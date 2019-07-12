EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  102  5
Материалы по теме:
Все про:ВР (23153) НАТО (6415)

 В Раде необходимо создать комитет по наблюдению за деятельностью структур по безопасности и разведывательной службы, - директор Центра НАТО в Украине Маронкова

В НАТО считают, что в Верховной Раде Украины должен быть создан комитет, который бы занимался наблюдением за деятельностью оборонных структур в Украине, сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

"Есть целый пакет законопроектов, которые еще не были рассмотрены. Я позволю себе прямо сказать, что их необходимо рассмотреть для дальнейшего движения в реформах. Речь идет и о реформировании СБУ – это законопроект, который является результатом сотрудничества с США… Хочу также отметить законопроект о разведке, закон об управлении гостайнами и секретной информацией, реформа оборонной промышленности и закупок, включая закон о госзаказе в сфере оборонной продукции. Я могла бы продолжать, но мы считаем, что эти пять являются ключевыми сферами, в которых реформы должны продолжаться, чтобы достичь эффективных результатов", - сказала дипломат на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Маронкова выразила мнение о необходимости создания наблюдательного комитета в Раде за деятельность в сфере обороны.

"Кроме того, мы считаем, что необходимо создать комитет в Верховной Раде, который бы занимался наблюдением за деятельностью структур по безопасности и Разведывательной службы в Украине", - рассказала Маронкова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Даже при Ющенко Минобороны имело планы войны против НАТО, а восток Украины весь был "голый", - Смешко. ВИДЕО

Она также добавила, что дипломаты НАТО в Украине готовы к сотрудничеству с новыми представителями власти.

"У нас есть значительные надежды в отношении Украины, но еще большой объем работы предстоит проделать", - резюмировала директор Центра информации и документации НАТО.

Маронкова добавила, что в конце октября ожидается визит генсека НАТО в Украину Йенса Столтенберга вместе с Североатлантическим советом НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3137192
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Задача зеленского вернуть Украину в лоно росиси... Вот уже и меркель с макароном сказали зебилу шо мол мы в пасе берем катсапов обратно, ведь мириться нужно и бабло рубить. А что зебил? А зебил сказал есть сэр и всё...
 показать весь комментарий
 
НАТО боится репрессий спецслужб при новой власти и хочет контролирующий орган?.. В Раде необходимо создать комитет по наблюдению за деятельностью структур по безопасности и разведывательной службы, - директор Центра НАТО в Украине Маронкова - Цензор.НЕТ 313 В Раде необходимо создать комитет по наблюдению за деятельностью структур по безопасности и разведывательной службы, - директор Центра НАТО в Украине Маронкова - Цензор.НЕТ 617
 показать весь комментарий
 
Це точно. До влади прийшли кловуни і за ними потрібен "глаз да глаз".
 показать весь комментарий
 
 
... и ещё один комитет для наблюдения за этими наблюдающими
 показать весь комментарий
 
Тобто Зєля - не надійний партнер? Не викликає довіри у структур НАТО? Ти диви! Або порохоботи походять зі структур НАТО, або структури НАТО складаються з порохоботів. Бо якось підозріло і ті, і інші не вірять Вазеліну.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде необходимо создать комитет по наблюдению за деятельностью структур по безопасности и разведывательной службы, - директор Центра НАТО в Украине Маронкова
 
 
 
 
 
 вверх