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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2786) Луценко (7544) Сарган (364)

 НАБУ вызвало Генпрокурора Луценко на допрос 15 июля, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало Генерального прокурора Украины Юрия Луценко на допрос 15 июля в связи передачей дела участника Евромайдана Ивана Бубенчика другому составу прокуроров.

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника евромайдан Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с заместителем Генпрокурора А.Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования", - рассказала она.

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"Напомню, что поводом для такого решения в апреле прошлого года стали заявления участников Революции Достоинства и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года. Генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является О.Горошинский, известный защитник "беркутовцев" и самого Януковича. Производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины. ("Злоупотребление властью или служебным положением) ... Что ж, реванш продолжается. Теперь, кроме януковичей и медведчуков, Генпрокурор Луценко мешает и НАБУ. Поборемся!" - заявила Сарган.

НАБУ вызвало Генпрокурора Луценко на допрос 15 июля, - Сарган 01
НАБУ вызвало Генпрокурора Луценко на допрос 15 июля, - Сарган 02

Источник: https://censor.net.ua/n3137207
 
 
 Топ комментарии
 
Югик грудью остановил ̶с̶т̶а̶к̶а̶н̶ российскую навалу и посадил ̶п̶е̶ч̶е̶н̶ь̶ всех рыгоаналов, а они его на допрос. Помогите, реванш!
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А зебилы, прочитав заголовок, а не статью целиком, наверное обрадовались как дети малые. Будет на вашей улице праздник, но не сегодня!!! НАБУ вызвало Генпрокурора Луценко на допрос 15 июля, - Сарган - Цензор.НЕТ 2150
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Шо, югика лобызаешь?😀😀😀😀
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А зебилы, прочитав заголовок, а не статью целиком, наверное обрадовались как дети малые. Будет на вашей улице праздник, но не сегодня!!! НАБУ вызвало Генпрокурора Луценко на допрос 15 июля, - Сарган - Цензор.НЕТ 2150
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Т.е. ты рад, шо Украина не может покончить с кумовством и прочей коррупцией?
Про пэкончит другого мнения у меня и небыло
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ахахахаха, это ты мне, зебил, будешь рассказывать про конец кумовства? Зелень везде своих кентов продвигает: богданов, шерифов, разумковых и тд. А они в свою очередь своих кентов и родственников, а кенты кентов родственников и кентов))
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Югик грудью остановил ̶с̶т̶а̶к̶а̶н̶ российскую навалу и посадил ̶п̶е̶ч̶е̶н̶ь̶ всех рыгоаналов, а они его на допрос. Помогите, реванш!
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Дурак ? Вата рвёт в клочья Украину .
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Імітація. Суцільна імітація. Тепер, якщо потрібно образно кажучи "побухати" начальникам силових відомств, то щоб не викликати зайвої уваги ЗМІ і суспільства, вони один одного на допит викликають.
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Весь вечер на манеже!
НАБУ против САП!
ГБР против прокуратуры!
Актёры погорелых театров продолжают бешеную борьбу за зрителя!
Ну, и за кассу. В смысле расширенное бюджетное финансирование.
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не парьтесь, это дело без определения состава преступления! если что-то не так то ген прокурор может получить догану
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дрібна підлота від кореша Портнова адвоката Горошинського.
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юру на помойку к хозяину, или павшему рабы уже не нужны?
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ггюге теперь тока и остаца, шо уйти в иную реальность, под защиту зеленаго ящера
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Я не понимаю , чему радуется народ ? Цены не снизились , олигархи все на месте , война - уже не война , телемост с рашей , президент не понимает размер страны и свою ответственность .
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НАБУ, ГПУ, ДБР....... КГБСССР
Блин, да посадите же уже кого-нибудь по-человечески.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ вызвало Генпрокурора Луценко на допрос 15 июля, - Сарган. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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