 Террористы обстреляли из ПТРК опорные пункты ОС вблизи Зайцево, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Максим Праута.
"На луганском направлении после 5 утра противник со стороны оккупированной Горловки из противотанкового ракетного комплекса обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Зайцево.
Кроме того, с 5:20 до 6:00 оккупанты из вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям наших войск неподалеку от Травневого", - сообщил он.
По словам Прауты, на донецком направлении ночью враг со стороны оккупированной Ужовки из ручных противотанковых гранатометов в течение 20 минут обстреливал военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Лебединского.
Также со стороны Ужовки уже около 6 утра российско-оккупационные войска из автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Водяного.
"Отмечу, что в этот же утренние часы на позициях украинских войск, оборудованных вблизи Новотроицкого, разорвались 9 мин калибра 82 мм, выпущенных со стороны оккупированного Докучаевска", - сказал Праута.
Вместе с тем, по данным Минобороны, с начала текущих суток потерь в рядах Объединенных сил нет.
Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.
"Ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил", - добавил спикер Минобороны.
Кстати надьку не пустили к лугандонцам. А зря пусть бы там и осталась...
Видео:
https://www.facebook.com/artem.ovdienko/videos/2807501009279333/
В Станице Луганской сепарня перешла мост и закрепилась на бывшей нашей стороне, ВСУ отступили на 800 метров в голое поле. В серой зоне оказались 60 Украинских домовладений, жители которых умоляли их не бросать.
https://www.youtube.com/watch?v=hTh-TrSGk2U