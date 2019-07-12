 Террористы обстреляли из ПТРК опорные пункты ОС вблизи Зайцево, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Максим Праута.

"На луганском направлении после 5 утра противник со стороны оккупированной Горловки из противотанкового ракетного комплекса обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Зайцево.

Кроме того, с 5:20 до 6:00 оккупанты из вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям наших войск неподалеку от Травневого", - сообщил он.

По словам Прауты, на донецком направлении ночью враг со стороны оккупированной Ужовки из ручных противотанковых гранатометов в течение 20 минут обстреливал военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Лебединского.

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Также со стороны Ужовки уже около 6 утра российско-оккупационные войска из автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Водяного.

"Отмечу, что в этот же утренние часы на позициях украинских войск, оборудованных вблизи Новотроицкого, разорвались 9 мин калибра 82 мм, выпущенных со стороны оккупированного Докучаевска", - сказал Праута.

Вместе с тем, по данным Минобороны, с начала текущих суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.

"Ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил", - добавил спикер Минобороны.