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 Террористы обстреляли из ПТРК опорные пункты ОС вблизи Зайцево, потерь нет, - Минобороны

По состоянию на 12 часов сегодня, 12 июля, российско-оккупационные войска осуществили 5 обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Максим Праута.

"На луганском направлении после 5 утра противник со стороны оккупированной Горловки из противотанкового ракетного комплекса обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Зайцево.

Кроме того, с 5:20 до 6:00 оккупанты из вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям наших войск неподалеку от Травневого", - сообщил он.

По словам Прауты, на донецком направлении ночью враг со стороны оккупированной Ужовки из ручных противотанковых гранатометов в течение 20 минут обстреливал военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Лебединского.

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Также со стороны Ужовки уже около 6 утра российско-оккупационные войска из автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Водяного.

"Отмечу, что в этот же утренние часы на позициях украинских войск, оборудованных вблизи Новотроицкого, разорвались 9 мин калибра 82 мм, выпущенных со стороны оккупированного Докучаевска", - сказал Праута.

Вместе с тем, по данным Минобороны, с начала текущих суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.

"Ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил", - добавил спикер Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3137200
 
 
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Украина удивительная страна. Вчера ты голосовал за зеленского. Сегодня берешь автографы у савченко:
Террористы обстреляли из ПТРК опорные пункты ОС вблизи Зайцево, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2928

Кстати надьку не пустили к лугандонцам. А зря пусть бы там и осталась...
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Ты - х*йло": украинский телеведущий вслед за грузином обматерил Путина в эфире.
Видео:
https://www.facebook.com/artem.ovdienko/videos/2807501009279333/
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Телемост между Украиной и Тбилиси, между "24 каналом" и "Рустави 2", уже в эту пятницу в 7 вечера по Киеву.
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дивлюсь на порохоботів і розумію, іх треба отстрілювати. вони просто зомбі-ідиоти. практично жодного комента в тему, знають одне-- з гімна шоколад місити
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Раскрой эту тему ЗЕбил...

В Станице Луганской сепарня перешла мост и закрепилась на бывшей нашей стороне, ВСУ отступили на 800 метров в голое поле. В серой зоне оказались 60 Украинских домовладений, жители которых умоляли их не бросать.
https://www.youtube.com/watch?v=hTh-TrSGk2U
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каска теперь вечно живая Терористи обстріляли з ПТРК опорні пункти ОС поблизу Зайцевого, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8698
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Опорные пункты из ПТРК ??? Может всё-таки гранатомет с гранатами осколочного действия.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреляли из ПТРК опорные пункты ОС вблизи Зайцево, потерь нет, - Минобороны
 
 
 
 
 
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