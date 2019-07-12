EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  9959  67
Все про:Зеленский (2115) переговоры (3655) Песков (941) Путин (24912)

 Путин после разговора с Зеленским созвал членов Совбеза РФ: говорили об отношениях с Украиной

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России проблематику российско-украинских отношений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского", - сказал пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор длился 20 минут и носил прагматичный характер, - Песков раскрыл детали первого общения Путина с Зеленским

Напомним, 11 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Источник: https://censor.net.ua/n3137202
 
 
 Топ комментарии
 
Я правильно розумію, що оголошення люстрації тих, хто співпадає з санкціями Кремля, відбулося після півгодинної розмови з Путіним? «Чєго ізволітє?»), не інакше?)

PS. До того ж, розмова відбулося з ініціативи Зе, але повідомив про це чомусь саме Кремль...
 показать весь комментарий
 
Путин членам Совбеза: "Представляете, зеленский единственный человек в мире, который при разговоре не назвал меня ху#лом!!!" Путин после разговора с Зеленским созвал членов Совбеза РФ: говорили об отношениях с Украиной - Цензор.НЕТ 2691
 показать весь комментарий
 
более того - стоя на коленях - уважительно называл "ваше сиятельство В* В*!"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
невже пуйло буде вішатись?
 показать весь комментарий
 
 
Я правильно розумію, що оголошення люстрації тих, хто співпадає з санкціями Кремля, відбулося після півгодинної розмови з Путіним? «Чєго ізволітє?»), не інакше?)

PS. До того ж, розмова відбулося з ініціативи Зе, але повідомив про це чомусь саме Кремль...
 показать весь комментарий
 
 
а хто ж вам винен, що порохоботні смі, при сдохшому TOP DOGу продовжують срати законому президенту. так подленько из -за забора.
И кто вам сказал, что большая политика решается всенародно? это при луценке сначала объявляют кого будут садить, а потом ловят
 показать весь комментарий
 
 
00-Дід Піхто 96b91ea4а хто ж вам винен, що порохоботні смі, при сдохшому TOP DOGу продовжують срати законому президенту. так подленько из -за забора.
Путін після розмови із Зеленським скликав членів Радбезу РФ: говорили про відносини з Україною - Цензор.НЕТ 5599

 показать весь комментарий
 
 
Путин членам Совбеза: "Представляете, зеленский единственный человек в мире, который при разговоре не назвал меня ху#лом!!!" Путин после разговора с Зеленским созвал членов Совбеза РФ: говорили об отношениях с Украиной - Цензор.НЕТ 2691
 показать весь комментарий
 
 
более того - стоя на коленях - уважительно называл "ваше сиятельство В* В*!"
 показать весь комментарий
 
 
І що, навіть калхозенфюрер Лукашенка називає його ху%лом…?
 показать весь комментарий
 
Люстрація всіх з 2014 року - це прекрасно).
Виконати одним законопроектом Портнова всі побажання Путіна.
Нєфіг було ото проти Януковича стояти перед озброєним Беркутом, хоронити загиблих там..., а потім протистояти росіянам на всіх фронтах. Щоб демократично обрати такого собі маленького «Голобородька-напівПутіна».
Ну і ще можна «кастріровать», щоб точно на Піночетіка бути більше схожим. Ну і, звісно, «позвоніть Баканову»). За всі пости в ФБ.
Данилюка, правда, шкода. Але більшовики вони такі - «требуют жертв».
 показать весь комментарий
 
 
Дибил ! А кто были депутатами в марте - октябре 2014 ? Не рыги ли составляли большинство ? Фамилии сам найдёшь ? Сколько этой швали в нынешней раде ? Сколько из них перекрасилось ? Все патриоты ? Все в санкциях кремля ?
 показать весь комментарий
 
Радбез России
ну как ВВП
кто
да клоун
а дебюил в кубе... но НАМ ТАКОЙ и нужен Путин после разговора с Зеленским созвал членов Совбеза РФ: говорили об отношениях с Украиной - Цензор.НЕТ 9793
 показать весь комментарий
 
 
Наверно смешеной анекдот Зеленский Путлеру расказал, а тот захотел с пацанами поделиться..
 показать весь комментарий
 
 
Стенограма.
*****: - Только что звонил какой-то чорт.Ща позвоню Баканову,узнаю.
 показать весь комментарий
 
 
Краще б він меру Генічеська зателефонував. Путін після розмови із Зеленським скликав членів Радбезу РФ: говорили про відносини з Україною - Цензор.НЕТ 1240
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботы стонали, что Зеленский молчит, а как заговорил на стенку полезли истерить. Шваль воровская занервничала.
 показать весь комментарий
 
 
зюзя сказав хмуйлу, что Хведя Добронравов тепер буде грати не тупого хохла, а розумного рузге
 показать весь комментарий
 
 
НУ оно понятно, Зеля пришел, что бы слить Украину расеи, и это решение поддержади 73%.

