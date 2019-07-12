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 УПЦ КП Филарета просит суд запретить передавать в пользование другим юрлицам Михайловский монастырь

В Окружной административный суд поступило ходатайство от Киевской Патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) об обеспечении иска, в котором Киевская Патриархия УПЦ КП просит суд запретить Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Киевскому городскому совету (КГС) совершать действия по передаче в пользование объектов недвижимого имущества другим лицам.

Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, истец просит суд запретить Киевскому городскому совету и Киевской городской государственной администрации совершать какие-либо действия по прекращению пользования истцом домами Михайловского Златоверхого монастыря и церковью Успения Богородицы Пирогощи. В то же время, истец просит запретить КГС и КГГА совершать любые действия по передаче в пользование другим лицам, кроме Киевской Патриархии УПЦ КП, указанных объектов недвижимого имущества" – говорится в сообщении.

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На данный момент судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

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После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137163
 
 
 Топ комментарии
 
Бывших КГБшников не бывает....
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Нет такой оргнаизации УПЦ КП. Спутли с КПСС
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УПЦ КП не існує а Філарета потрібно закрити в монастирі рішенням церковного суду!
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ну так почему бы этому филарету не подать сразу на приватизацию ... в личную собственность.. думаете он бы отказался... если бы еще кто и заплатил... т
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лоханул петя филарета на старости лет, дед чи виживе? а ведь он Филарет 30 лет отстоял на службе независимой украинской церкви.
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на питаннячко з української мови відповіси?
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Нет такой оргнаизации УПЦ КП. Спутли с КПСС
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А что это за организация такая - УПЦ КП?

нет такой. Так что, Филя, ехай до Масквы - в свой дом родной.
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УПЦ, КГГА, ПЦУ,... хер зна, но мне приходилось, с 70-е и 80-е, прошлого века, общаться с весьма интересными и умнейшими людьми, которым было уже за 80 глубоко. Так уж мне свезло. Двое из них- из рода Милюковых. Да-да, того самого. Один- полуполковник(с) Армии Колчака. Так вот, они говорили, что их, и их окружение, страшно раздражали вот эти хреновины. И это- правильно! Но, мы упорно от них не отказываемся.
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Филарет конечно маразматик
но суд выбрал правильный
Окружной административный суд
Это та жопа что переименование проспектов отменила
и приват Бене вернуть хочет
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Филарет- маразматик(с). Стоило старцу тока чуток отклониться, от Генеральной линии Партии. И фсё! На дурку его, да?
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дело не в отклонении от линии партии
Он САМ подписал документ о создании ПЦУ и ликвидации КП УПЦ
(и не мало сделал для того чтобы это состоялось)
его оставили почетным патриархом
но дедушке нужна власть и ничего более
хотя в его возрасте уже надо готовится ко встрече со Всевышним
а не грести под себя
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Учредитель УПЦ - Гунедяев! Гнать их в шею с Украины.
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Идиот, прихожан- тоже? УПЦ КП Филарета просит суд запретить передавать в пользование другим юрлицам Михайловский монастырь - Цензор.НЕТ 4993 А если они воспротивятся, тогда как? Пулемёты? Отвечай, Идиот.
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Ой, делов-то. Напяль грозный горшок на плешивую голову, пробормочи крепкое заклинание, поразмахивай руками, мощами и кадилом и пообещай наложить(анафему) - и тогда никакой суд, или администрация не рискнут отобрать капище УПЦ КП Филарета просит суд запретить передавать в пользование другим юрлицам Михайловский монастырь - Цензор.НЕТ 6867
Это просто кгб-изм какой-то, где же человек харчеваться бесноваться то будет? УПЦ КП Филарета просит суд запретить передавать в пользование другим юрлицам Михайловский монастырь - Цензор.НЕТ 9763
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Когда Филарет отжимал храмы у московского патриархата, ему и в голову не приходило, что с ним тоже так же могут поступить. Как аукнется - так и откликнется.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиУПЦ КП Филарета просит суд запретить передавать в пользование другим юрлицам Михайловский монастырь
 
 
 
 
 
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