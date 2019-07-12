 Послы G7 о предложенной Зеленским люстрации: Нынешняя ситуация в Украине несравнима с постреволюционной

Об этом заявляют послы стран "Большой семерки" (G7), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от невыборочного возложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процесса управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место после Революции Достоинства", - сказано в заявлении.
Ранее Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет.
1 год ·
50 днів Зеленського в досягненнях:
💚 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений...Читати далі
🤣
"Не подчиняясь нравственным законам,
Ничто всегда останется ничем!..
Мир движется вперед от фазы к фазе…
В один прыжок пройти свой путь нельзя…
А если кто из грязи сразу в князи, -
Плохие получаются князья!..
При виде блеска города Парижа,
При виде власти, славы и монет
У некоторых сильно едет крыша…
А дома-то под крышею и нет!.." (Л. Филатов.)
Закрыты двери в новый мир,
На марше - пятая колонна,
Толпа ликует, Шут - кумир!
Кумир наивных и голодных,
Кумир быдланов и шпаны,
Им не понять людей свободных,
Что не для денег рождены.
Им не создать - «Зачем?» «Какого..?»
Они хотят пинать, распять,
Мой Шут из зеркала кривого -
Тебя же будут проклинать!
Ты просто - уж на сковородке,
Пока не в пекле, но - почти…
Цени артиста век короткий,
Пока не поздно - уходи…
Что старая что новая Рада этот Законопроект отправят на помойку.
У Зе одна цель - показать быдломассе как он борется с наследием "папередников", хочет очистить власть.
Реальной цели другой нет и обсуждать последствия принятия Закона - бессмысленно, т.к. их не будет.
знищенню України за допомогою частини придуруватих
громадян , вибравших зе . А всі дії цієї істоти свідчать , що
воно агент х..ла .
Кто ещё такое мог сказать , как не порохоботы .
У список люстрації, яку пропонує провести президент України Володимир Зеленський, потрапляють ті, хто стояв за розвитком ракетної програми.
Олег Коростильов, директор КБ "Луч".
Це конструкторське бюро створило ракети "Нептун", "Вільха".
Пропала держава . .
Автомобилисты в ответ организовали лидеру "дорогу позора". Нашумевшее видео с кортежем "слуги народа" вызвало ажиотаж в украинском обществе.
На проспекте Григоренко, что в Дарницком районе Киева, из-за VIP-кортежа Зеленского образовалась огромная пробка.
Полиция ради перекрыла целую улицу, чтобы пропустить 9 элитных машин президента. Автомобилисты вышли из себя и начали гневно сигналить. В соцсетях киевляне отмечают, что это не единичный случай.
"На видео (нижче, за ссиллю) - Позняки. Начали перекрывать для проезда кортежей. Утром и вечером. Сегодня у киевских водителей сдали нервы и они надавили на "клаксоны", дабы показать избранным, что перекрывать улицы не стоит. А ведь на выборах обещали, что кортежей не будет", - рассказал очевидец.
Киевляне опять вспоминают, как стоять в длинных пробках, потому что тело везут. При этом в рекламе зеленолицего - помните - было обещание отменить кортежи. При этом кортежи там были с синими мигалками, и народ ржал - синие мигалки только в России. Мол, сразу видно, что замер зеленой команды об отношении народа к власти брался с российского народа. Оказалось, что и лекало того, как власть должна себя вести - тоже.
Виктор Трегубов
Реакція соцмереж: "У Києві, на Позняках, для кортежу Зеленського заблокували дорогу.
Обурені водії сигналять. Янукович 2.0. Скоро буде тікати в Ростов." - і т.д. - https://censoru.net/37070-v-kieve-avtomobilisty-ustroili-dorogu-pozora-vip-kortezhu-zelenskogo-rezonansnye-kadry.html
"Я прямо так і бачу, як після заяви Президента, на протязі ГОДИНИ, зібралися ВСІ посли же-7, та не будь-де, а в МІКЛОБЛОЗІ Твіттера, прокоментували...с такою оперативністю, не працювали, навіть американці, під час Карибської кризи ...їм більше нема чим зайнятися, як так оперативно коментувати внутрішню справу України, що не стосується їх держав?...мені смішно!..де посилання на мікроблог?"