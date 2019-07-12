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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2083) импичмент (346) незаконное обогащение (52) Разумков Дмитрий (92) Слуга народа (114)

 После выборов "Слуга народа" будет настаивать на принятии законов об импичменте и незаконном обогащении, - Разумков

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков назвал законы, принятия которых эта политсила будет добиваться еще до конца 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналу "Новое время".

"После парламентских выборов партия Слуга народа будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности", - заявил Разумков.

Он добавил, что партия "Слуга народа" сейчас разрабатывает закон о парламентской опозиции.

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Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.

3 июня Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении, Рада отказалась его рассматривать 6 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3137136
 
   
 Топ комментарии
 
Лупатый гандон, про импичмент уже приняли, хватит нюхать.
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Кстати да, где зе-ко-манда? ПОчему ваш клоун не подписывает закон об импичменте? Вроде из и 75% а языки в жопу славно засунули одни уши торчат.
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Разброс лапши №2.

Тоже самое этот ватный ублюдок говорил перед президентскими выборами.
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Лупатый гандон, про импичмент уже приняли, хватит нюхать.
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обещают обещать наобещанное но не выполнимое... шобла мы вам верим..коксу вам подогнали свеженького.. такой же крученный и йоанутый как его папаня...
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Саме цим обіцянкам я вірю, бо: 1)Закон про імпічмент виписаний так, що розтягнути імпічмент можна на 5 років. Крім того для здійснення цієї процедури потрібно декілька разів отримати рішення КС і згоду трьох чвертей парламенту, половина з якого буде зі СН, а ще одна чверть - різного роду сателіти.
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Наївно думати, що свої в дошку депутати здадуть своє божество навіть попри незаперечні докази антиконституційних діянь.
Якби Зєлєнскій справді хотів виконати свою передвиборчу обіцянку, то підписав би закон про ТСК.
2) Перед тим, як прийняти закон про незаконне збагачення, вони приймуть закони, які узаконять всі види збагачення, які вони думають використати для себе.
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Вы почитайте, что их папа Беня сегодня уже наговорил. Писец полный:

"Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не понимает, почему многие украинцы негативно отзываются о президентстве Виктора Януковича. Так пишет «Ліга.net».

Он отметил, что относительно данного вопроса можно очень много рассуждать. При этом лично Игорь Коломойский не считает, что при правлении Виктора Януковича в Украине плохо жилось. Согласно его мнению, до начала Майдана никаких видимых проблем не было. А вот, собственно, начало Революции Достоинства является главным негативным моментом в президентстве вышеуказанной личности."

А вы после этого еще удивляетесь риторике его кукол.
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Зеленая Плесень стала резко мутировать в сторону "штамма януковича"
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Что значит "про импичмент уже приняли"??? Зеля его же ветировал. На публику - "я за импичмент", а на деле тихонечко вето наклал. Наложил. Насрал, в общем.
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Не ветировал. Сделал вид што не заметил.
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Ветировал. Тихонько, в туалете. И спрятал. Чтобы рада не дай Бог вето не преодолела.
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по закону если тихонечко вето наклал, а не вето наклал, значит Закон принят согласно законам Украины.

догадайтесь по какому закону ЗЕБЕне будут выносить импичмент: по его или по недавно принятому? Після виборів "Слуга народу" наполягатиме на ухваленні законів про імпічмент і незаконне збагачення, - Разумков - Цензор.НЕТ 8752
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Приняли , но президент не подписал. И не подпишет , теперь єто понятно.
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Закон об импичменте в Украине существует еще с козацких времен и даже Киевской Руси, называется он - МАЙДАН Після виборів "Слуга народу" наполягатиме на ухваленні законів про імпічмент і незаконне збагачення, - Разумков - Цензор.НЕТ 8195
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пчелы против меда?
я эту мантру слышу всю сознательную жизнь...пусть сначала вернут указ об эмпичменте подписанный, а то все никак не доходят руки даже уже в нарушение законов
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Опять закон об импичменте?))) А закон о ТСК он уже подписал? Наша пісня гарна-нова... После выборов "Слуга народа" будет настаивать на принятии законов об импичменте и незаконном обогащении, - Разумков - Цензор.НЕТ 690
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Разброс лапши №2.

