотє», «убєжит в Ростов», тебе вже не цікавить?
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Есть на сайте хоть один человек, у которого спрашивали? Похоже на то, что все эти рейтинги, как и тарифы, берутся с потолка.
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Європейська Солідарність.
Ті хто зараз починає розуміти що Галабародька і Зеленскій, то не одне й те ж.
ДУМАЙТЕ
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))))))))Вот так супер-брехня))))))) Рошен со своими сраными 5 % и "За життя" уже к 15% подошли, сравните все украинские рейтинги без комментариев на официальном украинском ресурсе https://ukraine-elections.com.ua/socopros/parlamentskie_vybory
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Где ты и тебе подобные увидели эти 5 % .?? А то и 3 , и 1,5 .?? На потолке ?? В Раду проходят 5 политсил. Партия Порошенко обошла "ОП - За життя" Медведчука, - опрос - Цензор.НЕТ 6479 .
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Так Порошенко - регіонал. Хто там проукраїнський?
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Говно на понос.
Если ОПЗ- воры и явные предатели Родины, то ЕС воры и торговцы Родиной!
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Выборы надо перенести на осень. Нечего людей лишать отпусков.
ВОТ НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР КАК ЗЕ ДУМАЕТ О ЛЮДЯХ, о матерях с детьми
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Осенью зелёной шайке светит не более 20%,а значит не сбудутся надежды Бени и пути.Надо спешить.
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Вибір без вибору. Олігархи грають лохторатом. І зберігають свою систему. А лохторат або не розуміє або не проти.
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солидарность Свинарчуков и коррупционеров - защитить свои семьи от бедности при Зе
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Що за "исследовательское агентство Info Sapiens"? Вперше зустрічаю. На чиє замовлення виконано це опитування?
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Это петя, гандон (для модератора - разрешённое слово), виноват в том, что насувается. С украинского избирателя - какой спрос? Ему где морковкой помахали, он туда и бежит. Петя, ****, своей жадностью ненасытной, затолкал му-у-у-дрый, ****, украинский народ в зелёную жопу.
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Надеюсь, что там не будет ни ПЕСа, ни зажопы.
А насчет репрезентативности "опроса на дому 880 человек" я вообще промолчу.
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Все равно ЗЕлупу надо выносить. И чем раньше, тем лучше.

А поскольку рыги сами никогда не уходили, то законными способами без насилия всю эту рыговскую ЗЕманду грохнуть не получится.
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опитування проводило агенство Roshen Sapiens
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Info Sapiens - это единственная липовая контора созданная штабом Порошенко выдавшая для смеха эту голимую фальшивку)))) В сравнении с 15% За життя его реальные 7% с натяжкой))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раду проходят 5 политсил. Партия Порошенко обошла "ОП - За життя" Медведчука, - опрос
 
 
 
 
 
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