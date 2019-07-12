 Зеленский и Филатов заключили пари по поводу реконструкции моста в Днепре. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра, для проведения первого в истории моста ремонта город задействуют средства только местного бюджета. На это было выделено 399 млн грн.
"Мы стали единственной громадой в Украине, которая за счет городского бюджета решилась выполнить такую масштабную реконструкцию. До начала капитального ремонта Центральный мост был в ужасном состоянии. Изношенные балки и металлические конструкции переправы могли привести к настоящей катастрофе. Было много сложностей: подрядчик, который срывал все сроки; дополнительные работы, которые невозможно было предусмотреть в начала ремонта - никто не знал, в каком состоянии мост под асфальтом. Однако сейчас мы можем со всей ответственностью говорить, что уже на День города Новый мост будет открыт, и он будет полностью безопасным и комфортным для всех участников дорожного движения", - сказал Филатов.
Президент предложил мэру пари: если Центральный мост полностью не откроют до 14 сентября - Филатов уйдет в отставку.
Городской голова Днепра согласился на эти условия.
А Филатов занялся собой после посещения Японии и похудет по какай-то там японской методике. Кстати, привез оттуда идею - дополнительньіми сигнплами оснащать светофорьі. Весьма еффективно вьіходит: светофорньій столб подсвечен тем цветом, каким светит сам светофор.
(а теперь и в три смены пахать будут))) и филя с батогом))))
Я не в восторге от этого хмыря, тем более от зели, но причем к строительству мэр города? могут быть сложные погодные условия, торможение финансирования и т.д.
опять хайп и взятие на слабо. Беня решил от Филатова избавиться?
В городском хозяйстве у тебя пробелы.
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