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 Политика Украины
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Все про:люстрация (728) Порошенко (17658) Европейская Солидарность (64)

 Список политиков и госдеятелей, подпадающих под "новую люстрацию", подозрительно совпадает с "санкционными списками" Кремля, - Порошенко

Украина начала по-настоящему развивать собственную государственность лишь с 2014 года, после Революции Достоинства, одним из требований которой стала люстрация чиновников из окружения Януковича, причастных к расстрелам на Майдане и сдаче национальных интересов в пользу Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко напомнил во время выступления перед сторонниками в Житомире.

По его словам, озвученная идея о так называемой "новой люстрации" может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок. Ведь перечень должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными спискам Кремля против ключевых государственных деятелей Украины, отметил Порошенко.

"Сегодня (11 июля. - Ред.) прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список - тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали Революцию Достоинства, которые побеждали и останавливали прокремлёвскую колонну", - отметил Порошенко.

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Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, действующие министры Степан Полторак и Павел Климкин, десятки других представителей новой современной украинской политики, доказавших реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине - все они могут быть люстрированы в соответствии с озвученными критериями, предостерегает Порошенко.

По его мнению, подобная инициатива, инспирированная антиукраинскими силами, - это еще одно доказательство неприкрытого пророссийского реванша, ведь патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить на марионеток, которые будут выполнять приказы Кремля.

Противостоять наступлению реваншистов можно, только объединившись вокруг мощной политической силы, которая способна остановить "пятую колонну" Кремля - ​​вокруг "Европейской Солидарности", подчеркнул лидер партии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137166
 
   
 Топ комментарии
 
Он не просто совпадает. Его Портнов ЗЕлупе из Москвы привез.
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Подозрительно, но Порошенко нет в санкциях Кремля.
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А есть ли в санкционном списке кремля сам Порошенко...? Список политиков и госдеятелей, подпадающих под "новую люстрацию", подозрительно совпадает с "санкционными списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2307
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Якщо всіх люстрірувать - чи не краще заодно і Зєбєню скастрірувать. (В парі з Коломойшею).
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Так прикол в том - что под "новую люстрацию" не попадает никто из "времён Януковича" и "сподвижников Зе-клоуна"
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Просто ви не поціновувач фортепіанної музики - не стріляйте в пісюніста!
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Зелена шмаркля - пісюніст з пердячим голосом !
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Звернення Зе до нарота: Я - ваш піаніст, а ви - мої клавіші!
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Зате обходить всіх ригів.
І надає індульгенцію членам команди ЗЕ.
Отака рівність перед законом.
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Подозрительно, но Порошенко нет в санкциях Кремля.
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а ты откуда знаешь? списки ведь не опубликованы. имеющаяся информация неполная.
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Традиционно президентов не вносят в санкционные списки.
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Он не просто совпадает. Его Портнов ЗЕлупе из Москвы привез.
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Дык перетерли ж все вчера окурки.
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А есть ли в санкционном списке кремля сам Порошенко...?
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а вот не зря вас зеля чертями зовет)))президентов не вписывают в санкционные списки
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действующих , а Петрик сейчас простой барыга,даже еще не депутат,и идя по партийному списка в ряд ли им станет Список політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7007
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Какой мощный старик (с) мощной политической силой!
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бывший Зе-бобик пишет....

Список политиков и госдеятелей, подпадающих под "новую люстрацию", подозрительно совпадает с "санкционными списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7129 Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS 10 мин.10 минут назад
Сегодня Зеленский представит нового губернатора Херсонской области Юрия Гусева ПОДЕЛЬНИКА Каськива
С которым тырил напару деньги
А потом свой опыт он использовал
При новой власти в МОУ Где зарабатывал на тендерах с военным питанием и на квартирах для военных.
Вот такая история.

Список политиков и госдеятелей, подпадающих под "новую люстрацию", подозрительно совпадает с "санкционными списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4059
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Та дайте йому, Лоліткі, кремльовської сєльодочки!!
🤣🤣
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так, зюзя з повелителем вчора про заручників поговорив
всі інструкції отримав
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У Петра лише підозри. У мене - переконання.
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мнение топ мародёра нам не интересно. пусть за решёткой кукарекает.
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Привіт фанатам антимайдану. Св'яткуєте? Св'ткуйте, святкуйте. Це ненадовго. ☺
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Объединиться вокруг мощной политической силы, чтобы сидеть тихо, а то Путин нападэ!
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Хряк занервничал.

