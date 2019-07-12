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Все про:дети (3620) Одесская область (1792) отравление (1267) Госпродпотребслужба (131)

 В оздоровительном лагере под Одессой произошло массовое отравление детей: госпитализированы 46 человек

Сегодня ночью 12 июля 2019 г. в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик - 2" Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану, который находится в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области массово отравились дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Сообщается, что в лагере находятся 226 детей от 7 до 14 лет. Из них госпитализированы 46.

32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14, из которых 3 контактных - в инфекционном отделении центральной районной больницы в с. Шабо.

На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит.

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"В настоящее время на территории лагеря работают представители Госпродпотребслужбы Одесской области, ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Ситуацию координирует директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Теряева Елена Геннадьевна.

Принимаются все необходимые меры для выяснения причины возникновения отравления.

"Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксацийнои терапий", - сообщает исполняющая обязанности председателя областной государственной администрации Шаталова Светлана Николаевна.

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С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием данного объекта и инспекцией заведения по соблюдению требований в области безопасности пищевых продуктов с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.

По результатам служебного расследования будут приняты жестокие меры. Осуществляется подготовка заседания районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3137158
 
 
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А что Вы хотите..... Зебилы у власти!!!!
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При пете в Одессе лагерь сгорел и погибли дети и никто про петю дурного не сказал. Нелюдь.
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Какой же вы беспамятный Прошлое лето вспомните.Сводки об отравлениях звучали не менее тревожно.Но тогда ПОПуасы были у власти. И что ?
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Коблево, тепер Одеса. Якась вірусна безхозність... Треба усіх винних до суду і строки не кислі. А винні там практично всі; від поставщика продуктів до директора.
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Відрижка порохоботського панування...
😂
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Конечно, ведь уже всё выяснили, что простые люди не учуяли запаха пищи, руки хорошо мыли, выполняли все санитарные требования, а главное - насрать на всё, если зарплата не как в Европе...
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ну, так бізнесу ж не можна заважать, знищили санстанцію, а в одесі якість продуктів в місцях відпочинку--і при совєтах була дуже лотерейна.
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Довольно зловеще звучит: "В оздоровительном лагере произошло массовое отравление детей"(с). Не находите. Хотя, сам я травился, ребенком, в детском садике. Точную дату, понятно- не помню. А вот год- помню! В этом году космонавт Комаров сгорел. Так паника была страшенная! Запомнились много-много скорых, которые нас, отравленных детишек, доставляли в больницы разные. И запомнилось, что сменились воспитательницы, после этого ЧП... В том числе- любимые. Никто не умер, но сутки в больничке я провел. Более чем полвека минуло, а помню отменно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оздоровительном лагере под Одессой произошло массовое отравление детей: госпитализированы 46 человек
 
 
 
 
 
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