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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2115) Омелян (647)

 Омелян - Зеленскому: "Ну, протянете на хайпе: "Ссышишь, ты, черт, лушпарик", еще месяц-другой, а дальше люди заглянут в холодильник"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян отреагировал на видеообращение президента Владимира Зеленского, где он высказал сомнения в полезности министра, который "строит дороги только в собственном Facebook".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Омелян написал в Facebook, что ему "очень льстит внимание президента Украины".

"В каждом его ролике на внутриполитическую тематику присутствует упоминание моей скромной персоны. Хорошо, что надлежащее воспитание, высшее образование и опыт работы не дают шанса на рождение у меня мании величия", - отметил Омелян.

Он поинтересовался, чего достиг Зеленский после вступления в должность.

"Все плохо и все не такие – это замечательный тезис. Я его слышал и 15 лет назад, и девять лет назад. Слышу последние пять. Вы сами-то что пытались сделать? Почти два месяца уже прошло... Или тупо нет полномочий, знаний, умений, видения, команды, желания, времени? Ну, протянете вы на хайпе: "Ссышишь, ты, черт, лушпарик", еще месяц-другой, а дальше люди заглянут в холодильник и спросят: "А что, кроме "Сватов" и "Квартала 95" по телевидению, нас кормить не будут?" И поедете вы в Ростов, вести "смехопанораму" на региональном телевидении", - написал Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян

Министр добавил, что президентом быть очень тяжело.

"И для человека, который им является или притворяется, и для собственной семьи. Готовьтесь, потому что спасибо никто не скажет точно, даже если сделаете грандиозные свершения. Повезет, если не будут проклинать. Правда, иллюзий относительно вероятности таких изменений в вашем исполнении у меня уже не осталось", - подытожил он.

Свой пост министр Омелян сопроводил такой иллюстрацией:

Омелян - Зеленскому: Ну, протянете на хайпе: Ссышишь, ты, черт, лушпарик, еще месяц-другой, а дальше люди заглянут в холодильник 01

Напомним, Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опубликован текст законопроекта Зеленского о люстрации тех, кто был во власти последние 5 лет (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3137183
 
   
 Топ комментарии
 
Омелян, красава. с зебилом только так и надо!!!
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а ответ-то просто по классике, обосрал "зе!" с ног до головы, при этом не нарушая норм приличия, загляденье.
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где обрушился? в уяве петра алексеича? или где? пол года уже под полтинник, а вчера урку выгнал с совещания так и все 60% будут теперь.
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Зеля медийник, и что самое интересное он всю жизнь на хайпе тянет, так что потащить хайп он сможет долго.
Вопрос в том, насколько быстро его народ раскусит, Петя даже на минималках долго по ушам ездил.
Зеля не економист и не промышленник, рывка не будет, и вообще будет отлично если не обвалят , но скорее всего будет продолжение Слуги Народа в реале, с публичным потрахиванием политиков.
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Сухай "Вася"-долар по 25.75. Шо ти "несеш"? Іди працюй,а не "копійки" заробляєш з постів проти Зєлі.
Вам підарам шоколадним і риговським ніхрєна не поможе. Народ розуміє,що таке справедливісь і ваші брехливі ЗМІ нічого не поміняють. А порохососалки і решта інетовського "мусору" не поміняють світогляд нормальних людей.
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"Не обвалят.." -не получится. Идет недобор по налогам. ЗВР в мае было свыше 20 млрд, уже скатились ниже 19 млрд. Если тратить по 1 млрд в месяц, к зиме будет полная жопа, а может уже и к осени, как только поменяют главу Нацбанка.
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Т.е. министр траспорта саму ЗЕлупу просто и прямо послал нах...й. Омелян - Зеленскому: "Ну, протянете на хайпе: "Ссышишь, ты, черт, лушпарик", еще месяц-другой, а дальше люди заглянут в холодильник" - Цензор.НЕТ 7731

ЗЕбилы, а ведь такого еще не было за 28 лет. В этом ваша ЗЕ реально преуспела.
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по базару сразу видно - элита, возвышенная и гиперлупная, недоступная нам, быдлу)).
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В ответ на критику полезло откровенное хамство и оскорбления, Омелян совсем берега попутал.
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Ну шо "Ємеля",топиз.івся. Тепер підеш на дорогу асфальт рівняти. Але я б тебе і до цієї роботи не пустив-бо ти долбойоб. Твоя робота тільки в фейсбуці "хакерити".
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Кстати новости на 1+1 как Зе "по-лукашенковски чмырит директоров за коровники", стартонули раньше 1-го года правления, настолько рейтинг обрушился с 73% уже за первые 2 месяца !
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"На хайпі" тягнути можна років 5 спокійно. Це ідельний прийом для зіц-головуючого.
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омелян на хайпе и протянул - басни пел про бетонные дороги и гиперлупу. крах нам предсказывал в феврале када под петром качаться начало, потом было сунулося к зе но там такую ******** не взяли
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Ну так, стандартний управлінський прийом, ще з радянських часів.
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"а дальше люди заглянут в холодильник..."

