 Послы G7 раскритиковали предложенную Зеленским люстрацию: Нынешняя ситуация в Украине несравнима с постреволюционной

Об этом заявляют послы стран "Большой семерки" (G7), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от невыборочного возложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процесса управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место после Революции Достоинства", - сказано в заявлении.
Ранее Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет.
"Я прямо так і бачу, як після заяви Президента, на протязі ГОДИНИ, зібралися ВСІ посли же-7, та не будь-де, а в МІКЛОБЛОЗІ Твіттера, прокоментували...с такою оперативністю, не працювали, навіть американці, під час Карибської кризи ...їм більше нема чим зайнятися, як так оперативно коментувати внутрішню справу України, що не стосується їх держав?...мені смішно!..де посилання на мікроблог?"
зеликшмаркля попробует ИХ люстрировать
многое изменилось на распиленные деньги налогоплательщиков Европы
Судьи совсем охирели
прокуроры оху...ли
Клоуну срочно нужно выполнить команду Вовы.
Иначе дупа будет бо-бо...
Другими словами привлекать к ответственности за преступления нужно, но проевропейских сил это не касается, им беспредельничать можно.
Видимо в планах еще поднять тарифы, цены или сделать еще какую-то гадость людям, а кто это может сделать как не евросилы.
Нинішня влада України краде вимушено і на порядок менше, ніж у 2014 році, вважає блогер і активіст Карл Волох.
ЗР-АА-ДА!
Послы подкуплены Проклятым Порошенко!