А по-хорошему, он должен был быть люстрирован еще в 2014, как член и соучасник злочынного уряду Януковича, создатель ПР и член партии Медведчука.
То есть, клейма просто ставить негде. Пора иправить эту ошибку.
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Ищите для Вовки фонарь на Крещатике!!!!
«Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность… Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике - если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал», - убежден Ярош.
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Не-не-не. Он нужен живьём, чтобы всё рассказал.
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А я жду мнение Саакашвили об этом законопроекте. Он в Грузии поменял чиновников полностью, но нужна ли тотальная люстрация, в каком виде, для каких категорий - не знаю, сложный вопрос.
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Брешешь Петя, как всегда брешешь, очередная дешевая брехня для пиара, через неделю выборы, а ты практически пролетаешь, как уж на сковороде уже извиваешься.
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брешешь ты, кацапа. на вопросик по украинскому языку ответить не хочешь?
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Ні, не бажаю, з кацапською сволотою я не спілкуюся!
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видишь, как нетрудно показать, что ты кацапа? Список політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 894
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о 18-00 12 липня 2019р Офіс Президента України вул. Банкова, 11, Киев, 01220 акція ЛЮСТРУЙ МЕНЕ ПЕРШИМ https://www.facebook.com/events/611432189352192/?active_tab=about …

Список политиков и госдеятелей, подпадающих под "новую люстрацию", подозрительно совпадает с "санкционными списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7047
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Список политиков и госдеятелей, подпадающих под "новую люстрацию", подозрительно совпадает с "санкционными списками" Кремля, - Порошенко

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Двое украинских парламентариев и друзей президента Порошенко оказались гражданами России
https://goo.gl/GTr5E9
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таког не может быть Список політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4833 у Парашенко все поцреоты Украины, например: Грановский, Кононенко .................................


Список політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7124









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СРОЧНО ВЫЗОВИТЕ ПАРАШЕНКО ПСИХИАТРА!!!
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а почему не упомянул генплокулола, матиоса, швайку, семью гладковского, грановского, березенку, кролика с его зачисткой банков для процветания страны?
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То, что предложил Зеленский называется репрессиями а не люстрацией - выборочное определение "врагов народа", социально близких и социально далеких. С наступившим 1937 годом вас, господа!
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Какую только херню в панике не пишут свиботы )))
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раздувают армагеддон. Без пети нет жизни. Список політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 103
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60% українських чиновників ведуть бізнес у Криму, платячи податки окупантам
http://ua1.com.ua/economics/60-ukrajinskih-chinovnikiv-vedut-biznes-u-krimu-platyachi-podatki-okupantam-39488.html

Правда, Петрилло нипричем то было??
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Ты сильно умный? Тогда читай:

Под крики о борьбе с коррупцией тов. Зеленский втихаря амнистирует всех деятелей периода Януковича. Не верите? Читайте сами!

https://censor.net.ua/forum/3137153/pod_kriki_o_borbe_s_korruptsieyi_tov_zelenskiyi_vtiharya_amnistiruet_vseh_deyateleyi_perioda_yanukovicha/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70848582


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пукіну і воювати не потрібно -
Втиснули нам це чудо - і воно
за пару місяців все знищить .
Раніше я матюкав зебілів -
тепер пи...ти буду !
Приєднуйтесь !
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Ну так может оба списка Портнов составлял
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Мені здається що Порро розгойдує човна. Ще й у брехла вистачає нахабності згадувати вбитих за часів Революції Гідності! При його правлінні докази було знищено, дерева з кулями зпиляні, розслідування заведено у тупик й ніхто не зазнав покарання за злочини. За його політики Росія повернулася до ПАРЕ, з неї знімають санкції, як і з українських персоналій на кшталт Саші Стоматолога, Арбузова, Кліменка та інших. А воно ще щось п№3дить!
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Петя иди уже в жопу , как ты задрал . Ты сам и есть оплот ваты и совка ,коррупции и лжи . 95 % людей Украины хотят видеть тебя за решеткой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСписок политиков и госдеятелей, подпадающих под "новую люстрацию", подозрительно совпадает с "санкционными списками" Кремля, - Порошенко
 
 
 
 
 
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