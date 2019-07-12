 До нового отопительного сезона нужно пересмотреть систему субсидий, - Зубко

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы понимаем, что систему субсидий нужно усовершенствовать и нужно смотреть там, где действительно семьи требуют поддержки, но по тем или иным причинам они ее не получили. Действительно, до нового отопительного сезона нужно пересмотреть систему субсидий и посмотреть, что мы можем делать", - сказал он.

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