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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (824) Закарпатье (1603) Зеленко (30)

 МИД Украины изучает вопрос возможного визита представителей Венгрии на Закарпатье

Министерство иностранных дел Украины изучает вопрос возможного будущего визита венгерских высокопоставленных лиц, включая главу МИД Петера Сийярто, в Закарпатскую область.

Об этом сказала агентству "Интерфакс-Украина" спикер МИД Катерина Зеленко в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"МИД известно о планах венгерских чиновников посетить Закарпатскую область накануне внеочередных парламентских выборов в Украине. В поле зрения МИД также попали сигналы СМИ и общественных активистов относительно возможного использования этих визитов в политическом процессе как агитации за отдельных кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в Закарпатской области", - сказала Катерина Зеленко.

По ее словам, МИД изучает упомянутые вопросы.

"Министерство скоординирует свои действия с президентом Украины, по итогам чего венгерская сторона будет соответственно проинформирована", - добавила она.

Как сообщили некоторые СМИ со ссылкой на источник, министр иностранных дел Венгрии прибудет на Закарпатье 16 июля. В программе его визита - посетить Берегово и встретиться с лидерами венгерских организаций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137213
 
 
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Спросите Богдана.А то будет как с Климкиным.
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