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 Политика Украины
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Все про:G7 (266) люстрация (735)

 Послы G7 раскритиковали предложенную Зеленским люстрацию: Нынешняя ситуация в Украине несравнима с постреволюционной

Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью является правильным шагом, но нынешняя ситуация в Украине несравнима с той, которая была после Революции Достоинства.

Об этом заявляют послы стран "Большой семерки" (G7), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от невыборочного возложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процесса управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место после Революции Достоинства", - сказано в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опубликован текст законопроекта Зеленского о люстрации тех, кто был во власти последние 5 лет (обновлено)

Ранее Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3137174
 
   
 Топ комментарии
 
В переводе с дипломатического: "ты совсем берега потерял, придурок".
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Уклоніст-полумуж скоро воїнів наших почне судити за «убийство мирных ополченцев Донбасса».

А ви йому про якусь люстрацію ...
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зебіл, ти можеш ссиль відкрити? Кортеж Санду - це було вчора. А тут розмова йде за пробку в понеділок!
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"Посли G7 про запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною" - як це не можна порівняти? Та при янику наш зелений Гандон жив припіваючи, а тут Майдан йому кацапський ринок закрив.
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Вам очі затьмарив зелений гандон. Ви не бачити проблеми за своєю ненавистю.
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МЫ как раз видим, что Зеля хочет этим законом убрать от власти всех, кто был на Майдане и вернуть рыгов. А почему вы этого не видите, непонятно. Вам так нравилось жить при Януковиче?
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Эд Пинчук

"Я прямо так і бачу, як після заяви Президента, на протязі ГОДИНИ, зібралися ВСІ посли же-7, та не будь-де, а в МІКЛОБЛОЗІ Твіттера, прокоментували...с такою оперативністю, не працювали, навіть американці, під час Карибської кризи ...їм більше нема чим зайнятися, як так оперативно коментувати внутрішню справу України, що не стосується їх держав?...мені смішно!..де посилання на мікроблог?"
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Ці грьобані євроліберасти знову стали на захист наших ворюг. Хто ж дозволить знищувати європейських інвесторів. Награбоване в країні вивозиться в їхні банки. Нас грабують а їх інвестують.
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да давай уже с кацапами объединяйся в единое государство, что уж там европа тебе сдалась
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Слушать они их будут только первое время! Что бы для наших плебеев не было резко!
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ПреЗЕдент вибрав свою путю-не заважайте! Слухайте фортеп'янний дует і вам буде щастя.зебіли!
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пусть зелик шмаркля попробует ИХ люстрировать
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это правда
многое изменилось на распиленные деньги налогоплательщиков Европы
Судьи совсем охирели
прокуроры оху...ли
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Та какая ситуация!
Клоуну срочно нужно выполнить команду Вовы.
Иначе дупа будет бо-бо...
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Европа стукнула по лбу клоуну тем местом, каким он давеча на рояле играл...
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Цікаво, хто серед зеленої шпани, набраної для процесу люстрації, буде головним, може беня або за його дорученням, бодя. І той і інший, "зразок" порядності і моральності.
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Ну якщо прямою мовою - Ти -"ніхто", і звати тебе -"ніяк".
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послы могут идти в жопу. жги зеля
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Не тільки посли, вся Європа разом з США йдуть в жопу, жгі Зеля, мордва з тобою.
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Не мешайте кагаленку заниматься традиционным ремеслом - гешефтами...
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Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место после Революции Достоинства", - сказано в заявлении.

Другими словами привлекать к ответственности за преступления нужно, но проевропейских сил это не касается, им беспредельничать можно.
Видимо в планах еще поднять тарифы, цены или сделать еще какую-то гадость людям, а кто это может сделать как не евросилы.
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Масквабад на 100% поддерживает Зеленского в этом вопросе. Только и только "предыдущая власть" виновата в том что х.йло заглохло в некоторых районах луганской и донецкой областей.
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Просто клоуну наконец намекнули с кремля, что вместо поедания шаурмы и купания в фонтанах, пора-бы уже начинать серьезно работать, и начать хотя-бы с этого кремлевского списка...
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Маразм крепчаєт, виявляєтся ті хто захищав Україну від ворога можуть попасти під люстрацію ,а хто понад десять років висміював Україну і все українське тепер президент.Замість того що б запропонувати бачення як вивести країну з економічної кризи ,як реформувати судову систему ,як повернути виведені в офшори капітали ,а це понад 150 мільярдів доларів ,виведення тіньової еконорміки,деолігархізація ітд.Вкидаются тупі нікчемні проекти люстрації,треба відділити зерно від полови не всі корупціонери.
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Ну понятно.Всё по Карлу Волоху
Нинішня влада України краде вимушено і на порядок менше, ніж у 2014 році, вважає блогер і активіст Карл Волох. Посли G7 розкритикували запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною - Цензор.НЕТ 4810
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Згідно нової доктрини окупації України Московією , в Ненці має бути гризня . Першим етапом розсварити Україну з Америкою і Європою . Як бачим новообраний старається.
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Зрада!
ЗР-АА-ДА!

Послы подкуплены Проклятым Порошенко!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПослы G7 раскритиковали предложенную Зеленским люстрацию: Нынешняя ситуация в Украине несравнима с постреволюционной
 
 
 
 
 
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