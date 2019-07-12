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 За неделю на Донбассе уничтожены семь наемников РФ, - ИС

В период со 2 по 8 июля с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 7 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Так, по оперативным данным группы ИС, в период со 2 по 8 июля с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 7 человек:

- 1 АК – 1 омсбр (Кальмиусское) 1 в/с, 3 омсбр (Горловка) 1 в/с, 9 омсп (Новоазовск) 2 в/с, 11 омсп (Донецк) 1 в/с;

- 2 АК – 4 омсбр (Алчевск) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, двое получили ранения, уничтожены трое террористов. За сутки - 24 вражеских обстрела, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3137161
 
   
 Топ комментарии
 
Бережіть себе хлопці, бо злобний уклоніст-полумуж скоро почне воїнів наших судити за «убийство мирных граждан Донбасса».
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Так, дуже мало, якщо врахувати велику кількість поранених українців, які цілком могли б і загинути. Деякі з них у вкрай важкому стані. Нехай Господь і лікарі своїм втручанням збережуть їх здоров'ям і життя.
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Бережіть себе хлопці, бо злобний уклоніст-полумуж скоро почне воїнів наших судити за «убийство мирных граждан Донбасса».
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Так це правда, а скільки хлопців полягло, щоб зайняти ті території та укріпитись там, що тепер ми просто віддаємо ворогу.
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зебилам это всё похрен..
позавчера, когда стало известно что вазелин отменил Парад - на Зе!-пабликах радостный вой стоял. Но это что.. там половина коментов - маты в сторону ВСУ и ветеранов, мол, "стреляют в мирных жителей за деньги... убивают невинных.. хватит стрелять - в расеи мышебратья"...
Такое впечатление, что вернули весну 2014.
Хотя, чему удивляться - большинство зебилов люто ненавидят Украину и всё западное. Иначе откуда такая страсть к проросийским партиям и действиям вазелина.

За тиждень на Донбасі знищено сімох найманців РФ, - ІС - Цензор.НЕТ 3146
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к тому идет, клоун уже мост начал строить, шоб жителям даунбаса было проще ездить за пенсиями и сепарне снаряды подвозить.
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Так, дуже мало, якщо врахувати велику кількість поранених українців, які цілком могли б і загинути. Деякі з них у вкрай важкому стані. Нехай Господь і лікарі своїм втручанням збережуть їх здоров'ям і життя.
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Наверное, у вжопучленцев тоже раненых много, но...
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З Вашого дозволу я продовжу: но ... їм одужання я не побажаю.
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одна штука в день--це як мінімальна зарплата. з одного боку --подія, а з другого ця подія більш академічна, ніж практична.
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Зеля не допрацьовує.
Треба більше заборон стріляти у відповідь на сепарські атаки.
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Раніше було 7 на 1, тепер 7 на 7.
Зэээля рулить!
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ну клоун сказал не стрелять, сепарня сразу повылазила со всех щелей, чючма *****, больше слов нет.
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запускайте енота, земелька удобряется....
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