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 Политика Украины
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Все про:G7 (266) люстрация (735)

 Послы G7 о предложенной Зеленским люстрации: Нынешняя ситуация в Украине несравнима с постреволюционной

Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью является правильным шагом, но нынешняя ситуация в Украине несравнима с той, которая была после Революции Достоинства.

Об этом заявляют послы стран "Большой семерки" (G7), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от невыборочного возложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процесса управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место после Революции Достоинства", - сказано в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опубликован текст законопроекта Зеленского о люстрации тех, кто был во власти последние 5 лет (обновлено)

Ранее Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3137174
 
   
 Топ комментарии
 
В переводе с дипломатического: "ты совсем берега потерял, придурок".
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Уклоніст-полумуж скоро воїнів наших почне судити за «убийство мирных ополченцев Донбасса».

А ви йому про якусь люстрацію ...
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такое впечатление,шо он его тупо в ухо целует...и рук не видно ...
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Впервые в жизни, после просмотра перформанса Владимира Александровича на совещании по западной таможне, я подумала, что в том, что Украину лишили ЯО есть, в настоящее время, и положительный момент. А то нажал бы торчок на кнопочку, прежде чем на купол лезть - и земного шарика как и не было.
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Вот до любовных предпочтений Владимира Александровича мне дела нет, а то, что Президент Украины устраивает перформансы под воздействием и лезет на купол под ними же - вот это вот да.
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то то пэпо барыжное так в парламент рвется! иммунитет хочет депутатский! а то так можно, как Жулька, пойти толстым задом нары полировать!!!
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за то что более удачливые чем Андрюша.
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ты де бил! у меня в жизни все нормально! а ты - убогое! кацап конченый!!!
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а ты хочешь сказать, оно честно нажило? да можно раскрутить еще с начала, с приХватизации!!! они за копейки скупили производственные мощности!!! хищение госсобственности! или ты думаешь когда жулька криворожсталь отняла у банды пинчук и Ко, там было против закона???
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зебил, приватизационный ваучер получили все, если твои родители его пропили то это их вина. юля, что бы ты знал, к криворожстали не имеет никакого отношения. когда его продавали она не была премьером. вы зебилы хоть гуглом научитесь пользоваться))
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Ось і перший дзвіночок . Легеньке помахування пальчиком.
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Mason Lemberg
1 год ·

