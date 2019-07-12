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 Политика Украины
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 Разговор длился 20 минут и носил прагматичный характер, - Песков раскрыл детали первого общения Путина с Зеленским

Разговор президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, состоявшийся накануне, был прагматичным

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу.

"Что касается атмосферы разговора. Это был первый разговор, такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер", - сказал Песков журналистам.

При этом Песков не конкретизировал, удалось ли в ходе разговора сторонам сблизить позиции относительно освобождения удерживаемых лиц, в том числе украинских военных моряков.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что по итогам телефонного разговора Кремлем было распространено соответствующее заявление.

"Работа будет продолжена на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам", - сказал Песков.

Он уточнил, что на уровне экспертов будет обсуждаться вопрос обо всех удерживаемых лицах, в том числе о содержащемся под стражей в Украине журналисте Кирилле Вышинском.

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин впервые поговорили, - Песков

При этом он не стал говорить, с чего начал разговор Зеленский, который планировал первое свое общение с Путиным начать с фразы о Крыме и Донбассе.

"Это вам нужно адресовать вопрос нашим украинским визави. Путин начал разговор словами: "Здравствуйте", - сказал Песков.

Он уточнил, что разговор двух президентов "занял около 20 минут".

В то же время планов по проведению повторного телефонного разговора между президентами РФ и Украины пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах Зеленского и Путина ключевым вопросом было освобождение моряков, - Офис Президента

"Пока какого-то конкретного понимания нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в какой-то ближайшей перспективе повторить разговор Путина и Зеленского.

"Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, остался ли Путин доволен телефонным разговором с Зеленским, который состоялся накануне, Песков заявил: "Вряд ли, наверное, нужно сейчас обсуждать какие-то эмоциональные оттенки и тональности; не для этого был разговор".

Отвечая на вопрос о том, насколько быстро удалось команде Зеленского согласовать телефонный разговор с российской стороной, Песков пояснил: "Общение глав государств согласовывается весьма оперативно. Здесь, собственно, была бы инициатива, а с техническим согласованием никаких проблем нет".

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Это был первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского президентом Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3137180
 
 
 Топ комментарии
 
А чому наші мовчать ?
Ми маємо від кацапів новини дізнаватись ?
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Дзвонила наша Дякала -
З Моржовою калякала.
Про що - сказать боїться...

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Совет форумчанПравила форума
 
А чому наші мовчать ?
Ми маємо від кацапів новини дізнаватись ?
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вот-вот...
а был ли вообще этот диалог?
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если ***** назвало разговор прагматичным, значит был.

***** называет прагматичным только то, что в его пользу.

Исключительно !!!
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Прагматичний - це значить.. Якраз не в користь... І ***** розмовною недовольний!
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І коли ***** хоч раз назвало розмову прагматичною, коли було не по його ?
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***** вообще знает, о твоем существовании? Безымянная истеричка?
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зато о твоем существовании ему пригожин рассказывал
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Ваші, чемодани пакують))
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Боже, скільки вам потрібно для щастя. Як я заздрю таким недалеким.
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кстати, чуть ниже порохоботы сейчас вам всё расскажут
кто-кто, а эти чувырлы в курсе всех дел Разговор длился 20 минут и носил прагматичный характер, - Песков раскрыл детали первого общения Путина с Зеленским - Цензор.НЕТ 4635
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Ksenia VB - Зе не может говорить раньше господина...

Комплекс малоросса с еврейского квартала... Разговор длился 20 минут и носил прагматичный характер, - Песков раскрыл детали первого общения Путина с Зеленским - Цензор.НЕТ 3185
Его так приучили на корпоративах... - раскрывать свой рот когда главный выскажется...
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«Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Источник: https://censor.net.ua/n3137180
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А це так звані додаткові домовленості хто буде подавати інформацію наріду. Так Пу...н показує що він типу головний, а ЗЄліне мєсто у ....ші.
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Новина одна - Какжыж мы теперь без отца нашего пятраляксеича будем дальше существовать
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----до вашого відома----
існує офіційний сайт президента України...вибачте недолугих, що не повідомили вас особисто!
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Короче, за 20 хвилин погодили зебільний люстраційний список. А на інші проблеми - до хвилини.
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нет, они обсуждали как зеленский будет извиняться перед кадыровым
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не проблема. На колінах. Секунда часу на все.
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Мне вот тоже интересно - что ЗЕ успел сдать х-лу.
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Що і всі папередніки здавали - Україну та українців.
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Из России могут уйти международные платежные системы, в том числе Visa и MasterCard
Это произойдет в случае принятия поправок в закон о национальной платежной системе. Согласно закону, приостановка расчетов какого-либо банка, например, из-за санкций, будет считаться нарушением. Поправки запрещают любым платежным системам отключать российские банки от проведения расчетов по картам. «Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила», - заявил «Коммерсанту» автор законопроекта, руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Рассмотрение документа во втором чтении назначено на 23 июля. Центробанк и депутаты настаивают на принятии поправок уже в эту сессию.
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https://echo.msk.ru/news/2462469-echo.html

