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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2115) люстрация (728)

 Опубликован текст законопроекта Зеленского о люстрации тех, кто был во власти последние 5 лет (обновлено)

В соответствии с законопроектом, исключение будет делаться для лиц, ушедших с этих должностей по собственному желанию.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно очищения власти" был зарегистрирован в парламенте под №10444 в четверг. На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сравнительной таблице, законопроектом предлагается расширить меры по очищению власти на президента Украины, народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителей, а также членов Высшего совета юстиции.

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Кроме того, люстрационные меры предлагается расширить на всех прочих должностных и служебных лиц, включая избирательные должности: ранее для этой категории предусматривалось исключение. Также люстрацию предлагается распространить на кандидатов в народные депутаты, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, всех местных советов, кандидатов на пост президента и должности сельских, поселковых и городских голов и старост.

Законопроектом также предлагается распространить 10-летний запрет занимать должности, в отношении которых осуществляется люстрация, лицами, которые занимали какие-либо должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года и не увольнялись по собственному желанию.

В их числе упомянуты президент, премьер, первый вице-премьер и вице-премьеры, спикер Рады, первый заместитель и заместители, министры и руководители центральных органов исполнительной власти, не входящих в Кабмин, главы Нацбанка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, Госкомитета телерадиовещания, генпрокурор, главы СБУ, Службы внешней разведки, начальник Управления госохраны, руководитель налогового и/или таможенного госоргана, налоговой милиции и их структурных подразделений, секретарь СНБО, глава Администрации президента, Государственной судебной администрации, руководство Госуправления делами, секретариата Кабмина, Правительственного уполномоченного по антикоррупционной политике, а также их первых заместители и заместители.

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Кроме того, упоминаются члены ВСЮ, Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного Суда), члена Высшей квалификационной комиссии судей, начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ, руководители государственных, в том числе казенных, предприятий оборонно-промышленного комплекса, обществ, управление корпоративными правами в отношении которых передано госконцерну "Укроборонпром", а также государственных предприятий, обществ, относящихся к сфере управления субъекта предоставления административных услуг.

Кроме того, такой запрет занимать должности распространяется на судей, единолично или в коллегии принявших решение с допущением нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, констатированных в решении Европейского суда по правам человека.

Согласно законопроекту, лицо, подпадающее под закон о люстрации, также лишается права заниматься адвокатской деятельностью.

Источник: https://censor.net.ua/n3137141
 
   
 Топ комментарии
 
вообще -то да. Где был Разумков, глава модежного крыла партии Регионов, а Богдан их юрист, а где сейчас? Я уже не говорю, о том что Портнов пишет законы о люстрации... Но то такое, то петя вам в штаны насрал.
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Текст закона не Зеленского, а Портнова в этом вся суть.
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вернём к власти партию рыгионаф!!!
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ШИНЫ поджигать будем в сентябре.Нечего холодов ждать.
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Коммунистическая шваль, типа с успехом косившая под патриотов в вышиванках с рехформами, негодует. Порохоботческая ферма последнее усилие, но чо то до 16 проц президентских ни как не дотягивают
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Коммунистическая шваль возвращается. Раби вон как верещал совоковыми лозунгами среди бабок-дедок за сотню грн. Возвращаются рыги: сплошь гопота и быдлота. А вышиванку не трогай, она тебе не к лицу.
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Ну и торопится же оно...
Ото дорвался до власти!!!
А будет приколько, если зекоМанда не наберет 5%!!!
А, если наберет и будет большинство с рыгоАналами, нас ждут страшные времена:все, что было сказано про мову, армию, референдумы - они все реализуют!
Скажут так: но вы же слышали эти предложения от нашей зекоМанды? Ну и что, что потом кто-то это опроверг? Это же прозвучало!!! Вы слышали!??? Вы нас выбрали в зРаду!?
Теперь мы имеем полное право это воплотить!
Для этого это все и звучало!!!
Так что думайте, что может начать происходить после 21 июля!!!!!
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Да, "*********"(С) очень торопиться.
Прежде всего, им нужно успеть до народного парада, который состоится на День Независимости Украины.
Во-вторых, "коземанде"(С) необходимо успеть до того, как опустеют ЗВР (до середины осени).
И в-третьих, и это самое главное, Владимиру Александровичу, как хроническому кокаинисту (свидетельством чему является перформанс Владима Александровича на совещании по западной таможне. и недавняя вылазка Владимира Александровича на купол), который получает все большие повторные дозы наркотика грозит смерть от остановки сердца, а клонировать Владимира Александровича невозможно (это не ВладимирВладимирович).
Да, у них крайне мало время, и это одновремянно не так уж и плохо. Потому, что в спешке они обязательно сделают ошибку, страшную ошибку, и тут то их и "ам".
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я так понимаю. что реальных уголовных дел против Пороха нет? приходится так давить?
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реальних? це - дивлячись що вважати реальними... Он, були часи, коли судили японських шпигунів, які "реально" рили тонель з Москви до Токіо...
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Давайте проанализируем, что это вообще такое.

