 Опубликован текст законопроекта Зеленского о люстрации тех, кто был во власти последние 5 лет (обновлено)

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно очищения власти" был зарегистрирован в парламенте под №10444 в четверг. На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сравнительной таблице, законопроектом предлагается расширить меры по очищению власти на президента Украины, народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителей, а также членов Высшего совета юстиции.

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Кроме того, люстрационные меры предлагается расширить на всех прочих должностных и служебных лиц, включая избирательные должности: ранее для этой категории предусматривалось исключение. Также люстрацию предлагается распространить на кандидатов в народные депутаты, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, всех местных советов, кандидатов на пост президента и должности сельских, поселковых и городских голов и старост.

Законопроектом также предлагается распространить 10-летний запрет занимать должности, в отношении которых осуществляется люстрация, лицами, которые занимали какие-либо должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года и не увольнялись по собственному желанию.

В их числе упомянуты президент, премьер, первый вице-премьер и вице-премьеры, спикер Рады, первый заместитель и заместители, министры и руководители центральных органов исполнительной власти, не входящих в Кабмин, главы Нацбанка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, Госкомитета телерадиовещания, генпрокурор, главы СБУ, Службы внешней разведки, начальник Управления госохраны, руководитель налогового и/или таможенного госоргана, налоговой милиции и их структурных подразделений, секретарь СНБО, глава Администрации президента, Государственной судебной администрации, руководство Госуправления делами, секретариата Кабмина, Правительственного уполномоченного по антикоррупционной политике, а также их первых заместители и заместители.

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Кроме того, упоминаются члены ВСЮ, Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного Суда), члена Высшей квалификационной комиссии судей, начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ, руководители государственных, в том числе казенных, предприятий оборонно-промышленного комплекса, обществ, управление корпоративными правами в отношении которых передано госконцерну "Укроборонпром", а также государственных предприятий, обществ, относящихся к сфере управления субъекта предоставления административных услуг.

Кроме того, такой запрет занимать должности распространяется на судей, единолично или в коллегии принявших решение с допущением нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, констатированных в решении Европейского суда по правам человека.

Согласно законопроекту, лицо, подпадающее под закон о люстрации, также лишается права заниматься адвокатской деятельностью.