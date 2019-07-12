 "Ищем ему замену", - Абромавичус о главе "Укроборонпрома" Букине

Новый руководитель ГК Укроборонпром будет назначен в течение нескольких недель. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава наблюдательного совета госконцерна Айварас Абромавичус, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, политическое решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято. "Ищем ему замену", - сказал Абромавичус.
Отвечая на вопрос, когда будет назначен новый руководитель, Абромавичус сказал: "Думаю в течение нескольких недель".
Он сообщил, что претендента на должность набсовет ищет своими силами – без конкурса. "Вместе со мной в набсовет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор и кадрового потенциала в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник работает Роман Бондарь - один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне", - отметил Абромавичус.
Он незапятнанный !!!!
Ну, а не вийде, то «Ізвінітє. Народ у вас такой.»
А захватить во время войны с Роисей оборонку для рыгов важно.
Или это ты и твой ******** ЗЕ раздетую и разоруженную армию восстановили?
Членом по роялю играя в русских банях что ли?
Ты быдлан зубожЫлый, ЗЕлупа быдлан преуспевший. А на двоих у вас одно достоинство - хер ЗЕлупы.
А как же избрание на конкурсной основе???? Шо опять??? А обещали!!!
Шах и мат или как у нас теперь принято говорить, чики-брики в дамках
національністю , але зараз
звертаю увагу , що все меньше
залишається при владі людей з
українськими призвіщами .
Мені одному так здається ?