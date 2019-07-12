 Это фейк, - Офис Зеленского и ГБР опровергли информацию о следственных действиях в ОП

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
"Следователи ГБР были только 29 мая – по факту, обнародованному Данилюком. По поводу пропажи серверов и другого оборудования из Ситуационного центра АП", – заявили там
"Больше не были", – заверили в ОП.
"Эта информация – фейк. Просим опровержения", – отметили в команде Зеленского.
"Украинская правда" обращалась за комментарием в Офис президента и Госбюро расследований относительно информации о якобы следственных действиях в ОП, проведенных в четверг вечером.
В ГБР также заявили: "Это фейковая информация".
"Никаких следственных действий там вчера не было", – сказала пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.
"Уголовное производство в отношении ситуативной комнаты есть. Оно расследуется. В его рамках проводятся какие-то определенные следственные действия", – отметила она.
"Но вчера никаких следственных действий в офисе президента не проводилось. Это однозначно. ГБР там вчера не было. В целом производство было зарегистрировано, оно расследуется", – отметила Иванова.
Ранее СМИ сообщили, что ГБР проводит следственные действия в Офисе Президента.
😁
😁
😁
Офис ЗЕЛЕНСКОГО！
🤣🤣
Испугались обозлить армейских ? То-то же. Сопли зелёные.
https://www.youtube.com/channel/UC8GxAQAA0FgLCM9-tBMEBYQ/live
Дело против Порошенко: ГБР изымет документы в банке экс-президента
А вчера мутный источник сообщал, что ГБР сливает через портного инфу фсб.