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 Политика Украины
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Все про:субсидия (496) Зубко (412)

 До нового отопительного сезона нужно пересмотреть систему субсидий, - Зубко

До следующего отопительного сезона необходимо пересмотреть систему предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы понимаем, что систему субсидий нужно усовершенствовать и нужно смотреть там, где действительно семьи требуют поддержки, но по тем или иным причинам они ее не получили. Действительно, до нового отопительного сезона нужно пересмотреть систему субсидий и посмотреть, что мы можем делать", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137171
 
 
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Эпоха бедности закончилась! Субсидии больше не нужны!
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21 квітня закінчилася епоха зубожіння...
Ганебна практика субсидій - повина бути знищенна!
Досить цих порошенковських подачок - люди вже багаті, отримують по багато тисяч долярів - можуть самі платити всю комуналку!
Всі хто голосував за Зеленського повинні самі відмовитися від субсидій.
Хай порохоботи її отримують!



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Пізно, Зубко, пізно. Ваші попередні "обрізання" більше вплинули на рейтинг, ніж теперішня обіцянка деякі з них переглянути. На поїзд "парламентські вибори" партія Гросі не попадає
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Зачем вони вообще нужны? Шо у нас пересични совсем бедные?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо нового отопительного сезона нужно пересмотреть систему субсидий, - Зубко
 
 
 
 
 
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