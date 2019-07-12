 Кабмин представил портал госпредприятий ProZvit с показателями их работы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Об этом во время презентации портала онлайн-аналитики государственных предприятий сказал первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Сегодня представляем портал государственных ProZvit. Отныне все государственные предприятия отчитываются в электронной форме и финансовые показатели деятельности агрегируются на данном портале", - сказал Кубив.

Он отметил, что сейчас каждый желающий может зайти на данный портал и увидеть соответствующие показатели работы государственных предприятий.

В министерстве считают, что данный портал является мощным антикоррупционным предохранителем, который призван повысить эффективность работы госпредприятий.

Как известно, в 2018 году 100 крупнейших государственных предприятий получили чистую прибыль 25 млрд грн.

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