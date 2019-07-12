 Омелян - Зеленскому: "Ну, протянете на хайпе: "Ссышишь, ты, черт, лушпарик", еще месяц-другой, а дальше люди заглянут в холодильник"

Как сообщает Цензор.НЕТ, Омелян написал в Facebook, что ему "очень льстит внимание президента Украины".
"В каждом его ролике на внутриполитическую тематику присутствует упоминание моей скромной персоны. Хорошо, что надлежащее воспитание, высшее образование и опыт работы не дают шанса на рождение у меня мании величия", - отметил Омелян.
Он поинтересовался, чего достиг Зеленский после вступления в должность.
"Все плохо и все не такие – это замечательный тезис. Я его слышал и 15 лет назад, и девять лет назад. Слышу последние пять. Вы сами-то что пытались сделать? Почти два месяца уже прошло... Или тупо нет полномочий, знаний, умений, видения, команды, желания, времени? Ну, протянете вы на хайпе: "Ссышишь, ты, черт, лушпарик", еще месяц-другой, а дальше люди заглянут в холодильник и спросят: "А что, кроме "Сватов" и "Квартала 95" по телевидению, нас кормить не будут?" И поедете вы в Ростов, вести "смехопанораму" на региональном телевидении", - написал Омелян.
Министр добавил, что президентом быть очень тяжело.
"И для человека, который им является или притворяется, и для собственной семьи. Готовьтесь, потому что спасибо никто не скажет точно, даже если сделаете грандиозные свершения. Повезет, если не будут проклинать. Правда, иллюзий относительно вероятности таких изменений в вашем исполнении у меня уже не осталось", - подытожил он.
Свой пост министр Омелян сопроводил такой иллюстрацией:
Напомним, Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет.
Вопрос в том, насколько быстро его народ раскусит, Петя даже на минималках долго по ушам ездил.
Зеля не економист и не промышленник, рывка не будет, и вообще будет отлично если не обвалят , но скорее всего будет продолжение Слуги Народа в реале, с публичным потрахиванием политиков.
Вам підарам шоколадним і риговським ніхрєна не поможе. Народ розуміє,що таке справедливісь і ваші брехливі ЗМІ нічого не поміняють. А порохососалки і решта інетовського "мусору" не поміняють світогляд нормальних людей.
ЗЕбилы, а ведь такого еще не было за 28 лет. В этом ваша ЗЕ реально преуспела.
Но только не к себе, а к "слугам". После того, как заглянут к ним под кадычок...
Ты на лай собаки начинаешь ей что-то объяснять или даешь по морде?
Владимир Омелян выступая в эфире 5 канала, отметил, что у него общие взгляды с Владимиром Зеленским на развитие цифровой экономики. При этом руководитель Мининфраструктуры подчеркнул, что неважно, кто именно будет воплощать все это в жизнь - главное, что в выигрыше останется государство, сообщает replyua.net.
По словам Владимира Омеляна, у него общие с Владимиром Зеленским взгляды на развитие цифровой экономики, и данный момент не может не радовать. Министр надеется, что в итоге удастся выйти на общую работу с командой главы государства по данному направлению. Ведь на самом деле совершенно неважно, кто именно будет воплощать эти идеи в жизнь. Важно другое - в выигрыше останется в итоге государство.
Все-таки не обычный человек. Уже не год и не два министр.
Что ты сделал за это время, кроме как таскался с ************ как дурень с торбой?
Шлях для цього кагаленяти проклав такий же кагальний Пеця.
Та й Вам не треба було "раптово" народжувати діточок у США.
Доречі, Ваша дружина часом не "такі да"?.
Отож...
Ну ничего, есть и хорошая новость для этого патриота. Он сможет воссоединиться со своей семьей в США.