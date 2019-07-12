 После выборов "Слуга народа" будет настаивать на принятии законов об импичменте и незаконном обогащении, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналу "Новое время".
"После парламентских выборов партия Слуга народа будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности", - заявил Разумков.
Он добавил, что партия "Слуга народа" сейчас разрабатывает закон о парламентской опозиции.
Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.
3 июня Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении, Рада отказалась его рассматривать 6 июня.
Якби Зєлєнскій справді хотів виконати свою передвиборчу обіцянку, то підписав би закон про ТСК.
2) Перед тим, як прийняти закон про незаконне збагачення, вони приймуть закони, які узаконять всі види збагачення, які вони думають використати для себе.
"Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не понимает, почему многие украинцы негативно отзываются о президентстве Виктора Януковича. Так пишет «Ліга.net».
Он отметил, что относительно данного вопроса можно очень много рассуждать. При этом лично Игорь Коломойский не считает, что при правлении Виктора Януковича в Украине плохо жилось. Согласно его мнению, до начала Майдана никаких видимых проблем не было. А вот, собственно, начало Революции Достоинства является главным негативным моментом в президентстве вышеуказанной личности."
А вы после этого еще удивляетесь риторике его кукол.
догадайтесь по какому закону ЗЕБЕне будут выносить импичмент: по его или по недавно принятому?
я эту мантру слышу всю сознательную жизнь...пусть сначала вернут указ об эмпичменте подписанный, а то все никак не доходят руки даже уже в нарушение законов
Тоже самое этот ватный ублюдок говорил перед президентскими выборами.
Если не создал что то экстраординарное или не начал бизнес с нуля - незаконное обогащение.
Он просто этот закон проигнорировал: не подписал и не ветировал.
Чем в очередной раз грубо НАРУШИЛ Закон!
🤣🤣🤣
А чого лохам ще пообіцяти,заради того щоб не скасовувати захмарні тарифи на газ для населення?І по праву зайняти місце агента російських спецлужб Порошенко біля газової труби...
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Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков назвав закони, ухвалення яких ця політсила буде домагатися ще до кінця 2019 року.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3137136
https://www.youtube.com/channel/UC8GxAQAA0FgLCM9-tBMEBYQ/live
Все эти высеры расчитаны на лохов, которых не так уж и мало-73%.