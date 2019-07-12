 Разговор длился 20 минут и носил прагматичный характер, - Песков раскрыл детали первого общения Путина с Зеленским

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу.
"Что касается атмосферы разговора. Это был первый разговор, такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер", - сказал Песков журналистам.
При этом Песков не конкретизировал, удалось ли в ходе разговора сторонам сблизить позиции относительно освобождения удерживаемых лиц, в том числе украинских военных моряков.
Пресс-секретарь Путина напомнил, что по итогам телефонного разговора Кремлем было распространено соответствующее заявление.
"Работа будет продолжена на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам", - сказал Песков.
Он уточнил, что на уровне экспертов будет обсуждаться вопрос обо всех удерживаемых лицах, в том числе о содержащемся под стражей в Украине журналисте Кирилле Вышинском.
"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.
При этом он не стал говорить, с чего начал разговор Зеленский, который планировал первое свое общение с Путиным начать с фразы о Крыме и Донбассе.
"Это вам нужно адресовать вопрос нашим украинским визави. Путин начал разговор словами: "Здравствуйте", - сказал Песков.
Он уточнил, что разговор двух президентов "занял около 20 минут".
В то же время планов по проведению повторного телефонного разговора между президентами РФ и Украины пока нет.
"Пока какого-то конкретного понимания нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в какой-то ближайшей перспективе повторить разговор Путина и Зеленского.
"Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, остался ли Путин доволен телефонным разговором с Зеленским, который состоялся накануне, Песков заявил: "Вряд ли, наверное, нужно сейчас обсуждать какие-то эмоциональные оттенки и тональности; не для этого был разговор".
Отвечая на вопрос о том, насколько быстро удалось команде Зеленского согласовать телефонный разговор с российской стороной, Песков пояснил: "Общение глав государств согласовывается весьма оперативно. Здесь, собственно, была бы инициатива, а с техническим согласованием никаких проблем нет".
Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
Это был первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского президентом Украины.
Ми маємо від кацапів новини дізнаватись ?
а был ли вообще этот диалог?
***** называет прагматичным только то, что в его пользу.
Исключительно !!!
кто-кто, а эти чувырлы в курсе всех дел
Комплекс малоросса с еврейского квартала...
Его так приучили на корпоративах... - раскрывать свой рот когда главный выскажется...
існує офіційний сайт президента України...вибачте недолугих, що не повідомили вас особисто!
Это произойдет в случае принятия поправок в закон о национальной платежной системе. Согласно закону, приостановка расчетов какого-либо банка, например, из-за санкций, будет считаться нарушением. Поправки запрещают любым платежным системам отключать российские банки от проведения расчетов по картам. «Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила», - заявил «Коммерсанту» автор законопроекта, руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Рассмотрение документа во втором чтении назначено на 23 июля. Центробанк и депутаты настаивают на принятии поправок уже в эту сессию.
Ты бы писал, откуда текст скопирован...
А то как-то некошерно получается: своровал мысли и запостил, как свое...
что стоит на коленях,
готова отдать Кемську волость,
уже начала борьбу с теми кто сопротивлялся,
не против стать губернатором Малороссии.
Какому народу это чмо зельоное служит?!
хмуйло прагнуло, щоб його цуцик зюзя провів люстрацію не бажаних хмуйлу політиків
"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске.
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
З Моржовою калякала.
Про що - сказать боїться...
Відкритість. Нові ліца.
Это можно, если хорошо намазать известное место ваЗЕлином...
чому не на фронті?
хочеш, щоб за твої ідіотськи переконання гинули інші?
Ты лучше расскажи, как твой Зебил от армии косил...
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Тобто це ще одна обіцянка, яку Зе не виконав.
Раскрыто начало разговора Путина с Зеленским.
Президент России Владимир Путин начал телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским со слова «здравствуйте». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.»
А тот специально купировал эти попытки и играл в обиженную деловую принцессу.
Очень хитро со стороны ВВХ. Ведь что есть Зеленскому сказать нового, по делу и с сильной позиции, а не забалтывая собеседника, - в этом большой вопрос. Опыта у него такого - почти ноль.
- Чєй Крим? - нагло-провокаціонно рявкнул *****
- ета я пошутіл нєудачно, простітє хріста раді!!! - пісая в шортікі, падая на калєні...
- чо звОніш? - грозно отчєканіл *****
- ЦУ получіть - а то нє знаю шо дєлать. Хочу служіть народу - какая в уже мокрийє шортікі на шлєйкє
- расстрєлять врагов народа !!! - нє задумиваясь, ***** процитіровал свойєго куміра
- всєгда готов! - машинально салютовал зєля і почувствовал в задніце тупойє нєдомоганійє:
- ми іх люстріруйєм! хімічєскі! - завєріл зєля і прікінул - шоп еуропа нє урєзала крєдітованійє
ну, і так 20 мінут прагматічєской бєсєди
Но ничего, ты привыкай, крепчай понемногу. А то скоро тебя и тут употребят, хрен потом клочки соберешь.
А потом, мы ПАСЕ Рашке слили ПОЛНОСТЬЮ!
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Теперь Зеля молчит про переговоры с Уйлом...