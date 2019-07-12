EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Экономика
  994  27
Все про:Тарифы на электроэнергию (1038) Укрэнерго (152) НКРЭКУ (289)

 Тарифы для промышленности снизятся: НКРЭКУ приняла постановление о снижении тарифа "Укрэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла Постановления "Про установление тарифа на услуги по передаче электроэнергии ГП "НЭК "Укрэнерго". Данным документов Регулятор снизил тариф госкомпании на 10% с 347,43 до 312,14 грн/МВт·час.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", соответствующее решение принято на заседании Комиссии 12 июля 2019 года.

"Положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии предусмотрены обязательства оператора системы передачи в части закупки 80% объемов электрической энергии, необходимых для компенсации технологического расхода на передачу электроэнергии электросетями на аукционах в ГП "НАЭК "Энергоатом". В связи с этим возникает необходимость пересмотра структуры и уровня тарифа на услуги по передаче электрической энергии ГП "НЭК "Укрэнерго".

Напомним, снижение тарифа "Укрэнерго" является единственным инструментом для снижения тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. Так, Ассоциация энергетики Украины направила письмо в НКРЭКУ с предложением о снижении тарифа Укрэнерго на 38%. Такое уменьшение должно произойти за счет исключения из прогнозного баланса выработки электроэнергии на объектах "зеленой" энергетики, которые не введены в эксплуатацию.

Тарифы для населения в новом рынке не выросли.

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд города Киева принял решение о приостановлении действия постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 07.06.2019 № 954 и от 07.06.2019 № 955.

НКРЭКУ подала апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева о приостановлении тарифов НЭК "Укрэнерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оснований для беспокойства "Укрэнерго" нет: цены на электроэнергию на рынке ниже установленных ограничений, - Корольчук

Источник: https://censor.net.ua/n3137177
 
 
 Топ комментарии
 
сэкономленные коломойским деньги не пойдут государству.

так эта статья переводится на доступный для понимания
 показать весь комментарий
 
Панове, це все під вибори! Ось дочекаєтесь осені тоді вам "кузькину мать" і покажуть... Тарифи для промисловості знизяться: НКРЕКП ухвалила постанову про зниження тарифу "Укренерго" - Цензор.НЕТ 3020
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нормально так Мародёр с Гросей по нашим карманам погуляли.
 показать весь комментарий
 
 
господин ахметов? Владеешь заводами? Нет? Тогда читай статью, ну для населения не понизили
 показать весь комментарий
 
 
А в Украине только Ахметов занимается производством? Тебя наверное сильно пытали, когда Мародёр пролетел. Тарифы для промышленности снизятся: НКРЭКУ приняла постановление о снижении тарифа "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 9494
 показать весь комментарий
 
Коломойский и еще парочку воров из 90х......остальные, это мелкий бизнес
 показать весь комментарий
 
 
Ой как всё запущено. Откуда такая инфа?
 показать весь комментарий
 
Сыкономленные на деньги пойдут ахметову.
 показать весь комментарий
 
сэкономленные коломойским деньги не пойдут государству.

так эта статья переводится на доступный для понимания
 показать весь комментарий
 
 
Уменшаю "паёк" в четыре раза! Кто больше? Принимаем ставки господа!.. Тарифы для промышленности снизятся: НКРЭКУ приняла постановление о снижении тарифа "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 3160 Тарифы для промышленности снизятся: НКРЭКУ приняла постановление о снижении тарифа "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 3160 Тарифы для промышленности снизятся: НКРЭКУ приняла постановление о снижении тарифа "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 3160
 показать весь комментарий
 
треба перевірити, чи не живете Ви там десь близько бориспільських озер?
 показать весь комментарий
 
ну коломойский и ахметов купят себе новый дом, а для тебя же сказали "Тарифы для населения в новом рынке не выросли"
 показать весь комментарий
 
Чем же отличается новая система от старой, если нужно опять регулировать тарифы вручную?
 показать весь комментарий
 
 
Ручная "работа" в некоторых случаях доводит даже до оргіазма! Власть такое удовольствие получает...
 показать весь комментарий
 
Тарифи не регулируют, их сперва эрегируют и только потом с их помощью население доводят до оргазма... Тарифи для промисловості знизяться: НКРЕКП ухвалила постанову про зниження тарифу "Укренерго" - Цензор.НЕТ 3795
 показать весь комментарий
 
 
Панове, це все під вибори! Ось дочекаєтесь осені тоді вам "кузькину мать" і покажуть... Тарифи для промисловості знизяться: НКРЕКП ухвалила постанову про зниження тарифу "Укренерго" - Цензор.НЕТ 3020
 показать весь комментарий
 
 
ХА ХА ХА
А как же рынок! вы уж там наверху определитесь у нас все таки рынок или у нас ТАРИФЫ УСТАНАВЛИВАЮТ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОТОРЫЕ ПРИЗНАНЫ НЕ ЗАКОННЫМИ!!
 показать весь комментарий
 
Мне вот это ЗАКЛИНАНИЕ ОТ ВЛАСТЕЙ
"ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАРИФЫ НЕ ВЫРОСЛИ......"
"ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАРИФЫ НЕ ВЫРОСЛИ......"

А население что в вакууме живет?! население куда пойдет за продуктами за бензином за другими необходимыми товарами! если вы повысили бизнесу куда бизнес это повышение переложит?!! Так что население в любом случае заплатит если не напрямую так через цену товаров но заплатит!!
 показать весь комментарий
 
Зачетный тариф, теперь промпредприятия будут платить 0,31214 грн за киловаттчас, но для населения гораздо дороже, тем более учитывая превышение "установленного льготного тарифа".
Радуйся народ, закончилась эпоха бедности!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаТарифы для промышленности снизятся: НКРЭКУ приняла постановление о снижении тарифа "Укрэнерго"
 
 
 
 
 
 вверх