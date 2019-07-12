 За неделю на Донбассе уничтожены семь наемников РФ, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Так, по оперативным данным группы ИС, в период со 2 по 8 июля с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 7 человек:

- 1 АК – 1 омсбр (Кальмиусское) 1 в/с, 3 омсбр (Горловка) 1 в/с, 9 омсп (Новоазовск) 2 в/с, 11 омсп (Донецк) 1 в/с;

- 2 АК – 4 омсбр (Алчевск) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, двое получили ранения, уничтожены трое террористов. За сутки - 24 вражеских обстрела, - штаб