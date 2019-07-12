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 Политика Украины
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Все про:Италия (903) Маркив (42)

 Нацгвардеец Маркив произнес последнее слово перед приговором в итальянском суде (обновлено). ФОТО

В итальянском городе Павия, началось заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

После открытия заседание продолжалось несколько минут, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

Судья предложила Маркиву сказать финальную реплику. Воспользовавшись возможностью, он сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.

После этого суд удалился в совещательную комнату и после 14 часов по местному времени должен объявить приговор по этому делу.

Нацгвардеец Маркив произнес последнее слово перед приговором в итальянском суде (обновлено) 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мы должны доказать, что помним Маркива и ждем справедливого приговора суда, - волонтер Макарова призвала украинцев поддержать нацгвардейца. ФОТО

В суде присутствовали несколько десятков украинцев, в частности представителей диаспоры и должностных лиц, народных депутатов, а также мама Виталия.

Замглавы департамента коммуникации МВД Украины Виктория Навроцкая опубликовала фотографии зала суда, заполненного украинцами. "Вы только посмотрите на этот "вышиванковый" зал...", - написала она.

Нацгвардеец Маркив произнес последнее слово перед приговором в итальянском суде (обновлено) 02
Нацгвардеец Маркив произнес последнее слово перед приговором в итальянском суде (обновлено) 03

Сторона обвинения просит признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требуют освобождения украинца за недостатком улик. Одновременно суд рассмотрит и гражданский иск против государства Украина, который подали Федерация итальянской прессы, Ассоциация журналистов региона Ломбардия и основанный Роккелли коллектив фотографов Cesura Lab. Они требуют денежной компенсации в общем размере 30 тыс. евро.

Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории. Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

Виталия Маркива обвиняют в том, что, находясь на горе Карачун, он передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Маркива: адвокат привела доказательства непричастности нацгвардейца к гибели итальянского репортера и просит суд признать украинца невиновным. ФОТО

Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Мироновым и Рокелли у горы Карачун под Славянском и он единственный, кому удалось выжить после обстрела.

Источник: https://censor.net.ua/n3137164
 
 
 Топ комментарии
 
Правда на твоєму боці.
Тримайся, хлопче.
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зрадлива європа ще відгребе своє, ми теж колись уявити не могли, що мордор на нас нападе
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Виталия Маркива обвиняют в том, что, находясь на горе Карачун, он передал информацию о пребывании журналистов украинской армии. Источник: https://censor.net.ua/n3137164 - даже если это так, то где преступление? какие-то придурки, безо всякой принадлежности полезли в зону обстрела..., допустим сообщил, что дальше? 17 лет дают в Италии за это? а может это были его обязанности, сообщать, что есть какие-то неопознанные гражданские, возможно, иностранцы, которые могут находится в зоне обстрела? или ВСУ в Италии считаются террористической организацией? очень странное положение дел....
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Невже курва засадять макаронники хлопця..?!(
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Всього можна сподіватися... Тим більше, що суддя дуже упереджений. Сподіваймося на краще.
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"...Всього можна сподіватися..." не паплюжте українську, бо вірно - все може статися.

Хоча б хлопець не буде бачити, що зараз коїться в Україні і під портновську люстрацію не попаде
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Як би усі макаронники були такі як цей хлоп то Італія була як Літва та Польща за Украіну та звичайно різко проти ***** але на жаль тут картина маслом»
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Правда на твоєму боці.
Тримайся, хлопче.
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зрадлива європа ще відгребе своє, ми теж колись уявити не могли, що мордор на нас нападе
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вся беда в том, что они с мородором не граничат и на пути мордора к ним находимся мы.
73% - эта болезнь не имеет границ и национальности.
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Захоплять кацапсини нас - буде граничити. Плюс кацапи отримають ще вмілих солдатів з натівською зброєю.... отоді Європа зашкварчить.

Але надіюсь - до цього не дійде.
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журналист на стороне сепаров должен быть обвешан журналами, если нет ,это обычный сепар, а по нему огонь.
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какие могут быть журналисты со стороны террористов? Даже с надписями press это уже не важно, вспомните пореченкова.
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Свидетели передачи информации имеются ??? Почему не подали иск против России,которая ведёт военные действия на Донбассе.
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макаронніки продались мордору за газ
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итальянцы любят *****.... все может быть
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Очень слабое выступление как для таких угроз.

