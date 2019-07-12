 Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию

Артеменко уволен в связи с истечением срока полномочий в соответствии с п. 13 ч.1 ст. 106 Конституции Украины и ст. 4 закона о Нацсовете по вопросам телерадиовещания, сообщает официальный сайт президента, передает Цензор.НЕТ.
Артеменко был членом Нацсовета по телерадиовещанию с 7 июля 2014 года. Вскоре был избран председателем Нацсовета.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 мая указом уволил Ю.Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, а 7 мая назначил его членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Перед этим Ю.Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета. Новоизбранный президент Зеленский своими указами 24 мая уволил Артеменко с должности члена НКРСИ, а также восстановил его в должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, отменив указ о назначении на эту должность Владимира Горковенко.
Кассационный административный суд в составе Верховного суда 18 июля рассмотрит иск Горковенко к президенту Зеленскому о признании противоправным и отмене указа об увольнении его с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию.
заберет...эээ.. поощрит каналы медведчука..
а ВСЕ (азаров, портнов, янукович и остальная ОПГ "попередников") ДО 23 февраля 2014 у вазелина "в законе"...
Ждем большой крови - Рубикон перейден: гражданская война в Украине, развязанная руками вазелина+зебилов и кремлевской власти - НЕИЗБЕЖНА
https://www.youtube.com/watch?v=rfdeFtWQkNk
на работу пойти желания нету?
давай, поднимай свой жирный зад, зебил и вперед - "заканчивать вАйну, не стреляя в ответ"
Так вот по какой статье размещалось д@рьмо пропаганды Порошенко!
СКАЗАТЬ, что я в шоке - не сказать ничего... (((
"Мінстець" з 2017 року за бюджетною програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" витратило 401 мільйон гривень!!!
АХРИНЕТЬ! В 10 раз больше, чем на защиту прав человека! В десять!
У 2017 році на захист інформаційного простору, коли вперше для Мінінформполітики введена в бюджеті відповідна стаття, було витрачено 33,6 млн гривень. Минулого року аналогічні витрати зросли більше ніж в 10 разів до 358,3 млн гривень.
Т.е. вся армия ПОРОХОБОТОВ... вся ненависть, все расколы общества... все это было за БЮДЖЕТНЫЕ деньги!!!! В десять раз большие, чем государство потратило на права людей!
Загалом до кінця 2019 року на інформаційний захист національного простору в міністерстві планують витратити 100 мільйонів.
Хороший аппетит у подлецов АрМоВира! ((((
Найбільші суми на захист інформаційного простору були витрачені на:
виробництво та розповсюдження соціальної реклами різних форматів - 164,5 млн грн;
Шикарная смывка бюджета... воры на армии обзавидовались!
розміщення інформації на захист національного інтересу у вітчизняних та іноземних ЗМІ - 124,3 млн грн;
Так вот по какой статье расходов размещалось дерьмо пропаганды Порошенко!
З метою популяризації України у світі розроблено брендбук UkraineNOW, який був презентований у США, Великій Британії, Данії, Португалії та Китаї....
Они еще и покатались на шару с хорошими командировочными! Вот негодяи... Точно, что циничные +++сы... ((((
А наша доблестная правоохренительная система уже при Зеленском даст оценку? Это же плевок в общество не слабее мародерства на армии... (((
Миха Чаплыга
ты бы еще бужинского запостил на фоне твоего прогрессирующего "шария головного моСха")
🤣
😁
показательно, что в Украине смотрят тв и верят новостям - 75%... в рашке - 90%..
проголосовало за вазелина 73%.. в рашке - 87%..
Совпадение?)
или тебя, ссыкливого гандона, только по темникам готовят?)
Куди він подів ті гроші?
Мене шматують важкі підозри, що ті гроші пішли на фінансування ЗРАДОФІЛІВ, бо на всі запити ПОРОХОБОТІВ: «Де КАСА МІНСТЕЦЯ?», за всі ці ПЯТЬ років вони не одержали ніякої відповіді !!!!!
🤣🤣🤣
Та це корито 🐷ботиків!!
😂😂
в Днепре...прилетели..
говорят Новый мост будет инспектировать, объездную дорогу...ну и еще ченить...
(центр радостно перекрыт))))
Артеменко взагалі-то ще при Пороху написав заяву за власним бажанням, бо йому, по суті, не давали працювати і штрафувати Інтер чи Ньюс-Ван, наприклад. Пєтя видав указ про це - звільнити Артеменка у зв"язку з заявою за власним бажанням.
Тут Зе 24 травня Зе скасовує указ Пороха і всупереч волі Артеменка поновлює його на посаді. А тепер повторно звільняє Артеменка.
Вибачте, але це маразм і дебілізм!