50 днів Зеленського в досягненнях:
💚 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений...Читати далі
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такого слабкого президента в історії України ще не було. Навіть овощ, хоч і наприкінці свого терміну під впливом ситуації здавав Україну )(уUлу - але поначалу він боронив незалежність, як міг (навіть підписуючи харківські угоди). І вибудовував власну фортецю захисту себе, своєї посади, бізнесу родИни та процесу пограбунку вотчини. А цей зебіл - здає мертвечуку все і всіх підряд...
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вот только поймёт ли зелёная сопля, что взрослые его аккуратно, чтобы не обидеть, ткнули в его же говно?
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После очередной ломки, если новую дозу задержать.
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***************???!
🤣
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Приставили кулак до зеленого носа... респект!
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послы, не обращайте внимания на этого недомерка. как говорил покойный немцов про ***** то и мы про зелю, что бы вы понимали он просто ***утый))) зато хорошо играет членом на рояле
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По-моему США должны сделать внушение зарвавшемуся паяцу. Влияние кацапни на его слабые мозги чересчур заметно.
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Соплю мягко предупредили что бы не чудил
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Петики, ну чего вы воете? Это же просто удачный PR-ход перед выборами!
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Це лайно з люстрацією роздмухали, щоб не було питнь про "дружескую беседу презЕ с пуйлом"
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Новий виборчий кодекс можливо хочуть перекричати і кинути в довгий ящик.
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короче сказали : Клован и комапния вы в политике полный ноль, так что не надо чудить и пороть всякую херню, так что делайте так как вам говорят, а то останитесь с одной шаурмой и фонтанами
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Треба, щоб йому це сказали Меркель та Макрон. І Трамп, або, хоча би - Помпео.
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Шут дорвался до власти, кто был ничем, тот стал всем.
"Не подчиняясь нравственным законам,
Ничто всегда останется ничем!..
Мир движется вперед от фазы к фазе…
В один прыжок пройти свой путь нельзя…
А если кто из грязи сразу в князи, -
Плохие получаются князья!..
При виде блеска города Парижа,
При виде власти, славы и монет
У некоторых сильно едет крыша…
А дома-то под крышею и нет!.." (Л. Филатов.)
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Раскрыты окна Овертона,
Закрыты двери в новый мир,
На марше - пятая колонна,
Толпа ликует, Шут - кумир!
Кумир наивных и голодных,
Кумир быдланов и шпаны,
Им не понять людей свободных,
Что не для денег рождены.
Им не создать - «Зачем?» «Какого..?»
Они хотят пинать, распять,
Мой Шут из зеркала кривого -
Тебя же будут проклинать!
Ты просто - уж на сковородке,
Пока не в пекле, но - почти…
Цени артиста век короткий,
Пока не поздно - уходи…
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Я тут подумал - это 100% пиар.
Что старая что новая Рада этот Законопроект отправят на помойку.
У Зе одна цель - показать быдломассе как он борется с наследием "папередников", хочет очистить власть.
Реальной цели другой нет и обсуждать последствия принятия Закона - бессмысленно, т.к. их не будет.
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На жаль , це не піар , це чергова спецоперація фсб-кгб по
знищенню України за допомогою частини придуруватих
громадян , вибравших зе . А всі дії цієї істоти свідчать , що
воно агент х..ла .
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Те, которые продавали страну, за кредиты и молчали об обязательствах США и ВБ по Будапештскому Меморандуму, конечно правильные пацаны, иначе пришлось бы выполнять. Конечно, правильные пацаны, когда агрессор напал на Украину, мы продолжали беспокоиться о Европе и ее комфорте, давая возможность зарабатывать агрессору сотни миллиардов долларов. Это правильные пацаны, они защищали интересы Европы, но не Украины.
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Тебе никто не ответит...в лучшем случае... В худшем , забанят
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На обоях пиши ...себе...хдамастером.. А тута ,,,,цензор уа
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Иди лесом, недоразвитый. Что хочу, то и пишу. Пока, мое железо лучше.
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Так отвечаю. Вы просто обиженные, которые хотят чтобы их погладили по головке. Этот феномен описали на выборах президента. Маленькие, инфантильные детишки, которые делают вид что они взрослые.
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Да неужели ???? Или не эти типа руководителей опустили страну до т.н. Минских соглашений под которыми нет подписи Украины. Или не войска РФ сметали наши войска с границы с 17 июля 2914 года, и мы поставляли газ в Европу, чтобы агрессора как то деньги не закончились ?
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Твои посты не об этом. Ты плакса и размазня. Утри слезы или дальше плачь. Никто тебя за ручку не возьмет.
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Иди лесом, соевый. Научись читать, для начала. Я пишу не один год. Не одну сотню раз был заблокирован. Но, пишу, то что хочу.
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Так вперед. Не обворовывай. Но когда какой-то вор купит судью или наедет на тебя, то ты залезешь под шконарь. А потом будешь плаксиво в интернете писать про барыг.
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Я в отличие от тебя. Не скулю. А иду в суд. Пусть даже и проиграю в суде, где правосудие лишь проблеск во тьме.
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Тебе это не понять. За 30 сребрянниками не видно , что такое честь , совесть и Родина.
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Для ЗЕбилов это слишком многаслов. Им вряд ли будет понятен смысл пока по сусалам сцаной тряпкой не дадут.
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С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Источник: https://censor.net.ua/n3137174 Посли G7 про запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційно - Цензор.НЕТ 2979.
Кто ещё такое мог сказать , как не порохоботы .
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За рік буде як і невиїзний беніфіціар 73 процентної зелупи. Між Ізраїлем і Україною. Туди-сюди. І все.
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Закон требует поправок, например делать исключения для волонтеров и участников АТО, зато можно одним махов выкинуть с Рады Оппоблок и прочих рыгов.
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Під ЗЕ-люстрацію підпадають навіть творці ракет.



