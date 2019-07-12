 В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Чермалыка из 120- и 82-мм минометов, где вчера погиб гражданский. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, огонь противник вел с направления населенного пункта Набережное, применив при этом артиллерию калибра 122 мм и минометы 82-го калибра. В результате взрывного ранения погиб мужчина 1970 года рождения.
По факту обстрела на месте происшествия по улице Кальмиусская, 63 работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Известно также, что от разрыва артиллерийского снаряда обломками повреждены дом и хозяйственная постройка.
"Когда вражеский снаряд упал во двор, то именно там находился мужчина", - отметили в штабе.
Кроме того, на улице Первомайская вследствие попадания артснаряда на приусадебный участок, повреждения получил еще один дом.
"Российско-оккупационные войска цинично нарушают все возможные принципы гуманитарного права и существующие договоренности, поскольку в результате вражеских обстрелов страдают и гибнут мирные люди", - сказано в сообщении.
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей НА КРЕДИТОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ. Это следует из данных Федерального казначейства и поправок в бюджет, сообщает газета «Известия».
Питання є ?
Оно и понятно какие шахтёры могут быть в Мариупольском Уезде на Приазовье?
Саме для цього.
Парад пятой колонны, або Заплати сам себе
Одно из последствий совкового патернализма - непонимание простой вещи: у государства нет своих денег. Это раньше монарх
мог за свои личные выкатить подданым бочку вина к празднику. Сечас все деньги или собраны в виде налогов с граждан, или
зарабатываются государственными предприятиями, которые тоже суть народная собственность, или за счет продажи сырья,
добытых из народных недр, или…
Ну и так далее.
Однако матерый советский рефлекс «государство дало» просущестует еще долго - как минимум, до смерти последнего
постсоветского пенсионера.
Поэтому когда наш голобородько предлагает вместо парада выделить по тысяче гривен на солдата - это он не из своих денег
отдавать будет, а из тех средств, которые с солдат, собственно, и собраны.
Собраны с семей бойцов, собраны с волонтеров и добровольцев, с тех кто работал в тылу. Им-то по тысяче гривен не обещают.
У них просто отобрали парад.
И если это осознать, до его доброта приобретает совсем другой цвет и оттенок
Так что ему *****, он может и по миллиону пообещать. Чо тут мелочиться за чужой счет? Чувак походу уже на третий месяц
власти рассматривает национальную казну как собственный карман, и сам решает - откуда и на что давать. На новый домик для
своего офиса, на отмену парада. Ждите, он таки возьмет миллионы из казны на кино с «Кварталом», которые ему не выдали в
2015 году. Из своих платят только дураки.
Парад нужен. Это день, который военные ждут. Это день награждений, день благодарности общества - и день памяти тоже.
Но какую ценность он имеет для трусливого уклониста и шифрованного изменника, украинофоба Зеленского? Думаете нулевую?
Нет, отрицательную.
Парад напомнит ему, что в стране идет война, которую он решил слить противнику. Пройдут солдаты, которых он ненавидит,
служащие армии, которой он боится. Они стоят поперек горла его нанимателям, и тратят деньги, которые наниматели уже
считают своими. Они вообще напоминают Зеленскому что он трус и предатель. Чего ему на них смотреть?
Что ему помнить?
Как он в 14 году прятался от повесток, в 15 году жарко шутил про неполноценность Украинского Государства, а потом чесал с
концертами, высмеивая собственную страну?
Только настроение портить.
Поэтому лучше отвалить из державного общака пару копеек тем, с которых общак и был собран. И пусть еще спасибо скажут. Мог
бы не отваливать, а купить, например, вертолет. Янык же купил - чем Зелик хуже?
Зеленскому не нужны колонны бронетехники на параде. Он уже выбрал свою колонну - пятую, и парад его колонны пройдет на
Крещатике только после капитуляции Украины. Принимать его, судя по всему, будет российский гауляйтер.
А для этого, судя по тому, как дела идут, надо просто немножко подождать.
Никакого уничтожения вражеской техники на упреждение!
Как я понял - появление вражеской техники в зоне боевых - это СЮРПРИЗ для генштаба! А значит отсутствует разведка! Есть же дроны, спутники союзников.... С США за 5 лет не смогли договорится об оперативном обмене развед данными!
А теперь опять видим только жалкое блеяние - злая вражеская арта телепортировалась , обстреляла мирных жителей, и телепортировалась обратно!
А где плачь об нарушении злыми лугандонцами перемирия №76?
" войска цинично нарушают все возможные принципы гуманитарного права и существующие договоренности, поскольку в результате вражеских обстрелов страдают и гибнут мирные люди" -
ЭТО ТАКОЕ ЖАКОЕ БЛЕЯНИЕ ОВЦ!!!!!
Можете этот бред нести слепому ОБСЕ и мировому сообществу, а не украинцам!Источник: https://censor.net.ua/n3137172"
Так і кажіть : "Згідно принципів міжнародного права і існуючих домовленостей,наша сторона вогонь у відповідь не відкривала".
Просто обстріляли.Просто загинула.Зашибісь.