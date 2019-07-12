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 Политика Украины
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Все про:продукты (1338) Россия (73304) санкции (7426) продовольствие (156)

 Правительство России предложило не уничтожать "санкционку", а использовать по назначению "как продукты питания"

Вице-премьер России Алексей Гордеев предлагает проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны в пищу, по назначению вместо их уничтожения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"Мне кажется, продукты питания уничтожать - это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения", - сказал Гордеев журналистам в пятницу, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

Об инициативе Роспотребнадзора стало известно в июне 2019 года. Ее поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, который рекомендовал правительству запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов и снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительные цели.

Смотрите также: "Одно яблоко и бутерброд с лососем мог бы съесть бесплатно каждый южноуралец", - на челябинском ТВ рассказали об уничтожении санкционки Роскомнадзором. ВИДЕО

Отметим, что ранее Путин уверял, что "иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать".

Продовольственное эмбарго в отношении ряда стран, в том числе Украины, США и членов Европейского Союза, было введено Россией в августе 2014 года. Оно подразумевает запрет на импорт некоторых продуктов, в том числе мяса и молочной продукции. Продовольственное эмбарго стало ответом на санкции, введенные западными странами против России после оккупации Крыма.

Через год вступил в силу указ, согласно которому санкционные продукты, ввезенные на территорию России, должны уничтожаться.

Читайте на Цензор.НЕТ: В России хотят ввести новые санкции против своих жителей: запретить ввозить продукты из-за границы для личных нужд

Позже Федеральная таможенная служба РФ предложила расширить список санкционных продуктов. В ее письме говорилось о включении в список попавшей под ограничения продукции, в частности, овощей, мяса птицы, а также некоторых фруктов и орехов.

24 июня 2019 года Россия продлила продовольственные контрсанкции до конца 2020 года. 

Источник: https://censor.net.ua/n3137143
 
 
 Топ комментарии
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Аркадій Бабченко бере в свою сім'ю дітей з дитячих будинків в Росії і розповідає що діти ніколи не бачили винограду, в них був відсутній жувальний рефлекс, бо вони ніколи не їли м'ясо та твердих продуктів - тільки кашу. Дитячі будинки в росії це концтабори і тому росія має померти як держава, бо в 21 столітті не можна так знущатись над людьми, як знущається банда путіна!
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Краде їх чи що? Яким чином їх перевозять через кордон?
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Наверное, с помощью спецопераций - он на этом собаку съел...)))
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Сім'я Бабченка живе в росії, поки сам Аркадій вимушений перебувати в Україні, бо його намагаються вбити.
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Кчему этот либерализм?

Наедятся пармезана с хамоном, а потом захотят демократии. Правительство России предложило не уничтожать "санкционку", а использовать по назначению "как продукты питания" - Цензор.НЕТ 9809
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Просрочки на всех не хватает, поэтому так - вынужденная мера.
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Бабла хотят!
Это ж конфискат - им он бесплатный, а продать можно за хорошие деньги (в т.ч. тому у кого конфисковали). Это создает аж два фин потока: официальный - когда продают реальный конфискат и неоффциальный - когда контрабанды будет прогонятся по документам как реализованный конфискат
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Смерть пармезана, автор: Орлуша