У список люстрації, яку пропонує провести президент України Володимир Зеленський, потрапляють ті, хто стояв за розвитком ракетної програми.
Олег Коростильов, директор КБ "Луч".
Це конструкторське бюро створило ракети "Нептун", "Вільха".
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Интересно , кем он заменит десятки тыс профи ,, специалистов в своём деле .? Гримёрами и кoстюмерами из квартала ?? .

Пропала держава . Посли G7 про запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною - Цензор.НЕТ 4971 .
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Скільки той директор грошей відмив, поки що один Бог знає. А яке лайно вони видавали на гора, хіба не пам'ятаєте?
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В ПЕРЕВОДЕ С ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА - САЖАЙ ИХ ВОВА, ЭТО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА САЖАТЬ БЫВШИХ. 😂😅😂
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Та ні вони стримують посадки. Вони знову срімляють палиці в колеса. На словах - боріться з корупцією, а на ділі - не трогайте тих, хто вас обворовує, а в наші банки ті гроші вкладає.
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Для люстрованих комунопорохобариг віддати Чорнобильське укриття ,для тривалого проживання
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Хай, животинко.... Как там? |• по Цельсию на сковороде?
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В Киеве автомобилисты устроили "дорогу позора" VIP-кортежу Зеленского: резонансные кадры. VIP-кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил коллапс в Киеве.
Автомобилисты в ответ организовали лидеру "дорогу позора". Нашумевшее видео с кортежем "слуги народа" вызвало ажиотаж в украинском обществе.
На проспекте Григоренко, что в Дарницком районе Киева, из-за VIP-кортежа Зеленского образовалась огромная пробка.
Полиция ради перекрыла целую улицу, чтобы пропустить 9 элитных машин президента. Автомобилисты вышли из себя и начали гневно сигналить. В соцсетях киевляне отмечают, что это не единичный случай.
"На видео (нижче, за ссиллю) - Позняки. Начали перекрывать для проезда кортежей. Утром и вечером. Сегодня у киевских водителей сдали нервы и они надавили на "клаксоны", дабы показать избранным, что перекрывать улицы не стоит. А ведь на выборах обещали, что кортежей не будет", - рассказал очевидец.

Киевляне опять вспоминают, как стоять в длинных пробках, потому что тело везут. При этом в рекламе зеленолицего - помните - было обещание отменить кортежи. При этом кортежи там были с синими мигалками, и народ ржал - синие мигалки только в России. Мол, сразу видно, что замер зеленой команды об отношении народа к власти брался с российского народа. Оказалось, что и лекало того, как власть должна себя вести - тоже.
Виктор Трегубов

Реакція соцмереж: "У Києві, на Позняках, для кортежу Зеленського заблокували дорогу.
Обурені водії сигналять. Янукович 2.0. Скоро буде тікати в Ростов." - і т.д. - https://censoru.net/37070-v-kieve-avtomobilisty-ustroili-dorogu-pozora-vip-kortezhu-zelenskogo-rezonansnye-kadry.html
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"Посли G7 про запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною" - як це не можна порівняти? Та при янику наш зелений Гандон жив припіваючи, а тут Майдан йому кацапський ринок закрив.
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Вам очі затьмарив зелений гандон. Ви не бачити проблеми за своєю ненавистю.
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Эд Пинчук

"Я прямо так і бачу, як після заяви Президента, на протязі ГОДИНИ, зібралися ВСІ посли же-7, та не будь-де, а в МІКЛОБЛОЗІ Твіттера, прокоментували...с такою оперативністю, не працювали, навіть американці, під час Карибської кризи ...їм більше нема чим зайнятися, як так оперативно коментувати внутрішню справу України, що не стосується їх держав?...мені смішно!..де посилання на мікроблог?"
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Ці грьобані євроліберасти знову стали на захист наших ворюг. Хто ж дозволить знищувати європейських інвесторів. Награбоване в країні вивозиться в їхні банки. Нас грабують а їх інвестують.
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Слушать они их будут только первое время! Что бы для наших плебеев не было резко!
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ПреЗЕдент вибрав свою путю-не заважайте! Слухайте фортеп'янний дует і вам буде щастя.зебіли!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПослы G7 о предложенной Зеленским люстрации: Нынешняя ситуация в Украине несравнима с постреволюционной
 
 
 
 
 
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