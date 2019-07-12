 В Раде необходимо создать комитет по наблюдению за деятельностью структур по безопасности и разведывательной службы, - директор Центра НАТО в Украине Маронкова

"Есть целый пакет законопроектов, которые еще не были рассмотрены. Я позволю себе прямо сказать, что их необходимо рассмотреть для дальнейшего движения в реформах. Речь идет и о реформировании СБУ – это законопроект, который является результатом сотрудничества с США… Хочу также отметить законопроект о разведке, закон об управлении гостайнами и секретной информацией, реформа оборонной промышленности и закупок, включая закон о госзаказе в сфере оборонной продукции. Я могла бы продолжать, но мы считаем, что эти пять являются ключевыми сферами, в которых реформы должны продолжаться, чтобы достичь эффективных результатов", - сказала дипломат на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Маронкова выразила мнение о необходимости создания наблюдательного комитета в Раде за деятельность в сфере обороны.

"Кроме того, мы считаем, что необходимо создать комитет в Верховной Раде, который бы занимался наблюдением за деятельностью структур по безопасности и Разведывательной службы в Украине", - рассказала Маронкова.

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Она также добавила, что дипломаты НАТО в Украине готовы к сотрудничеству с новыми представителями власти.

"У нас есть значительные надежды в отношении Украины, но еще большой объем работы предстоит проделать", - резюмировала директор Центра информации и документации НАТО.

Маронкова добавила, что в конце октября ожидается визит генсека НАТО в Украину Йенса Столтенберга вместе с Североатлантическим советом НАТО.