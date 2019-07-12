 За неделю на Донбассе уничтожены семь наемников РФ, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".
Так, по оперативным данным группы ИС, в период со 2 по 8 июля с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 7 человек:
- 1 АК – 1 омсбр (Кальмиусское) 1 в/с, 3 омсбр (Горловка) 1 в/с, 9 омсп (Новоазовск) 2 в/с, 11 омсп (Донецк) 1 в/с;
- 2 АК – 4 омсбр (Алчевск) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.
позавчера, когда стало известно что вазелин отменил Парад - на Зе!-пабликах радостный вой стоял. Но это что.. там половина коментов - маты в сторону ВСУ и ветеранов, мол, "стреляют в мирных жителей за деньги... убивают невинных.. хватит стрелять - в расеи мышебратья"...
Такое впечатление, что вернули весну 2014.
Хотя, чему удивляться - большинство зебилов люто ненавидят Украину и всё западное. Иначе откуда такая страсть к проросийским партиям и действиям вазелина.
Треба більше заборон стріляти у відповідь на сепарські атаки.
Зэээля рулить!