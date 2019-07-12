 В Раду проходят 5 политсил. Партия Порошенко обошла "ОП - За життя" Медведчука, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, данные опроса свидетельствуют, что за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 43,4% среди тех, кто планирует прийти на выборы и 45,2% от тех, кто определился с выбором. За "Европейскую Солидарность" — 9,7% и 10,1% соответственно, "Оппозиционную платформу — За життя" — 8,9% и 9,3%, ВО "Батькивщина" — 8,1% и 8,4%, партию "Голос" — 7,6% и 7,9%.

Остальные партии набирают менее 5% голосов, которые определились с выбором.

Кроме того, 57% взрослого населения Украины скорее всего пойдут голосовать 21 июля и оценивают вероятность участия в выборах на 7−10 по 10-балльной шкале.

Опрос проведен методом личного интервью на дому у респондента. Выборка исследования составляет 880 человек в возрасте от 18 лет.

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2% для показателей, близких к 10%, 1,4% для показателей, близких к 5%.

Исследование проводилось 27 июня — 7 июля 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА