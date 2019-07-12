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Все про:Днепр_город (2735) Зеленский (2115) Филатов (319)

 Зеленский и Филатов заключили пари по поводу реконструкции моста в Днепре. ФОТО

Глава государства Владимир Зеленский и городской голова Днепра Борис Филатов сегодня посетили Центральный мост, где сейчас ведется завершающий этап реконструкции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра, для проведения первого в истории моста ремонта город задействуют средства только местного бюджета. На это было выделено 399 млн грн.

"Мы стали единственной громадой в Украине, которая за счет городского бюджета решилась выполнить такую масштабную реконструкцию. До начала капитального ремонта Центральный мост был в ужасном состоянии. Изношенные балки и металлические конструкции переправы могли привести к настоящей катастрофе. Было много сложностей: подрядчик, который срывал все сроки; дополнительные работы, которые невозможно было предусмотреть в начала ремонта - никто не знал, в каком состоянии мост под асфальтом. Однако сейчас мы можем со всей ответственностью говорить, что уже на День города Новый мост будет открыт, и он будет полностью безопасным и комфортным для всех участников дорожного движения", - сказал Филатов.

Президент предложил мэру пари: если Центральный мост полностью не откроют до 14 сентября - Филатов уйдет в отставку.

Городской голова Днепра согласился на эти условия.



Зеленский и Филатов заключили пари по поводу реконструкции моста в Днепре 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов в Днепре снес 4856 ларьков, осталось 1987. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3137181
 
   
 Топ комментарии
 
Ты ошибаешься . Филатов превратил город в Город . А быдло - это ты .
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Где-то я это уже видел.....
Зеленский и Филатов заключили пари по поводу реконструкции моста в Днепре - Цензор.НЕТ 3265
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Кстати а если успеет тогда Зеленский уйдет, надо скинутся на мост.
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Надо бьіло Филатову в ответ предложить что если откроют, то зеленая шмаркля на вьібор: или уходит в отставку, или с етого моста прьігает а районе фарватера.
А Филатов занялся собой после посещения Японии и похудет по какай-то там японской методике. Кстати, привез оттуда идею - дополнительньіми сигнплами оснащать светофорьі. Весьма еффективно вьіходит: светофорньій столб подсвечен тем цветом, каким светит сам светофор.
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по приколу... Мост анженерной работы из хрусталя Зеленский и Филатов заключили пари по поводу реконструкции моста в Днепре - Цензор.НЕТ 7188
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Главное чтобы не такой мост, который пару месяцев назад открыл Кличко. Там уже не просто стекло бьется - по бетону трещины пошли. Зато успели открыть ко дню Киева.
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чтобы хернёй не маялись дать пацанам доски, гвозди, молоток. Кто быстрее сколотит собачью будку-тот и выиграл.
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А Філатов знає що Кличко за 400 млн, новий міст збудував, і без парі, і до дня Києва, і з китайським склом, оце рівень.
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это пари может стоить жизней людей в будущем, но тогда уже никто не вспомнит о пари. Вон один мэр уже подгонял мост под день Киева.... А Жуков брал Киев под день Конституции СССР с многочисленными жертвами.... Уж лучше не спеша сделать, но основательно... Конечно, если нет подозрений , что затяжка из-за разворовывания...
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самоё интересное, что платить в любом случае будут жители Днепра
Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3815
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пффф... бабло с моста? Это уже не его уровень! Сейчас бабло качается со всей страны! Иногда с зарубежных (пока ещё) партнёров... Но некоторые как-то неуверенно его дают, Канада только 25 млн. и на 6 лет...
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Из пари непонятно, что будет, если достроит. Зеля в отставку подаст?
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Да, странное какое-то пари. Типа пари с бабой: если да - я тебя трахну, если нет - ты меня.
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Ой как я удовлетворен визгом свиней соевых! Всегда как зайду на цензор, читаю коменты и наслаждаюсь. Как же вас пучит и рвет вам дупы. Всем понятно, что идейных тут единицы. Остальная шваль - это прикормленные паразиты. Те, кто последние дни у кормушки. Те, которые грабили, воровали, занимались мародерством, коррупцией. Их родственники и приближенные. Чем сильнее тянут за шиворот от кормушки, тем сильнее визг. Это же видно, и они даже это не скрывают.
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Соевые по программе работают . Сделает ЗЕ дешевле энергоресурсы - ******* , наведет порядок на таможнях - ******* , пошлет путлера наХ- ******* . Потому .что не Пепа ! Реальные дибилы , ко многим потом дойдет , не все же дауны .
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как ЗЕ может сделать єнергоресурсі дешевле?? што за бред? и путлера когда это он накуй посылал? на колени же собирался становиться. шо-то вы фантастику какую-то рассказываете, вы не гандон?
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а можно ещё зв резервы просрать на снижение тарифов, что зеля и делает
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тупеньке... ТАРИФ це ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ЦІНИ!!! а не ціна правила піднімати-опускати чи сунути неможливо Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі - Цензор.НЕТ 2710 не ліпи слизьке то твердого
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ну *** !!! Включите моЗК ! Идут и грядут перемены и они нацелены на людей , на человека . Издержки негатива конечно будут , но где без них .Зубудьте уже вашего Пепу и Палубия . Кстати Куриная Попка ( Турчинов ) нормально предаст и Петю , так как он в связке с Аваксом .Открывайте глазки .
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показательно что все у вас в будущем времени
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Энергоресурсы ( цены) уже действует в этом направлении, по таможням работают . Так это он считанные дни , а при Мародере было тихое болото .
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кстати...хотят этот хрустальный мост в августе ваще перекрыть!
(а теперь и в три смены пахать будут))) и филя с батогом))))
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Кому интересно есть тема на форуме gorod.dp.ua с фоточками про этот многострадальный мост где опоры теряться из палок и пены строительной, а покрытие дорожное держится 1 зиму. Где люди сами засыпают ямы. Так что да как раз время для пари))) https://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=392811&page=711
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а что, Филатов лично там камни таскает?

Я не в восторге от этого хмыря, тем более от зели, но причем к строительству мэр города? могут быть сложные погодные условия, торможение финансирования и т.д.

опять хайп и взятие на слабо. Беня решил от Филатова избавиться?
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так ти ще більший ідійот ніж мойша... КОЖНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ має свої ОБОВ'ЯЗКИ які записані в посадовій інструкції... А за "фсьо" відповідає лише б-г.. як він існує Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі - Цензор.НЕТ 7898
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Это все, что на скреб в своей голове? Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі - Цензор.НЕТ 5745
В городском хозяйстве у тебя пробелы.
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Мост строится за деньги города. Мер и его чиновники несут ответственность за бюджетные деньги города.
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та НЕМА мерів в Україні!! Просто Н Е М А Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі - Цензор.НЕТ 2913
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Девять женщин не смогут родить ребёнка за 1 месяц...
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Спор то Филатов выиграет лишь бы потом не было как с Киевским пешеходным что уже трещит
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уточнили - качественно построить к сроку.
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Ого. Сопля реально почувствовала угрозу в том что Филатов пользуется масштабной народной поддержкой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский и Филатов заключили пари по поводу реконструкции моста в Днепре. ФОТО
 
 
 
 
 
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