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Все про:нелегалы (254) Польша (4822) трудовая миграция (193) Чехия (875)

 80% рабочих-нелегалов в Чехии составляют украинцы, а в Польше при ликвидации незаконной сигаретной фабрики арестовано 12 украинцев

В Силезском воеводстве разоблачили незаконную фабрику по производству сигарет и задержали в связи с этим 12 украинцев и двух поляков. В то же время, в Чехии количество нелегальных рабочих-украинцев составило 80%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщили в Бескидском отделе пограничной службы Польши, операцию по задержанию и ликвидации незаконного цеха в городе Пекары Шленск провели в понедельник. Мероприятия были осуществлены на основании информации нидерландской налоговой службы, а всю операцию координировал Европол.

"В одном из частных объектов выявлено полную линию по производству и упаковке сигарет, в том числе специализированные машины и сырье, необходимое для их изготовления. Там обнаружили также большое количество готовых сигарет и табака. В то же время во втором объекте обнаружили склад, где было несколько килограммов табака", - сообщила майор Эльжбета Пикор из Бескидского отдела Пограничной службы.

Во время операции правоохранители задержали 14 человек в возрасте от 24 до 43 лет, в том числе 2 поляков и 12 граждан Украины. Одного из поляков разыскивали на основании ордера на арест за предыдущие преступления.

Зато задержанные украинцы имели действительные документы, легализующие их пребывание в Польше.

Незаконная деятельность продолжалась с 2018 года. Сигареты вывозили из Польши и продавали в других странах Европейского Союза под видом одной из известных иностранных марок.

Количество нелегальных трудовых мигрантов, прибывших в Чехию из стран, не входящих в состав Евросоюза, увеличилось за год почти на 100%. Лидируют среди них граждане Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

По официальным данным Министерства труда и социальных дел, в 2018 году в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев. Несмотря на то, что в стране уже третий год работает программа "Режим Украина", около 80% процентов нелегальных работников были именно украинцами. Как заявляют представители Экономической палаты, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

"Незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности связано также с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки выполнения производственных заказов, и поэтому готовы рисковать", - говорится в докладе Минтруда.

В прошлом году работники ведомства предъявили штрафы 500 фирмам на сумму, превышающую 150 млн крон, пишет чешское издание E15. Нарушения были зафиксированы в ходе проверки 7200 предприятий.

В начале июня чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 000 человек.

По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех иностранцев, работающих в республике.

Отметим, в 2017 году Чехия депортировала более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3137134
 
 
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Ждем заметки "Свирепые украинцы медленно убивали беззащитных поляков опасными алкалоидами и радиоактивным полонием (какой цинизм!) "
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свиноголові нещадно експлуатують та ******** українців, але своя влада їх гнобить ше більше
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Почему чехи - свиноголовые? Странно.
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по той же прічінє, шо хранцузи - жабойєди, італьяшки - макаронніки, москалі - кацапи
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А в чому винні ті 12 українців? Вони законно перебували в тих польшах. Як вони могли знати, шо цех подпольний?
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Вони могли нелегально працювати. В країнах ЄС для того, щоб іноземець мав роботу і дохід від неї - він повинен мати не просту, а робочу візу. Але: роботяги-нелегали, під видом туристів, також знаходять собі роботу. Хоча і нелегальну, і все ж... Як то кажуть - грощі не пахнуть...
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Коли я тут одному зебілу (а, може, ватнику) доводив, що українців за минулі 5 років каденції Порошенка не "виперли" за кордон; і що вони самі, добровільно поїхали шукати роботу з кращими (ніж в Україні) умовами і оплати праці; і що в цьому їм допоміг "безвіз" та можливість мати діючий біометричний паспорт; і що таке явище загалом - корисне для української економіки хоча би тому, що наші місцеві олігархи в таких обставинах (дефіциту кваліфікованої робочої сили) вимушені піднімати рівень оплати праці українцям, що залишилися працювати на українських підприємствах - ох, скільки висраного гівна я побачив...
Зебіли ж... вони такі, дебіли... Вони і після цієї інфи не зрозуміють, яку користь принесли Україні поки що діючий уряд Гройсмана, минулий уряд Яценюка, а також Президент Порошенко і його команда, які розвернули державу рухои "до Європи"...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество80% рабочих-нелегалов в Чехии составляют украинцы, а в Польше при ликвидации незаконной сигаретной фабрики арестовано 12 украинцев
 
 
 
 
 
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