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Все про:увольнение (1616) Укроборонпром (731) Абромавичус (420) Букин_Павел (35)

 "Ищем ему замену", - Абромавичус о главе "Укроборонпрома" Букине

Глава набсовета госконцерна Айварас Абромавичус заявляет, что решение о смене руководителя Укроборонпрома Павла Букина уже принято

Новый руководитель ГК Укроборонпром будет назначен в течение нескольких недель. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава наблюдательного совета госконцерна Айварас Абромавичус, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, политическое решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято. "Ищем ему замену", - сказал Абромавичус.

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Отвечая на вопрос, когда будет назначен новый руководитель, Абромавичус сказал: "Думаю в течение нескольких недель".

Он сообщил, что претендента на должность набсовет ищет своими силами – без конкурса. "Вместе со мной в набсовет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор и кадрового потенциала в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник работает Роман Бондарь - один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне", - отметил Абромавичус.

Источник: https://censor.net.ua/n3137197
 
   
 Топ комментарии
 
Абромавичус норм чел, но по инициативе зебила он подлежит люстрации. Понимаешь Айварас к каким кретинам в команду ты попал?
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Кто еще из семьи Юзика не пристроен?
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Так еще ж полно рыгов, не нашедших себе места в ЗЕманде.
А захватить во время войны с Роисей оборонку для рыгов важно.
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ВЫ ЛУЧШЕ ИЩИТЕ ЗАМЕНУ ЗЕЛЕНСКОМУ и быстро быстро...
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Те, що в Оборонпромі українці нічого не будуть вирішувати.
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Абромавичус норм чел, но по инициативе зебила он подлежит люстрации. Понимаешь Айварас к каким кретинам в команду ты попал?
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Ця людина вперта. Йому плювати на Україну. Він хоче довести самому собі: «Я смагу !».
Ну, а не вийде, то «Ізвінітє. Народ у вас такой.»
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а кто сказал что его потом как послку 200 не отправят на Историческую Уродину???!!! "Шукаємо йому заміну", - Абромавичус про главу "Укроборонпрому" Букіна - Цензор.НЕТ 9392
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А от такі, вибачте «упорті», хіба про таке думають?
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Так еще ж полно рыгов, не нашедших себе места в ЗЕманде.
А захватить во время войны с Роисей оборонку для рыгов важно.
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Таки да. Хорошо, что Петро во время войны оборонку свынарчукам отдал.
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Таки да - хорошо, что пока ты, сученок, как и ЗЕлупа, от мобилизации бегал, они смогли вооружить ВСУ.

Или это ты и твой ******** ЗЕ раздетую и разоруженную армию восстановили?
Членом по роялю играя в русских банях что ли?
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Не дает покоя минстецькам член Зеленского... Дедушка Фрейд вами бы не натешился...
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А у вас еще есть какие-то достоинства?

Ты быдлан зубожЫлый, ЗЕлупа быдлан преуспевший. А на двоих у вас одно достоинство - хер ЗЕлупы.
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Рагозіна беріть. На півставки. Він погодиться.
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Конкурс дипломів серед 95 Кварталу навіть не проводять. Шукають. Своїми силами. Люди, які не мають ні освіти, ні досвіду відповідного. Такими темпами ми отримаємо управлінців, які навіть гірші за тих, які є в ОРДЛО. Тепер я розумію, що це реванш навіть не людей Януковича, а їхньої прислуги - умовного антимайдану. Звідси і назва "СЛУГА! народа". І ця прислуга рівнем професіоналізму і освіти значно поступається владним структурам часів януковоча. Одним словом, деградація повна.
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Меня терзают смутные сомнения... И по поводу Абрамавичуса и по поводу его людей тоже. Дай Бог, чтобы я ошибся в своих подозрениях.
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главное, что бы секретные документы не уплыли в засРашку.
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Ищем ему замену/ да что там искать. Ставить Куницкого -паренёк шустрый,наглый, соврёт-не поморщится.Молодой а денег уже хочет больших.Иврит знает -документы будет переводить сам, экономия./На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает
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А чого не вітаєш нових регіоналів? Чи ти сам регіонал?
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Украінський народ на виборах привітав старого регіонала -Петра Олексійовича.
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Тобто ти погодився, що зараз до влади прийшли зелені регіонали.
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Якийсь він хиленький, той Укхобогонпхом. Найбільші досягнення - в області корупції й розкрадання. Недієздатна структура. А мертвяком керувати - хіба попа якого керівником. Можна Філарета.
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Себе дятел уже начинай искать замену....зебобики такой закон о люстрации намалевали...что и ты идешь лесом....
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надо укроборонпром срочно переименовывать в букингем
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Я готов. Тем более по литовски говорю
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Новый руководитель ГК Укроборонпром будет назначен в течение нескольких недель?????
А как же избрание на конкурсной основе???? Шо опять??? А обещали!!!
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По новому закону о люстрации замену искать нужно Абрамовичусу. "Шукаємо йому заміну", - Абромавичус про главу "Укроборонпрому" Букіна - Цензор.НЕТ 6266
Шах и мат или как у нас теперь принято говорить, чики-брики в дамках
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Ну для заводів потрібні вискокласні інженери. Який дурень лишиться на оті зарплати, ще й ходити під ставленими лохами? Спеціалісти давно звідти пішли. Ті, що лишились - міномета не взмозі спроектувати. Кожен завод має виробляти ще щось, окрім оборонних замовлень, на що й має існувати, як то робиться у світі. Ця структура конкретно невірна і недієздатна. Жоден керівник її не врятує. Окрім попа на відспівування.
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Ніколи не ділив людей за
національністю , але зараз
звертаю увагу , що все меньше
залишається при владі людей з
українськими призвіщами .
Мені одному так здається ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ищем ему замену", - Абромавичус о главе "Укроборонпрома" Букине
 
 
 
 
 
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