Тоже самое этот ватный ублюдок говорил перед президентскими выборами.
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Они отказывались рассматривать его вариант, а приняли свой, уже ранее рассмотренный по полной процедуре со всеми поправками. Зеля тупо хотел оттянуть момент принятия как можно дальше - полная процедура рассмотрения этого закона длится от полугода до года. Шулер хренов.
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Т.е. ватный мудак ЗЕ жопой таки чует, шо под ней уже сейчас гореть начинает.
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Ну, конечно, он мудак, но не конченный тупица. Пятой точкой чувствует.
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у зечертей одна извилина,и то прямая,если это быдло хавает такой откровенный бред...
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Живут в автономной системе. Сигналы извне не поступают
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Президент у нас был Порошенко. А зеля у нас преЗЕдент. Уважать зелю не за что.
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та сейчас,может каждому сепарскому наркоману почести теперь раздавать?таких ,как зекрыса,полный даубасс
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Сеголня Горький Лук назвал Зеленского уклонистом,предателем и укроинофобом.Респект всем честным ЛОМам.И позор сливным бочкам г+г,и дрышунам типа Юрика.
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Незаконное обогащение по Европейским меркам?
Если не создал что то экстраординарное или не начал бизнес с нуля - незаконное обогащение.
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Законы о Импичменте и Открытым спискам уже приняты, Болтун и Саботажник.
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в том-то и дело, что Зеля его НЕ ветировал!
Он просто этот закон проигнорировал: не подписал и не ветировал.
Чем в очередной раз грубо НАРУШИЛ Закон!
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Якщо він не підписав і не ветував, то закон вступає в силу автоматично за підписом спікера
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Помойка соивая.
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Це так ніби "Ви нам голоси в Раду, а ми вам закон про імпічмент". Наперсточники срані....
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ага! пчьоли протів мьода!!! В таких законах зацікавлена опозиція, а не влада. Я так понімаю, шо це предвиборчий чьос - зараз тра наобіщати побольше, а потом загрібати пошвидше
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"Ми вам поабищаем абизательно пообищать! - Зуб даю!"
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Кто слышал, этот Разумков, лидер молодежного крыла партии регионов, вообще говорит украинским языком, или всегда на псячей?
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Сначала нужно снять неприкосновенность с депутатов, как обещали. А то потом забудут, как в прошлый раз.
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🐷ботики-дітки французького Фантаста!!
🤣🤣🤣
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та вони всі однофамільци! в Україні склалась однопартійна політична система - у всіх наявних партєйєк одна ідєологія - нещадна експлуатація поголов'я та інших ресурсів. А ті разногласія - мова/йєзик, москва/запад - тактіческая маніпуляція стадом на мєстах, ткскзть, іспользованійє локальних особєнностєй елєхтората
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Хватит обещать и заниматься болтовней. Сажаите уже в тюрьму шоколадного барыгу с его подсвинками. Весна прошла , а никто до сих пор так и не посажен
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а офшорчики зелени и калыча будут считаться незаконным обогащением?
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Геній, закон про імпічмент уже прийнятий! Але Зе вже чогось хоче накласти на нього вето...
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Повторюєшся москалику!!!
А чого лохам ще пообіцяти,заради того щоб не скасовувати захмарні тарифи на газ для населення?І по праву зайняти місце агента російських спецлужб Порошенко біля газової труби...
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Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков назвав закони, ухвалення яких ця політсила буде домагатися ще до кінця 2019 року.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3137136
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Вони вже будуть наполягати,а потім скажуть,що не вийшло.
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Хватит пиз*ть, закон про импичмент принят и не подписан зебилом в установленые Конституцией сроки, кстати почему?
Все эти высеры расчитаны на лохов, которых не так уж и мало-73%.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле выборов "Слуга народа" будет настаивать на принятии законов об импичменте и незаконном обогащении, - Разумков
 
 
 
 
 
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