 Кабмин представил портал госпредприятий ProZvit с показателями их работы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Об этом во время презентации портала онлайн-аналитики государственных предприятий сказал первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
"Сегодня представляем портал государственных ProZvit. Отныне все государственные предприятия отчитываются в электронной форме и финансовые показатели деятельности агрегируются на данном портале", - сказал Кубив.
Он отметил, что сейчас каждый желающий может зайти на данный портал и увидеть соответствующие показатели работы государственных предприятий.
В министерстве считают, что данный портал является мощным антикоррупционным предохранителем, который призван повысить эффективность работы госпредприятий.
Как известно, в 2018 году 100 крупнейших государственных предприятий получили чистую прибыль 25 млрд грн.