06.08.2015

Там вдали за рекой жарко печи горят,
Пограничникам грозным не спится,
Но не зная о том, пармезанский отряд
Продвигался к российской границе.
Шли лосось и сыры, был не слышен их шаг,
Шли не в ногу, без шуток и песен,
Чтоб не выследил враг, применяя собак,
Впереди шла рокфорная плесень.
Они шли, заграничные сняв ярлыки,
Документы подделав, как надо,
Вдруг вдали у реки замелькали штыки,
Это - Сельхознадзора засада.
Дети Альп, Пиреней, Барселон и Лозанн
Строй нарушили пеший и конный,
Но бесстрашный седой пожилой пармезан
Первым встал в боевую колонну.
Оглядевши свою камамберную рать,
Улыбнулся светло и лучисто
И воскликнул: «Не страшно в бою помирать
Итальянскому контрабандисту!»
И в жестокий последний решительный бой
Понеслась санкционная тонна,
Иберийский хамон вдруг воспрял головой,
Хоть и нет головы у хамона.
А враги уже близко, в полшаге от нас,
Вот уже на потеху ютьюба
Слева врезались в палки копчёных колбас
Пограничников острые зубы.
Справа к бою готов полк голландских цветов,
Их на свадьбе в Бурятии ждали,
Только этих цветов не дождётся никто,
Всех в жестоком бою порубали.
В маасдамах наделали новеньких дыр,
Хоть и так они были дырявы,
- Умираю за мир! - прокричал один сыр
В животе пожиральцев халявы.
- Не дождётся продуктов российский народ,
Уничтожить их всех без разбора! -
Возвестил фуагрою измазанный рот
Представителя Сельхознадзора.
Но нахмурил вдруг брови чиновник-пузан,
Доложил ему кто-то несмело:
От расправы ушёл пожилой пармезан
И радистка его, Моцарелла.
Самый зоркий боец на берёзу залез,
Оглядел всё биноклем по кругу,
Чтоб найти пармезана, срубили весь лес.
В общем, взяли - его и подругу.
Пытку тёркой, ножами, без слов перенёс
(от природы сыры - молчаливы),
Лишь в конце на последний ответил вопрос,
Улыбнувшись без страха брезгливо:
- Что спросили? Как я бы хотел умереть?
Не от рук тех, кто мозгом контужен.
Я хочу, чтоб могла бы меня натереть
Старушонка на нищенский ужин!
Передам, что хамон передать вам просил,
Чтобы вы там, в Кремле рассказали:
Он мечтал, чтоб его волонтёр подносил
Всем бомжам на Казанском вокзале!
Возмутился чиновник: - «Ты что! Боже мой!
Мы своих не меняем позиций!»
Он отрезал от сыра кусочек домой
И отдал его в руки убийцам.
- Жаль, что вашим от вас уже некуда бечь… -
Так сказал пармезан перед смертью,
И с улыбкой шагнул в разожжённую печь,
Не просивши пощады, поверьте.
Мы от голода, стужи, тюрьмы и сумы
По традиции не зарекались,
А вдали за рекой поднимались дымы,
На границе продукты сжигались…
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Это может быть частью договоренности за восстановление в ПАСЕ - то что импорт разблокируют. Сразу открыть не могут - удар по вяличию, так решили через задницу сделать
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Та ні , ви що !? Перестаньте аспада! РуSSкие ни здаются!
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Хитрая схема по отжиму: объявить санкционным - отобрать у предпринимателей - забрать себе - продать от себя
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Це гарний знак,у кацапів закінчується їдло))
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Пусть не переживают, продукты не пропадают, их потом лаптеногие с гусениц слизывают
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На свалках и помойках паРаши уже очереди на год вперед расписаны...за деликатесами....шо вы творите...?? Правительство России предложило не уничтожать "санкционку", а использовать по назначению "как продукты питания" - Цензор.НЕТ 1592
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Видать плохо седой сейчас в колониях Московии,если вот так ,а вообще нужно грузить эти продукты в мусорные контейнеры и потом по талонам раздавать на главных площадях российских городов, передовикам производства
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Толька с лопати роздавати а то жерти не будуть, скрепи не дозволяють!!
🤣🤣
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Ja, ja....
Його Величність Холодильник, послав смаженого пітушка дзьобнути русскіх в сраку....
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Голодуха замучила, чи спрага? 😁 Спрага надиви? Нє, ну, правда, не задарма ж бідним хамон віддавати будуть? Ще понос отримоєвють від незвичного для травлення продукту.
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а я ж казав, що з їжею не можна так, що вона помститься
ось і маєте
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Шо щі хльобать надоїло? Чи вже зовсім туго з хавкою.
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яка оригінальна ідея, використовувати продукти в їжу
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Мацкалі .. *духовно* харчуються .. Правительство России предложило не уничтожать "санкционку", а использовать по назначению "как продукты питания" - Цензор.НЕТ 3028

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"как продукты питания"...КАК - це від слова какать?...правильно російською как-продукты...КАЛ-баса напрімєр...
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не, нада соблюдать технологию. Сначала падавить бульдозером, патом собрать жмьіх. добавить водьі и сахару, забродит--употребить по назначению
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Да млять просто они их сами и будут продавать, и зарабатывать еще больше миллиардов, я удивляюсь как они сразу этого делать не начали, профит нереальный, тупо отжал и продал, Остап со своими "сравнительно чесными 400 способами отъема денег" нервно курит.
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Пропоную - давить, а потім в магазин. Щоб видно було, де санкціонка
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От Москвы до самых до окраин везде пооткрывают магазинов "Продажа конфиската" зайдешь, а там Хамон, Пармезан, Боржоми, грузинские вина
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Посадите немедленно Гордеева за решетку, он подрывает авторитет Путина. Сказали ведь давить бульдозером - значит все давим бульдозером. А если Гордееву жрать нечего - отработал и за ягелем в лес.
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всё правильно нужно позволить рабам облизывать сыр с гусениц бульдозера
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Мордор додыхает,а большинство украинцев вместо того,чтобы посильно помочь этому процессу выбирает ватную какашку,давая кацапне шанс выйти "сухими из воды" и дальше бесчинствовать.С такими-то властями в Украине так скоро и санкции с русни снимут. Что это,как не коллективный мазохизм?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство России предложило не уничтожать "санкционку", а использовать по назначению "как продукты питания"
 
 
 
 
 
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