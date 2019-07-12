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 Политика Украины
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Все про:Конотоп (59) Семенихин (23)

 Восстановленный судом Семенихин приступил к выполнению обязанностей мэра Конотопа: "Сегодня у меня полноценный рабочий день. Провожу совещания. Даю распоряжения"

Восстановленный судом в должности мэра Конотопа Артем Семенихин в пятницу, 12 июля, вернулся на свое рабочее место.

Об этом он сообщил Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у меня полноценный рабочий день. Провожу совещания. Даю распоряжения. Смотрим, что было сделано за время моего отсутствия в должности, проводим инвентаризацию", - проинформировал Семенихин.

Он также заверил, что имеет не только решение суда о его восстановлении в должности, но и соответствующий исполнительный лист.

"Распространяется информация, будто бы я пришел в горсовет по решению суда без исполнительного листа. Это не так, он у меня на руках", - отметил Семенихин по поводу информации о том, что секретарь горсовета Татьяна Сизон, которая с августа прошлого года выполняла обязанности мэра, обратилась в полицию по поводу неправомерных действий Семенихина.

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Как сообщалось, 28 августа 2018 на сессии Конотопского горсовета отсутствие Семенихина депутаты проголосовали за досрочное прекращение его полномочий. 5 июля 2019 г. Сумской окружной административный суд восстановил его в должности мэра. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня составления полного решения. Семенихин занимал должность городского головы Конотопа с ноября 2015 года.

Сейчас баллотируется в народные депутаты в избирательном округе № 160 самовыдвиженцем.

Напомним, 27 июня неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина и сильно его избили. Он попал в реанимацию.

Для расследования нападения в Конотоп была направлена ​​усиленная группа из руководства Нацполиции.

После избиения Семенихин находился в Конотопской районной больнице, а позже был транспортирован в Киевский институт нейрохирургии.

28 июня Семенихин в видеообращении рассказал о своем состоянии, а также заявил, что в попытке убийства обвиняет лично Игоря Молотка (нардеп от "Воли Народа". - Ред.), с которым они конкурируют на округе.

Источник: https://censor.net.ua/n3137208
 
 
 Топ комментарии
 
зеле надо срочно віправлять суды имени потрошенка. все бросить и заняться этим первоочередно. иначе ему пипец настуупит раньше, чем он думает
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Давай тебя отмудохаем ногами,полежишь в больничкеча потом посмотрим, что будешь делать?Как тебе мысль?
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Давай тебя отмудохаем ногами,полежишь в больничкеча потом посмотрим, что будешь делать?Как тебе мысль?
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во-первых я не в курсах был ситуации с этим мужиком, во вторых если тебе здоровье не позволяет чего идти на работу...
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Надо не в курсе бытьча читать новость дальше заголовка
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ну сам понимаешь, професия такая у порохобота. Зебилов 73%, а нас мало, но мы в тельняшках Восстановленный судом Семенихин приступил к выполнению обязанностей мэра Конотопа: "Сегодня у меня полноценный рабочий день. Провожу совещания. Даю распоряжения" - Цензор.НЕТ 700. Вот иногда фейлы и случаются...
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От якраз це не про Семеніхіна. Не рівняте його з зебілами!

Він був мером недовго, але при цьому повернув у місто вуличне освітлення (якого не було з початку 2000-х), причому навіть окраїни освічуються.
При ньому почали дороги робити, ремонт корпусу районної лікарні зробили, на переходах з'явилися з'їзди-пандуси для інвалідів у візках.

Семеніхін не дав підняти вартість проїзду в маршрутках, а тільки його усунули - одразу виросла ціна з 3,50 до 5,50.
При Семеніхіні в Конотопі появився цілий ІТ-кластер з курсами робототехніки для дітей

До того ж, активно культурні заходи проводили - концерти і фестивалі, Шевченківські читання, конкурси для дітей та юнацтва.

Це я вам пишу як людина, у яка в Конотопі часто буває - бабуся в мене там...
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я сфейлил, да, бывает. Я как зебил, не прочитал дальше заголовка... каюсь))
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шо, дурбэцэло соевое, лажонул. Вот такие вы кончелыги соевые все
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я по-крайней мере могу это признать, а что ты, зебил, моежшь признать, кроме того что зебил это для вас все, для меня загадка)
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Улыбку вызывает когда тупой порохобот говорит что Семенихин не зебил а патриот, но забывает что местная ББПшная мразь его и отправила в отставку после чего в городе начался шабаш сепаратистов....жги есчо!
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Семеніхін мав конфлікт з Порошенком і з місцевим БПП. Там проти нього об'єдналися БПП, риги і Самопоміч.

Але Семеніхін при цьому ніколи за Зе не був, він підтримував Кошулинського. Тобто, по-вашому, всі, хто проти Пороха, мають автоматично лизати дупу Зе?
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Прежде чем сать свой комент,разобрались бы что за человек Артем Семенихин!
Восстановленный судом Семенихин приступил к выполнению обязанностей мэра Конотопа: "Сегодня у меня полноценный рабочий день. Провожу совещания. Даю распоряжения" - Цензор.НЕТ 9562

Мер Конотопа Артем Семеніхін розігнав шабаш сепаратистів!
https://www.youtube.com/watch?v=RoYc7NsmV_E
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зеле надо срочно віправлять суды имени потрошенка. все бросить и заняться этим первоочередно. иначе ему пипец настуупит раньше, чем он думает
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Головне, аби після виправленнясуди не перетворилися на суди імені коломойського...

А приклад Семеніхіна показує, що чесні судді у нас все-таки є, бо Семеніхіна важко назвати порохоботом.
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Хоть какая-то польза от продажных судов...
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прям виталя на выезде, тока витале морду так просто не набъешь без монтировки Восстановленный судом Семенихин приступил к выполнению обязанностей мэра Конотопа: "Сегодня у меня полноценный рабочий день. Провожу совещания. Даю распоряжения" - Цензор.НЕТ 5985
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Плоский некролог:
Чувак їхав на велосипеді й подавився шаурмою.
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Мер Конотопа Артем Семеніхін розігнав шабаш сепаратистів!
https://www.youtube.com/watch?v=RoYc7NsmV_E
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Коли кажуть, чому немає успішних ветеранів АТО у владі, я наводжу приклад Семеніхіна. Людина воювала, має медалі, а потім не побоялася кинути виклик мафії в своєму рідному місті! І навіть після побиття Семеніхін готовий далі боротися.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВосстановленный судом Семенихин приступил к выполнению обязанностей мэра Конотопа: "Сегодня у меня полноценный рабочий день. Провожу совещания. Даю распоряжения"
 
 
 
 
 
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