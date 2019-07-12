 Разговор длился 20 минут и носил прагматичный характер, - Песков раскрыл детали первого общения Путина с Зеленским

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу.

"Что касается атмосферы разговора. Это был первый разговор, такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер", - сказал Песков журналистам.

При этом Песков не конкретизировал, удалось ли в ходе разговора сторонам сблизить позиции относительно освобождения удерживаемых лиц, в том числе украинских военных моряков.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что по итогам телефонного разговора Кремлем было распространено соответствующее заявление.

"Работа будет продолжена на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам", - сказал Песков.

Он уточнил, что на уровне экспертов будет обсуждаться вопрос обо всех удерживаемых лицах, в том числе о содержащемся под стражей в Украине журналисте Кирилле Вышинском.

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин впервые поговорили, - Песков

При этом он не стал говорить, с чего начал разговор Зеленский, который планировал первое свое общение с Путиным начать с фразы о Крыме и Донбассе.

"Это вам нужно адресовать вопрос нашим украинским визави. Путин начал разговор словами: "Здравствуйте", - сказал Песков.

Он уточнил, что разговор двух президентов "занял около 20 минут".

В то же время планов по проведению повторного телефонного разговора между президентами РФ и Украины пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах Зеленского и Путина ключевым вопросом было освобождение моряков, - Офис Президента

"Пока какого-то конкретного понимания нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в какой-то ближайшей перспективе повторить разговор Путина и Зеленского.

"Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, остался ли Путин доволен телефонным разговором с Зеленским, который состоялся накануне, Песков заявил: "Вряд ли, наверное, нужно сейчас обсуждать какие-то эмоциональные оттенки и тональности; не для этого был разговор".

Отвечая на вопрос о том, насколько быстро удалось команде Зеленского согласовать телефонный разговор с российской стороной, Песков пояснил: "Общение глав государств согласовывается весьма оперативно. Здесь, собственно, была бы инициатива, а с техническим согласованием никаких проблем нет".

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Это был первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского президентом Украины.