Но только не к себе, а к "слугам". После того, как заглянут к ним под кадычок... Омелян - Зеленському: "Ну, протягнете на хайпі: "Ссишиш, ти", "чєрт, лушпарік", ще місяць-другий, а далі люди заглянуть у холодильник" - Цензор.НЕТ 4872
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Министр инфраструктуры ответил бы на обвинения президента демонстрацией своих достижений - перечислением построенных дорог и инфраструктурных проектов. А Омелян поступил как и полагается министру гиперлупа и фейсбука. Чем собственно и подтвердил обоснованность претензий президента.
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Он ответил на обвинения в стиле и духе обвинений.

Ты на лай собаки начинаешь ей что-то объяснять или даешь по морде?
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Дешевка гиперлуповая Омелян - Зеленському: "Ну, протягнете на хайпі: "Ссишиш, ти", "чєрт, лушпарік", ще місяць-другий, а далі люди заглянуть у холодильник" - Цензор.НЕТ 1342

Владимир Омелян выступая в эфире 5 канала, отметил, что у него общие взгляды с Владимиром Зеленским на развитие цифровой экономики. При этом руководитель Мининфраструктуры подчеркнул, что неважно, кто именно будет воплощать все это в жизнь - главное, что в выигрыше останется государство, сообщает replyua.net.

По словам Владимира Омеляна, у него общие с Владимиром Зеленским взгляды на развитие цифровой экономики, и данный момент не может не радовать. Министр надеется, что в итоге удастся выйти на общую работу с командой главы государства по данному направлению. Ведь на самом деле совершенно неважно, кто именно будет воплощать эти идеи в жизнь. Важно другое - в выигрыше останется в итоге государство.
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б..ть, какого х..ра это мурло открывает свою паст., петрило гиперлупное
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Мы до него пять лет заглядывали...у холодильник, ибо сильно много жрем......хочу пожить у Рнвы...садовником-контролером...пару лет...потом расскажу сьримом....кста...надо предложить зеленому
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Так ты, цуко, недоедало все это время? Омелян - Зеленському: "Ну, протягнете на хайпі: "Ссишиш, ти", "чєрт, лушпарік", ще місяць-другий, а далі люди заглянуть у холодильник" - Цензор.НЕТ 5052 Тогда понятно, куда твой мозг делся.
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Омеляша, ты лучше отчитайся за собственные свершения, чем прогнозировать как другой человек провалится.
Все-таки не обычный человек. Уже не год и не два министр.
Что ты сделал за это время, кроме как таскался с ************ как дурень с торбой?
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Гривна укрепилась, тарифы падают, так что Омелян иди ты НАКУЙ, строй свой Гиперлуп в своих фантазиях.
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ахахахах ))) ну все, весь мир нам завидует, Клован построил успешную страну спустя месяц )))
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Респект Омелян!!! Коли вже дійде до ЗЕбілів ,яких рояльщик робить лохами?? Мабудь ,тому вони і є ЗЕбіли!!
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С Гопником только так и общаться надо,он культурного языка не понимает
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хорош!и зеЛябыдлой только так и нужно говорить!
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Чья бы корова мычала , а твоя бы ,соевый гиперлуп , молчала
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З хамом Зе похамські всі будуть відповідати, а іще невиконувати закони і конституцію. Приклад є з кого брати.
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Пане Омелян, для того, аби Зебіли не понівечили країну, треба було правильно жити Вам.
Шлях для цього кагаленяти проклав такий же кагальний Пеця.
Та й Вам не треба було "раптово" народжувати діточок у США.
Доречі, Ваша дружина часом не "такі да"?.
Отож...
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По-моему, пора просто бить ЗЕлупе хлебало.
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Как ************** от корыта оттаскивают вслеж за Порохатой свинотварью - любо-дорого смотреть!
Ну ничего, есть и хорошая новость для этого патриота. Он сможет воссоединиться со своей семьей в США.
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после 21-го этот омэлян будет скулить совсем другое, хмырь конченный
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и вас минстець-прихожинских которые эту самку собаки защищают...
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Заглянут в холодильник . а там яйца Омеляна ! Как там твой Нью - Йорк поживает , квартплату исправно платишь ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян - Зеленскому: "Ну, протянете на хайпе: "Ссышишь, ты, черт, лушпарик", еще месяц-другой, а дальше люди заглянут в холодильник"
 
 
 
 
 
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