 В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Чермалыка из 120- и 82-мм минометов, где вчера погиб гражданский. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, огонь противник вел с направления населенного пункта Набережное, применив при этом артиллерию калибра 122 мм и минометы 82-го калибра. В результате взрывного ранения погиб мужчина 1970 года рождения.

По факту обстрела на месте происшествия по улице Кальмиусская, 63 работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Известно также, что от разрыва артиллерийского снаряда обломками повреждены дом и хозяйственная постройка.

"Когда вражеский снаряд упал во двор, то именно там находился мужчина", - отметили в штабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Почему по нам работает ствольная артиллерия, запрещенная, о чем договариваться?", - бойцы ВСУ возмущены новыми российскими атаками. ВИДЕО

Кроме того, на улице Первомайская вследствие попадания артснаряда на приусадебный участок, повреждения получил еще один дом.

"Российско-оккупационные войска цинично нарушают все возможные принципы гуманитарного права и существующие договоренности, поскольку в результате вражеских обстрелов страдают и гибнут мирные люди", - сказано в сообщении.











Фото: пресс-центр ОС/Facebook