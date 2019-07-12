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 На оккупированном Донбассе зафиксирован рост разбойных нападений и ограблений местных жителей наемниками РФ, - ГУР

Командование российско-оккупационных войск демонстрирует незаинтересованность в решении проблем, связанных с ухудшением морально-психологического состояния в подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.

Так, по данным разведки, с начала июня с.г. в подразделениях российско-оккупационных войск прекращена практика проведения мероприятий по предотвращению совершения военнослужащими преступлений и беспорядков против гражданского населения. Следствием этого стал стремительный рост количества случаев их причастности к разбойным нападениям и ограблений домохозяйств местных жителей.

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В то же время на пунктах въезда / выезда участились случаи безосновательного изъятия оккупантами материальных ценностей и продовольственных товаров у граждан, прибывающих на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях.

Источник: https://censor.net.ua/n3137194
 
 
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*****: Если их не ограбят российские солдаты, то их ограбят солдаты НАТО. Клянусь дождевым червяком!
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Думается мне, что зебилы и опозиионные платформенщики за смерть, в случае прямой агрессии кацапстана, будут встречать удмуртов и бурятов на танках с цветами...
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Я не могу определиться : это радость или печаль ? Наверное мне плевать ?
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Скоро будет ещё хуже: Международные платёжные системы Visa и MasterCard могут прекратить свою деятельность в России, - сообщает издание «Коммерсант». Желающих безнаказанно грабить станет больше. 😎
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Скоро всю эту шушару, ой, извиняюсь, "нашэ люди" примет у нас с хлебом-солью зекоманда, и грабители лугандона расширят свой ареал обитания.
И первыми, к кому они придут, будут те, кто приближали как могли воссоединение с ними, электорат Харькова, Днепра, Мариуполя, Запорожья.

Вы за это долго и упорно боролись.
Вы сделали это вместе!
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А оккупанты так себя ведут всегда, может кушать приносить и огороды обрабатывать просящим привести путина.
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И это радует, ордловский сброд того заслужил!!! На оккупированном Донбассе зафиксирован рост разбойных нападений и ограблений местных жителей наемниками РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 2245
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Стараннями Зєлєнского напруга в окупованих районах Донбасу незабаром може спасти. А у неокупованих натомість - зрости
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа оккупированном Донбассе зафиксирован рост разбойных нападений и ограблений местных жителей наемниками РФ, - ГУР
 
 
 
 
 
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