1) Проект впечатляет, но реализация под сомнением, ведь убрать корыто у всех чиновников - это значит нажить очень много влиятельных врагов.
2) Проект логичен, так как является «батутом» для снятия неприкосновенности. То есть, нечего боятся, если ты все равно уйдёшь из должности. А для новых людей пришедших главное соблюдать закон.
3) Этот закон не меняет, а дополняет старый. То есть реванша тут никакого я не вижу, а вижу только то, что в следующей Раде не будет рыгов вообще, как и всех старых депутатов.
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Что он дополняет детка? Это как если всех воров химически кастрировать как педофилов. Они же тоже преступники.
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Вот также и здесь. Вы люстрировали чиновников и мы будем. А причина? Да какая разница.
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МистерАлексиус: а я вижу только то, что следущей Рады может вообще не быть, будет сплошная зелёная масса, ведь "все мы президенты".
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Байка про нашу елекцію

Елекція в Ослів! Під гук сурем
Обрала більшість Віслюка царем,
Хоч в кандидатах - Лев, Сова, Ведмідь ...
Мораль? А ви на вибори сходіть!
Он урна жде - елекції вівтар:
Які є ви - таким ваш буде цар!
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Это плевок в душу самого Майдана и в душу родственникам погибших.
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Вообще понятное дело, что ничего такого не пройдет. Так что не стоит так тратить нервы. Но выглядит смешно. Можно потроллить дурачка.
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Майдан множить на 0 .А наїзл на голову держкомтелерадіо та їхніх заступників, означає лишень одне - потішились українці українською мовою і досить.. Невже "пересічні" такі мазохісти , що самі себе покарають , обравши Слуг Путлєра. Невже українці скучили за репресіями,тюрмами , підвалами НКВД , голодоморами-геноцидами ?.
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Вот это я понимаю обновление власти, так и надо.
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Кагал понимает, что у него мало времени и торопится захватить Украину.
Петя и его кодло были редким дерьмом, но на фоне Зебила - они просто рыцари.
Украина и все украинское - в опасности.
Кагал нужно остановить и навсегда поставить на место...
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Давайте, остановите делом, и поставьте на место. Вперёд и с песней
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т.е. если у избранца все получилось и люд им доволен, но еще на один срок они его не увидят. уже б хоч на 5 лет, что б один срок пропустил.
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Какие добробаты и волонтеры во власти, на крови участников Майдана пришли ворюги, среди которых большинство это перекрашенные рыги.
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Это, конечно, льстит тем, кому власть не досталась после Майдана. Вот теперь они заживут.
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А нет. Не заживут. Их просто заюзают сейчас и выбросят.
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эй, зейлупенфюрер, исчезни по-хорошему, чтобы не было по-плохому, наркоман паганый.
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Уже появляются реакция, вопросы про Зе-люстрацию от западных партнеров.

"Радио Свобода" спрашивает:
Пропозиція Зеленського «посилити люстрацію». Шлях до проросійської диктатури?



https://www.radiosvoboda.org/a/30050781.html



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народ это серьезно - не голосуем за них
Не встигла Верховна Рада України ухвалити закон про хімічну кастрацію педофілів, як президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою проведення політичної кастрації українських патріотів і де-факто солідаризувався з «кремлівськими чекістами» в тому, що після втечі Януковича Україною правила «фашистська хунта». Такий висновок закономірно випливає зі звернення Зеленського до українців від 11 липня 2019 року.
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А люстрація відкосивших від призову там буде?
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Молодець Зеленський. Має шанс увійти в історію в якості рятівника України.
А так як злодійський бантустан вважати державою дуже проблематично, то, навіть, як лідер-засновник незалежної України.
Треба всім всіма силами йому допомагати. Такий шанс в історії кожної нації буває тільки один раз.
УССР разом з її гебешною елітою треба похоронити. Не можна перетворювати цілу країну в мафіозний мавзолей.
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Мне это напоминает - "ты не туда воюешь, дебил".
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Зебилы, кем себя эта земакака возомнила?
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Маланско-рашисткая банда захватывает власть в Украине! Далее они они через ЗОМБОящик потянут нас в Ху№лостан!!!

Боюсь без "НОЧИ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ" не обойдемся!

