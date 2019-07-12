 Список политиков и госдеятелей, подпадающих под "новую люстрацию", подозрительно совпадает с "санкционными списками" Кремля, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко напомнил во время выступления перед сторонниками в Житомире.
По его словам, озвученная идея о так называемой "новой люстрации" может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок. Ведь перечень должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными спискам Кремля против ключевых государственных деятелей Украины, отметил Порошенко.
"Сегодня (11 июля. - Ред.) прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список - тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали Революцию Достоинства, которые побеждали и останавливали прокремлёвскую колонну", - отметил Порошенко.
Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, действующие министры Степан Полторак и Павел Климкин, десятки других представителей новой современной украинской политики, доказавших реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине - все они могут быть люстрированы в соответствии с озвученными критериями, предостерегает Порошенко.
По его мнению, подобная инициатива, инспирированная антиукраинскими силами, - это еще одно доказательство неприкрытого пророссийского реванша, ведь патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить на марионеток, которые будут выполнять приказы Кремля.
Противостоять наступлению реваншистов можно, только объединившись вокруг мощной политической силы, которая способна остановить "пятую колонну" Кремля - вокруг "Европейской Солидарности", подчеркнул лидер партии.
І надає індульгенцію членам команди ЗЕ.
Отака рівність перед законом.
Ледокоин Гетьмана @YevhenS 10 мин.10 минут назад
Сегодня Зеленский представит нового губернатора Херсонской области Юрия Гусева ПОДЕЛЬНИКА Каськива
С которым тырил напару деньги
А потом свой опыт он использовал
При новой власти в МОУ Где зарабатывал на тендерах с военным питанием и на квартирах для военных.
Вот такая история.
🤣🤣
всі інструкції отримав
А по-хорошему, он должен был быть люстрирован еще в 2014, как член и соучасник злочынного уряду Януковича, создатель ПР и член партии Медведчука.
То есть, клейма просто ставить негде. Пора иправить эту ошибку.
«Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность… Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике - если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал», - убежден Ярош.
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https://goo.gl/GTr5E9
http://ua1.com.ua/economics/60-ukrajinskih-chinovnikiv-vedut-biznes-u-krimu-platyachi-podatki-okupantam-39488.html
Правда, Петрилло нипричем то было??
Под крики о борьбе с коррупцией тов. Зеленский втихаря амнистирует всех деятелей периода Януковича. Не верите? Читайте сами!
https://censor.net.ua/forum/3137153/pod_kriki_o_borbe_s_korruptsieyi_tov_zelenskiyi_vtiharya_amnistiruet_vseh_deyateleyi_perioda_yanukovicha/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70848582
Втиснули нам це чудо - і воно
за пару місяців все знищить .
Раніше я матюкав зебілів -
тепер пи...ти буду !
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