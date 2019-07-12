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 Политика Украины
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 Это фейк, - Офис Зеленского и ГБР опровергли информацию о следственных действиях в ОП

Государственное бюро расследований (ГБР) не проводило следственных действий в Офисе президента 11 июля.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи ГБР были только 29 мая – по факту, обнародованному Данилюком. По поводу пропажи серверов и другого оборудования из Ситуационного центра АП", – заявили там

"Больше не были", – заверили в ОП.

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"Эта информация – фейк. Просим опровержения", – отметили в команде Зеленского.

"Украинская правда" обращалась за комментарием в Офис президента и Госбюро расследований относительно информации о якобы следственных действиях в ОП, проведенных в четверг вечером.

В ГБР также заявили: "Это фейковая информация".

"Никаких следственных действий там вчера не было", – сказала пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.

"Уголовное производство в отношении ситуативной комнаты есть. Оно расследуется. В его рамках проводятся какие-то определенные следственные действия", – отметила она.

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"Но вчера никаких следственных действий в офисе президента не проводилось. Это однозначно. ГБР там вчера не было. В целом производство было зарегистрировано, оно расследуется", – отметила Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что ГБР проводит следственные действия в Офисе Президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3137139
 
 
 Топ комментарии
 
Xa-xa. Это фейк, - Офис Зеленского и ГБР опровергли информацию о следственных действиях в ОП - Цензор.НЕТ 4064
Испугались обозлить армейских ? То-то же. Сопли зелёные.
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Пока фейк, но эти ватные мрази будут оттуда бежать как рыги и это не фейк - это ихнее будущее.
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Неужели слово ФЕЙК лучше чем БРЕХНЯ?
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Занадто ми коректні. Як би хто чогось не подумав.
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Агліцька входить в моду, патаму і фейк. Незабаром писатимуть не я їду, а я драйвую.
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А ти- 5 песів..ойц, пенсів.., чи центів??
😁
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Агліцька троляка навіть не здогадується що це означає. Не дано.
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Если у вас сейчас на календаре 1996 год, то да, английский входит в моду.
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Слідство ДБР проти себе святая-святих і непорочних? Ніз-зя!
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Пока фейк, но эти ватные мрази будут оттуда бежать как рыги и это не фейк - это ихнее будущее.
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Раніше звалось контора, а тепер по *********.
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Да рылись они там однозначно.По заказу портнова. Просто пошла утечка информации и "включили заднюю". Все равно ни черта не докажешь.
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Xa-xa. Это фейк, - Офис Зеленского и ГБР опровергли информацию о следственных действиях в ОП - Цензор.НЕТ 4064
Испугались обозлить армейских ? То-то же. Сопли зелёные.
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странно, а русру ссылаются на офис Зе и пишут, чт проверяются ВСЕ документы воееных приказов от Порошенко.
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Лукашенко тоже придумывает фейки, чтобы потом, с пользой для себя, опровергать...
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По словам директора ГБР Романа Трубы, на данный момент ГБР расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. ГБР вызвало Порошенко на допрос.

Дело против Порошенко: ГБР изымет документы в банке экс-президента

А вчера мутный источник сообщал, что ГБР сливает через портного инфу фсб. Це фейк, - Офіс Зеленського і ДБР спростували інформацію про слідчі дії в ОП - Цензор.НЕТ 174
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто фейк, - Офис Зеленского и ГБР опровергли информацию о следственных действиях в ОП
 
 
 
 
 
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