Ты бы писал, откуда текст скопирован...
А то как-то некошерно получается: своровал мысли и запостил, как свое...
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вовочка сказал я готов к пенетрации иснял шортики ху__ло похлопал вовочку по попке и сказал хороший мальчик
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Ты что, так возбудился от написанного, что все знаки пунктуации проигнорировал или ты их просто презираешь и поэтому ими не пользуешься?
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зе поговорил з ПЗД МРЖ, увидим скоро результаты
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****** сказала:
что стоит на коленях,
готова отдать Кемську волость,
уже начала борьбу с теми кто сопротивлялся,
не против стать губернатором Малороссии.
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И шо, этот зельоный ушльопок все 20 минут на коленях стояло, или хамило ***** в квартальном стиле ?
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***** 20 мінут хамства нє стал би слушать, так шо - на колєнях по стойкє "смірно!". Так точно! Йєсть! и Служу народу!!!
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Хотелось бы уточнить.
Какому народу это чмо зельоное служит?!
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а нашо слуга ховайє від народу інформацію, яку знайє враг?
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точно! прагматични!
хмуйло прагнуло, щоб його цуцик зюзя провів люстрацію не бажаних хмуйлу політиків
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<******* було добрим? "Я тебя раздавлю!» не кричало? Дивно......

"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске.
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
Разговор длился 20 минут и носил прагматичный характер, - Песков раскрыл детали первого общения Путина с Зеленским - Цензор.НЕТ 8650
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Два ****** у Мінську зіграли.. Комедію для європейських лохів)))
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ага,все такие дураки один ты екцперт по всех направлениях,и комедию определил и о лохах знаешь
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там навіть мізків не чайна ложка, а жмут вати...
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Дзвонила наша Дякала -
З Моржовою калякала.
Про що - сказать боїться...

Відкритість. Нові ліца.
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Чисто, як на базарі. Ти мені - ч тобі. Навіть по часу сходиться - торгуватись теж час потрібен. І тут навіть не питання, хто кому товар , а хто кому - гроші. Оскільки у Зєлі грошей у тисячі разів менше, ніж у пуцина, то гроші пропонував пуцин. Оскільки у Зєлєнского є лише один товар, за який пуцин може заплатити, то той, хто вміє думати - висновки вже зробив. Лише наївні можуть наполягати на версії, що гроші пуцин пропонував за корпоратив 95 кварталу з участю головного соліста.
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можно быть уверенным, что Путин похвалил Зеленского за законопроект о люстрации.
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короче после встречи ***** сказало "сначала надо люстрировать тех кто мне 5 лет ставил палки в колеса,а потом будем разговаривать дальше,выполняй Зебил"
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В НКРЭКУ и НБУ больше всех ставили палки в колеса ***** тем что повышали украинцам тарифы в разы и дерибанили банки за бесценок. Головні вороги.
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Каждый день гибнут наши хлопцы, а это зебильное чмо конструктивно говорит с убийцей?
Это можно, если хорошо намазать известное место ваЗЕлином...
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ти часом, не окопу пишеш, чмо болотне?
чому не на фронті?
хочеш, щоб за твої ідіотськи переконання гинули інші?
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Типичный высер по кагальным методичкам.
Ты лучше расскажи, как твой Зебил от армии косил...
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мабуть Зеля чортом обізвав, главу кримінального опг раші. Сарказм конечно - наврят
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При этом он не стал говорить, с чего начал разговор Зеленский, который планировал первое свое общение с Путиным начать с фразы о Крыме и Донбассе. Источник: https://censor.net.ua/n3137180
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Тобто це ще одна обіцянка, яку Зе не виконав.
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«12:21, 12 июля 2019
Раскрыто начало разговора Путина с Зеленским.