слишком самоуверенно.
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Нормально.
В лице Маркива на скамье подсудимых Украина.
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Их туда никто не посылал, сами поехали. И если журналист,который ведёт репортажи из горячих точек планеты, это понимает, то и должен осознавать всю опасность профессии. Это все равно что пожарник жалуется на то,что ему приходится тушить пожары, или полицейский,который тоже понимает, что его могут убить при исполнении. Почему же на Россию не подавали в суд за бомбежки в Чечне, где гибли мирные жители?
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Виталия Маркива обвиняют в том, что, находясь на горе Карачун, он передал информацию о пребывании журналистов украинской армии. Источник: https://censor.net.ua/n3137164 - даже если это так, то где преступление? какие-то придурки, безо всякой принадлежности полезли в зону обстрела..., допустим сообщил, что дальше? 17 лет дают в Италии за это? а может это были его обязанности, сообщать, что есть какие-то неопознанные гражданские, возможно, иностранцы, которые могут находится в зоне обстрела? или ВСУ в Италии считаются террористической организацией? очень странное положение дел....
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Надо было помнить что тогда просходило. Люди с каской "пресса" потом хватались за оружие и пулиметчили.

Нацгвардієць Марків виголосив останнє слово перед вироком у італійському суді (оновлено) - Цензор.НЕТ 5041
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"...адвокаты Маркива требуют освобождения украинца за недостатком улик"

Что за бред? Какие нужны улики когда человек на службе выполянет приказ и защищает свою Родину? В этом нет состава преступления!!!!
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макаронник приехал в чужую страну без акредитации в зону БД и судят нашего ВСУ - оксюморон какой-то.....
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Ну и что, воевал же о не против Италии?
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Судять за те що захищав свою землю . Не дивно що Європа лягла під Гітлера і розсунула булки а потім щей перед Сталіним. А макаронники взагалі були союзниками Гітлєра а тепер і Путлєра.
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В свое время укранский репортер американскаого канала CNN погиб в Ираке от выстрела американского танка. Приняли камеру за птурс. Даже не извинились!
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В этом есть желание вступить в договорные с итальянским правосудием,как и в случае с нашими моряками, что и пытается сделать сейчас Медведчук. Типа,договоримся, что мы мол раскаиваемся, виновны,больше не будем.Нате вам условный срок, потом отпускаем. А через годик,или два этих моряков где-нибудь за границей вот так же арестуют и будут судить,как военных преступников.Вот почему Климкин подавал ноту протеста, а Земля тугим умишком не дошёл до этого.А на хрена? Ему мере выборами в Раду нужны популярные жесты, красивые поступки.И, если что, то я не порохобот, а рассуждают логически.
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Зеля возмущаля тем, что МИД разбрасывается нотами не советуясь с презом.
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"Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии..."

Правильно ли я понял, что итальянский суд судит итальянского гражданина?
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да хоть с тройным...

он находится на территории Италии как гражданин Италии
Его судит итальянский суд

Что не так ?
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Многие, кто следит за этой ситуацией, сейчас пребывают на стадии "гнев", по пути к принятию большего, и неизбежного - Украина для Европы чужая и малоинтересная страна.
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Все не так! Суд ОБЯЗАН учитывать ВСЕ обстаятельства события.
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Як журналіст міг знати конкретно, хто стріляв під час мінометного обстрілу перебуваючи на стороні обстрілу? він так це бачив як кацапська **** зі станції МКС?
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Не фиг было шастать пицееду там, куда его не приглашали, а теперь еще и винить бойца, это война, а не показ мод.
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А что скажет по этому поводу Зебил?
Или у него известное место после ***** болит,
Да и гланды хрипят?
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Я Так и не понял почему адвокат говорит о "НЕДОСТАТКЕ УЛИК" а не на "ОТСУТСТВИИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ" ???
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Где двадцатиниковая итальянка, расхваливающая Италию?
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Молодец Хорошо держался и выглядел достойно Нахрена только в Италию поехал если догадывался что могут быть проблемы Хотя у нас многие атошники вообще в срашку на заработки ездят
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после приговора ,акумы трахнут ,ми заплатим )
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****** просто.
Пусть ЗЕбил тулит в Италию решать эту проблему. А не туалеты по стране ездит открывает, перед выборами...
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Поцриоты Украини ! Вертайтесь до дому до хати .
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ФСБ срет в глаза итальянской фемиде, а она глотает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацгвардеец Маркив произнес последнее слово перед приговором в итальянском суде (обновлено). ФОТО
 
 
 
 
 
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