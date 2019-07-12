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 Новая экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: канализационные стоки и химикаты загрязнили море. ДОКУМЕНТ

В поселке Коктебель оккупированного Крыма - экологическая катастрофа. Как показывают результаты исследования морской воды, содержание иона аммония превышает норму в 168. Не лучше ситуация и по другим показателям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Документы о результатах исследований выложила в сеть крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Ион аммония-превышение ПДК в 168 раз. Продукт распада аммония-аммиак. По сути это канализационные стоки. Фосфат-ион - превышение ПДК в 39 раз! Анионные поверхностные активные вещества-превышение ПДК в 20 раз! Это от чистящих, моющих средств и пр.", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина едва ли не единственная в Европе не имеет обязательного экологического мониторинга

При этом содержание кислорода в воде в 60 раз ниже нормы, как свидетельствуют результаты исследования.

Новая экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: канализационные стоки и химикаты загрязнили море 01
Новая экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: канализационные стоки и химикаты загрязнили море 02
Новая экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: канализационные стоки и химикаты загрязнили море 03
Новая экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: канализационные стоки и химикаты загрязнили море 04
Новая экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: канализационные стоки и химикаты загрязнили море 05

Источник: https://censor.net.ua/n3137152
 
 
 Топ комментарии
 
Родная говень, всё о чём мечтали, крысчане берите большие ложки и черпайте
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родная говень...ну что ж тут нюхать? радоваться надо!
опять же... камни с неба на походе... и все как просили - жрите не обляпайтесь!
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- Фима, шо ви делаете для чистоты нашего Чёрного моря?
- Ми с Сарочкой туда ничего не делаем.
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Тогда так: никаких Мелекино, никаких Белосарайская коса. Юрьевка- гивно, Урзуф- тоже. Тебе- в Новую Ялту. Лады?
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Там літають правосєкі на своєму єроплані.)))
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последний раз я нюхал каналию 10 лет назад, больше на черное не ездил, рекомендую ездить на азов, но при одном условии до горизонта ни одного города или порта, например Кирилловка и желательно на отшибе район Степок, там нет вони и торчащих с берега труб с каналией.
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та лились фекалії в море все життя, ну, такі ми люди. Згадайте Лузанівку одеську і так до Аркадії. Она на...рали метр в озері під Борисполем, цеж книги достойно пана Гінеса
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Родная говень, всё о чём мечтали, крысчане берите большие ложки и черпайте
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Обычное дело - выделения жизнедеятельности руцкемира.
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родная говень...ну что ж тут нюхать? радоваться надо!
опять же... камни с неба на походе... и все как просили - жрите не обляпайтесь!
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органическое содержание "рускавага мира"..
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- Фима, шо ви делаете для чистоты нашего Чёрного моря?
- Ми с Сарочкой туда ничего не делаем.
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черпайте, рассиянцы, двумя руками (или че там у вас) черпайте!
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Колись кримокацапи обурювалися - що то продається в аптеках під нєрузгімі назвами "перекис водню" та "розчин аміаку водний"? Нехай тепер дізнаються в натурі які вони на смак "па рузге".
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А че удивитєльна??
Кацапські свині в рідній говені!
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Плеснули в море "русским миром" ))) А если серьёзно, то это нормальная среда обитания лишнехромосомных .
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Какая катастрофа??!
Свинокацам толька на пользу!!
😂
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Хорошей свинье аммоний-аммиак - как подарок
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Попутного північно-східного вітру на березі пгт. Коктебелю, щоб якісне російське і проросійське лайно доплило до Форосу, куди скоро припливе мите своє пузо Вовка Путін... хай відпочине в "чистій" морській водичці...
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Та хто в той Коктебель поїде?... Депутати від Опозиційного блоку в Африку на сафарі їздять рідкісних тварин відстрілювати https://www.youtube.com/watch?v=im4plsYnSOE
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНовая экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: канализационные стоки и химикаты загрязнили море. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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