Поговорил с ВВХ, договорился о сроках, скоупе ну и понятно цене.
Очереждная перемога коалиции расеи и 73%-ных ватанов
 показать весь комментарий
 
 
В шкафу сидел как Мельниченко? Как у вас удаётся все и обовсех всё знать?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Наверное, попрут на Киев. Правда, петики?
 показать весь комментарий
 
Блин теперь в Украине появилось два народа петики и зюзіки , теперь Украине настанет пезюка Путін після розмови із Зеленським скликав членів Радбезу РФ: говорили про відносини з Україною - Цензор.НЕТ 8323
 показать весь комментарий
 
 
Если агентура не справится со своей задачей, да пойдут
 показать весь комментарий
 
зачем попрут ?? они уже сдесь ....
В першій сотні партії "Слуга народу" 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ви казали на роялі на роялі. а тепер виходить ***** по губам! Браво преЗЕдент!
 показать весь комментарий
 
тут не прошла одна информация....перед заседанием совбеза была замена памперсов Путин после разговора с Зеленским созвал членов Совбеза РФ: говорили об отношениях с Украиной - Цензор.НЕТ 2247
 показать весь комментарий
 
интересно, шо откенгурированый етому моржовому органу наобещал,
шо тот так шустро бедрами завилял..
 показать весь комментарий
 
 
Отчиталась зеленая мразь,педофил плешивый гордится должен тобой,месяц прошел а столько многог сделал,даже согласен встетится в норманд формате
 показать весь комментарий
 
 
путен просто испугался зели, ему по ночам до сих пор является дух пети с протянутым стаканом
 показать весь комментарий
 
Можна констатувати, сепаратні перемовини пройшли вдало.
БлаЗень )(уйлу звіт здав, вказівки отримав. строки виконання обговорено.
 показать весь комментарий
 
 
Отношения то налаживаются, ще пересодют тех кто последние 5 лет ху%лу нервы делал и перестанут стрелять.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Алло придурки завсегдатаи сайта, долго всякую х@йню комментариями называть будете ???
 показать весь комментарий
 
 
Слово "обсудили" здесь не уместно!
 показать весь комментарий
 
 
Ого....Що ж там такого наобіцяно було *****, що він терміново зібрав Совбез?
Арешт Порошенка, «глави кровавой хунти бомбівшей дєтєй Дамбасса»?
Судові процеси над учасниками АТО?
 показать весь комментарий
 
 
50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!
 показать весь комментарий
 
 
А вы у этих 73% спрашивали им вообще нужна независимая Украина?? Може это латентный покацапленный малоросский скот глубоко в душе как раз ненавидит Украину и хочет в Малороссию, и шоб паспорт был с двухглавой курицей на обложке.
 показать весь комментарий
 
 
orionemc2 a7fce8b3


А вы у этих 73% спрашивали им вообще нужна независимая Украина??

Путін після розмови із Зеленським скликав членів Радбезу РФ: говорили про відносини з Україною - Цензор.НЕТ 251

 показать весь комментарий
 
 
ТАКАЯ КРАСИВАЯ И БЛАГОДАТНАЯ ЗЕМЛЯ -УКРАИНА И НАБИТАЯ ОДНИМИ ПРЕДАТЕЛЯМИ И ВОРАМИ -НЕ СПРАВИТСЯ ВАМ С РФ -ТАМ БАНДИТЫ А ВЫ ПРОСТО ХАМЕЛЕОНЫ
 показать весь комментарий
 
 
В Станице Луганской сепарня перешла мост и закрепилась на бывшей нашей стороне, ВСУ отступили на 800 метров в голое поле. В серой зоне оказались 60 Украинских домовладений, жители которых умоляли их не бросать.
https://www.youtube.com/watch?v=hTh-TrSGk2U
 показать весь комментарий
 
 
Чушь и провокация от тех, кто желает нарушить мирный процесс.
 показать весь комментарий
 
зєлупа - аґєнт ***** успєшно внєдрьон і начал дівєрсіонную дєятєльность
 показать весь комментарий
 
 
Е.Рыковцева Вот что нужно транслировать по всем нормальным украинским каналам. Без купюр. Без комментариев. Вот этот сказочный прием хозяйчиком (доверили!) Дмитрием Медведевым четверых холопчиков: Бойко-Медведчука-Рабиновича и примкнувшего к ним Тараса Козака, номинального владельца Ньюсвана и прочей ТВ-Ко. Невозможно жалкие и жалующиеся. - У нас истерия!! - плачется Козак. - У вас паранойя! - сурово поясняет Медведев.
Он счастлив. Он главный. Он царственно говорит им: - У меня вся надежда на вас!
И они послушно кивают головками.
И это пока нам показывают только маленькие фрагменты встречи господина со своими вассалами. Нам после 00.00 по Р-24 проанонсировали полную ее запись. Я посмотрю. Мне интересно. Я была бы очень за, если бы это посмотрели в Украине. Это лидеры партии, которая участвует в украинских выборах. То есть те, кто отдает за нее голос, должны хорошо понимать, что тем самым это они встают на колени перед ничтожным медведиком. Это они ему жалуются на свою Украину. Это они получают от него благословение. Это они, которые отдали голоса вот этим, это они сейчас позорятся вместе с ними на глазах у всего честного мира.
Очень. Очень поучительное зрелище. Я бы показывала от и до.
 показать весь комментарий
 
 
Тем,кто голосует за этих подонков глубоко пох. Они деграданты и имбецилы.
 показать весь комментарий
 
Какая там еще "внутрирорийская повестка дня"? Плевать путлер хотел на своё быдло. Украина,Украина и Украина лишь на уме у кремлядских маньяков. Что они там обсуждали? Амплитуду прогиба зели?
 показать весь комментарий
 
Якщо засідання РАДБЕЗу закінчилося у московітів п'янкою, то нам треба бути пильними.
 показать весь комментарий
 
Очевидно Хряк-2 пообіцяв Україну на тарілочці . Так що йдем в Мутний союз , з чим вас всіхї і вітаю.
 показать весь комментарий
 
Демократическая политика во время войны сейчас даёт о себе знать. Нужно было кастрировать люстрировать всех регионалов, прессовать кацапских выродков а так же СМИ, перекрыть все КПП и не давать перемещаться с оккупированной территории сепарам и предателям, визовый режим, военное положение, полная блокада оккупированных территорий и не слушать что там кто говорит и чем не доволен.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин после разговора с Зеленским созвал членов Совбеза РФ: говорили об отношениях с Украиной
 
 
 
 
 
 вверх