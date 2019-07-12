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Все про:металлургия (296) экология (1136)

 Экологи возмущены молчанием металлургических предприятий на предложение открыть данные по выбросам

Металлургические предприятия Украины полностью проигнорировали письма экологов с предложением открыть данные экологического мониторинга,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в своем посте в Facebook глава общественного формирования "ЭкоПатруль" Татьяна Лампика.

По ее словам, такое поведение металлургических предприятий ожидаемо, поскольку никто из них не хочет показывать реальное положение дел.

"И что в результате? Полный игнор! Это и понятно, у кого есть желание выставлять свое "грязное белье" на показ? Я сердита, и даже не на них, а на нашу беззубую страну и органы контроля", - написала эколог.

По словам Лампики, инициатива о предоставлении свободного доступа к системам экологического мониторинга на металлургических и других промышленных предприятиях компаний ArcelorMittal, "Интерпайп", "Метинвест", "DCH", "Ferrexpo" и других, все еще остается на бумаге.

"Решено во второй раз собрать круглый стол в Днепропетровской области, для того, чтобы узнать, на сколько мы шагнули вперед за этот год.

Потому что пока еще, наш экологический мониторинг действует лишь на бумаге", - написала Лампика.

По словам Лампики, за последний месяц наблюдались выбросы на ряде предприятий в Украине.

"За этот месяц мы наблюдали выбросы не только в Каменском на ДМК. Также были случаи в Днепре (ДМЗ им. Петровского), Кривом Роге на Арселор … Как информирует наш офис Экопатруля в Мариуполе - ситуация там также не изменилась! А с наступлением лета наоборот, возникает еще больше вопросов! Весьма неуважаемые представители предприятий! Прекратите испытывать на прочность терпение людей! Мы имеем право знать чем мы дышим!", резюмировала эколог.

Источник: https://censor.net.ua/n3137137
 
 
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У нас есть екологи? Ой, не смешите меня. Покажите где ети екологи живут и на каких машинах ездят Экологи возмущены молчанием металлургических предприятий на предложение открыть данные по выбросам - Цензор.НЕТ 4230
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Да потому что выбросы превышают все допустимые нормы
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ДОСИТЬ ВЖЕ ДУРКУВАТИ та піаритись Экологи возмущены молчанием металлургических предприятий на предложение открыть данные по выбросам - Цензор.НЕТ 4128 ДЛЯ ТОГО ЩОБ ПРИМУСИТИ до ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ Є СУД.
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У нас есть екологи? Ой, не смешите меня. Покажите где ети екологи живут и на каких машинах ездят Экологи возмущены молчанием металлургических предприятий на предложение открыть данные по выбросам - Цензор.НЕТ 4230
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Неправильно себя ведут металлурги - они молчат, а активистов посылать нужно.
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Да потому что выбросы превышают все допустимые нормы
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Говорят в городах где сильная загазованность.граждане Украины тупеют и им безразлично кого катают в детской коляске зомби или детей, а в отделениях онкологии скапливаются большие очереди,потом всех отправляют на большие кладбища. Нужно ещё возле отделений онкологии поставить депутатские агитационные палатки "За жизнь! "
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Тсс. Чим сильніше глобальне потепління - тим менше витрачає Україна на опалення та менше газу та мазуту купують у Росії. Це наша таємна кліматична зброя. Экологи возмущены молчанием металлургических предприятий на предложение открыть данные по выбросам - Цензор.НЕТ 9883
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В Украине, как в сказке: чем дальше, тем страшнее. Государственный санэпиднадзор уничтожили... Госпродпотреб (ну, как-то так) запретили всякие проверки... Экологи уже мониторят ситуацию по письмам нарушителей, безнаказанно уничтожающих нашу среду обитания ради собственной прибыли... Правильной дорогой идем, граждане. Прямо в страну непуганых идиотов. Даешь больше круглых столов!!! На кой фиг те суды? Надо бы этим мальчикам и девочкам напомнить, что в Украине еще все же существует экологическое законодательство, за нарушение которого предусмотрена все еще существующими административным и уголовным кодексами наказания.
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В Луцьку п`ятий рік нестерпний сморід від якихось виробництв...
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Металлургические предприятия Украины полностью проигнорировали письма экологов с предложением открыть данные экологического мониторинга - КТО БЫ МОГ ТАКОЕ ПОДУМАТь!!?!?!?! ха-ха-ха
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От брешете. Они же эти, металлурги, регулярно( с отдельно взятого предприятия) показывают МИЛЛИАРДЫ выведенных за рубеж дивидендов. Ну про загрязнения и утреннюю "радугу" от выбросов все жители городов металлургов знают. Поэтому о чем отчитываться?
. ВСЯ КУПЛЕННАЯ экоинспекци" не замечает" десятилетиями КАЖДОДНЕВНЫХ нарушений по выбросам,десятилетиями не выполняющихся предписаний по снижению выбросов и сбросов в водные источники,отсутствия очистных...... Можно перечислять нарушения переработки отходов,вывоза на полигоны,хранения отходов на не соответствующих требованиям полигонах. Но вы ГАНДОНЫ продажние первопричина вместе со всей госбюрократией. Законов и регуляций тома книг,а речки и воздух грязные и это видно не вооруженным глазом. Вы преступники ибо не только не реагируете на замечания но и подделываете результаты аналитконтроля и анализ результатов. ГАНДОНЫ вы бессовестные.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЭкологи возмущены молчанием металлургических предприятий на предложение открыть данные по выбросам
 
 
 
 
 
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