Пора собираться! Надо готовиться! Надо!!!
Армия должна держать рубежи!!! Не смотря что может быть в Киеве!!! Надо не допустить провал фронта при "смене власти"
Думайте!!!
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Таки, да. Бене выгодна тут Украина, в таком виде как рашка, а не как Европа. Да и кловану после президенского срока только работа с рашкой будет устраивать, его творчество в Европе нахрен ни кому не нужно.
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Похоже, что Зеленский - марионетка не Коломойского, а кое-кого похуже.
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Все зло в постмайданной власти.
Верните чиновников времен Януковича и Кучмы.
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Его дозы кокаина хватает на 30-40 минут; а потом ему закачивают новую. Когда ломка - он лезет на крышу.
Больной человек; лечение только в стационаре.
Пусть хватает велосипед и бежит к Петру Алексеевичу. Это его единственный шанс на спасение.
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Sergey Fursa:
Если ты хочешь уничтожить люстрацию, то сделай из нее профанацию. Доведи все до абсурда. И сделай это под звуки махрового популизма.

Зеленский хочет расширить люстрацию на избираемые должности, что не может быть возможно по закону. И уничтожит саму идею люстрации. Позволит вывести из под люстрации старые кадры. Гениально. И предлагает принять законопроект Портнова, автора законов 16 января. Хороший юрист. Плохого не посоветует.

Зеленский хочет приравнять чиновников времен Януковича, чиновников, которые своими действиями привели к кризису 2014-15 гг., помогали России агрессии и ответственны за кровь небесной сотни к политикам последних 5-и лет, которые провели больше реформ, чем за 20 предыдущих лет. Да, коррупция осталась. Но сравнивать безмозглых деятелей из партии Регионов с людьми, пришедшими менять страну, пусть не все из них оправдали наши надежды, просто преступно. Хотя да, эффективно, ведь люди успели забыть, как выглядел Арбузов и Азаров, Курченко и Клименко. Как донецкие отжимали бизнес. Как тратили резервы НБУ. Как уничтожали армию, поставив россиян во главе. Как отдавали приказ стрелять в людей на Майдане.

Согласно Зеленскому, под люстрацию должна попасть Супрун, которая лишила финансовых потоков фармацевтическую мафию.
Согласно Зеленскому, под люстрацию должен попасть Максим Нефедов, который внедрял систему Прозорро.
Согласно Зеленскому, под люстрацию должен попасть Айварас, очистивший министерство экономики.
Согласно Зеленскому, под люстрацию должен попасть Данилюк, при котором министерство финансов смогло покончить с практикой ручного распределения НДС, убрав огромный уровень коррупции.
Согласно Зеленскому, под люстрацию должно попасть руководство НБУ, которое национализировало Приватбанк.

Все молодые реформаторы, которые поверили в страну после Майдана и пришли менять страну, попадут под люстрацию имени Зеленского?
Прекрасный шаг. Талантливо. Тем более, зачем эти изменения. Только нарушают комфорт.

Остается один Юзик. Пусть он занимает все посты. Сразу. И главное депутатов и президента, чтобы больше не было конкурентов. Ах да, еще и Юлия Владимировна. Опытный менеджер. Она и Богдан приведут страну к успеху.
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зелена шмаркля собі ямку риє стахановськими темпами. Ой як Аваков зрадіє з того закону))) І гєпа з обтрухановим. І ще купа перефарбованих ригоанальних ублюдків до купи. А то такі хлоп'ята, що шмарклі скоряться в тій люстрації. Ага)))
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короче, подпадают все, кто обидел Беню лично..
Зеля и вся зекоманда с портным, йдіть у сраку, робінгуди хУ.ві
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Под крики о борьбе с коррупцией тов. Зеленский втихаря амнистирует всех деятелей периода Януковича. Не верите? Читайте сами!

https://censor.net.ua/forum/3137153/pod_kriki_o_borbe_s_korruptsieyi_tov_zelenskiyi_vtiharya_amnistiruet_vseh_deyateleyi_perioda_yanukovicha/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70848582
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Таак, "процес пошел" через, максимум пять лет, будем кастрировать люстрировать ЗЕбилов...
Может нам теперь люстрацию в Конституцию записать и проводить её паралельно с выборами?
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А ведь вовка с вавкой не соврал: он идет на один срок, после него - хоть потоп, вернее - рашка.
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У СТАДА ПОРОХОБОТОВ Опубліковано текст законопроєкту Зеленського про люстрацію тих, хто був при владі останні 5 років - Цензор.НЕТ 2388 РВЕТСЯ КРЫША!!!

НЕМНОГИМ БОЛЕЕ НЕДЕЛИ ОСТАЛОСЬ ДО ОКОНЧАНИЯ ИХ ЛАФЫ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОпубликован текст законопроекта Зеленского о люстрации тех, кто был во власти последние 5 лет (обновлено)
 
 
 
 
 
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