Розмова тривала 20 хвилин і мала прагматичний характер, - Пєсков розкрив деталі першого спілкування Путіна із Зеленським - Цензор.НЕТ 7394Президент России Владимир Путин начал телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским со слова «здравствуйте». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости
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завтра мы узнаем,как всегда теперь от писькова,шо зеля отс...у пуйла по телефону)как хорошо,что я так и не стала считать зекретина президентом
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А наши молчат потому что хитрожопые,думают лохов 73%,не считают нужным отчитыватся перед холопами
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Какой вообще можно разговор построить с этой ботоксной тварью,после всего того,что она натворила? В былые времена всё было понятнее-вот духовный наставник путлера гитлер и с ним "разговор" короткий. А здесь черте-что. Это такие нравы современной цивилизации? Или наличие ЯО так заставляет переменить отношение к агрессору?
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Переводя на простой язык слова ершика, могу сделать вывод, что Зел пытался найти оригинальный и эмоционально окрашенный подход к *****, так сказать "найти контакт".

А тот специально купировал эти попытки и играл в обиженную деловую принцессу.

Очень хитро со стороны ВВХ. Ведь что есть Зеленскому сказать нового, по делу и с сильной позиции, а не забалтывая собеседника, - в этом большой вопрос. Опыта у него такого - почти ноль.
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Есть в теле-юморе такие моменті, когда звонит шеф, то подчиненный, не замечая того, при первых словах с той стороны, вытягивается в струнку даже сидя за столом )) Вот мне и интерсно, когда Зеля услышал "Здравствуйте" он вытянулся в струнку ? ))))
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- Здра-а-авству-уйтє-є-є! - проблєял зєльонскі
- Чєй Крим? - нагло-провокаціонно рявкнул *****
- ета я пошутіл нєудачно, простітє хріста раді!!! - пісая в шортікі, падая на калєні...

- чо звОніш? - грозно отчєканіл *****
- ЦУ получіть - а то нє знаю шо дєлать. Хочу служіть народу - какая в уже мокрийє шортікі на шлєйкє
- расстрєлять врагов народа !!! - нє задумиваясь, ***** процитіровал свойєго куміра
- всєгда готов! - машинально салютовал зєля і почувствовал в задніце тупойє нєдомоганійє:
- ми іх люстріруйєм! хімічєскі! - завєріл зєля і прікінул - шоп еуропа нє урєзала крєдітованійє


ну, і так 20 мінут прагматічєской бєсєди
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Интересно, а наш Вова их Вове давал гнусявым грозным голосом 24 часа?
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нє, он брал орально 20 мінут. Давать круглосуточно - прі лічной встрєчє
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Чё, зеля, без прилюдий тя отодрали, всухую? Да, прагматичненько они тебя там употребили...
Но ничего, ты привыкай, крепчай понемногу. А то скоро тебя и тут употребят, хрен потом клочки соберешь.
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Два карликовых опущенца.. бобка лушпарик и моржовая пи39а😁
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А де "відкрита політика і прозорість"? Так обіцяв Зе перед виборами. І що бачимо. Конкурсів на посади немає---тільки свій 95 квартал, друзі,знайомі і друзі друзів. Ну і обовязково,щоб був єврей.А чому ми повинні слухати від роосії про що говорив український президент ,а не від нього самого , ну хотя би від пресслужби. Зе вже стільки набрехав, що вже нема довіри до його слів ні в чому. Але народ повинен знати, про що іде розмова з ворогом.
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ага! так і сказал: даю круглосуточно і бєзвозмєздно
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Зеля молчал про переговоры с Макроном и Меркель.
А потом, мы ПАСЕ Рашке слили ПОЛНОСТЬЮ!
...
Теперь Зеля молчит про переговоры с Уйлом...

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звичайна зелена тряпка, яка відстоювати інтереси України не буде. гидко жити з 73% стада яка голосувала за це непорозуміння.
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По краиней мере , зеля не боится разговаривать и отстаивать интересы Украины. А с соевым свином разговаривать не было смысла , так как вся связь сним шла по спец каналу ,как с агентом фсб лолита.
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Первые слова: Валадимир,ой, мне больно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазговор длился 20 минут и носил прагматичный характер, - Песков раскрыл детали первого общения Путина с Зеленским
 
 
 
 
 
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