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 Политика Украины
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 "Я восстановлюсь через суд", - снятый ЦИК кандидат от "Слуги народа" Куницкий

Снятый ЦИК с выборов кандидат от "Слуги народа" по округу №169 Александр Куницкий планирует через суд оспаривать данное решение.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Только что ЦИК сняла мою кандидатуру с выборов! Грановский прекрасно знает, что я восстановлюсь через суд и выиграю по 169 округу! 9 "замотивированных" Грановским членов ЦИК проголосовали против меня! 7 членов ЦИК были против моего снятия. Это как раз и есть четкий сигнал политического давления! Ни один не воздержался! По информации, которую мне сообщили, Порошенко лично звонил членам ЦИК и "топал ногами", чтобы меня снимали под любым предлогом! Иллюстрация даст понять у кого какие квоты в ЦИК", - заявил Куницкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК снял с выборов кандидата от "Слуги народа" Куницкого, имеющего гражданство Израиля

Я восстановлюсь через суд, - снятый ЦИК кандидат от Слуги народа Куницкий 01
Я восстановлюсь через суд, - снятый ЦИК кандидат от Слуги народа Куницкий 02

Ранее ЦИК снял с выборов кандидата от "Слуги народа" Куницкого, имеющего гражданство Израиля.

Напомним, о двойном гражданстве Куницкого заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия.

6 июля Александр Куницкий, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля.

Отметим, что по 169 округу также балотируется действующий нардеп от БПП Александр Грановский.

Источник: https://censor.net.ua/n3137132
 
 
 Топ комментарии
 
Вы уже обещали что 21-го апреля Пётр Алексеевич покинет Украину, а порохоботы исчезнут из социальных сетей.
У вас обещалка не сломалась ещё ?
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в Ха, по старой недоброй традиции, пытаются сделать безальтернативные выборы. так что, борись в суде, удачи! грановский - это полное г..но.
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Тобто ви підтримуєте людину, яка порушила закон (подвійне громадянство не можна) лише через те, що "грановский - это полное г..но"?

Ось у цьому основна проблема значної частини українців, які готові закрити очі на порушення закону "своїми"...
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Где у нас написанно что двойное гражданство запрещено?
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Конституція України, Ст. 4: В Україні існує єдине громадянство.
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Ну и что там написанно про двойное гражданство?
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Ясно, йди в школу вчить правознавство...
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Слив засчитан. На будующее прежде чем умничать перечитайте ст. 4 Конституции и хооорошенько подумайте.
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Якщо в Україні існує єдине громадянство, значить подвійного громадянства існувати не може...
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В том то и дело что единственное гражданство, а иметь ты можеш хоть 10 паспортов плюшек от двойного гражданства тебе не светит.
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Москалику, паспорт - документ, що підтверджує громадянство/підданство тієї чи іншої країни... І да, в ізраїльській армії служать тільки громадяни Ізраїлю, а Куніцкій служив і не приховує це.
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Ну и что? В Украине запрещено иметь 10 паспортов другого государства?
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Так дибіл, написано що громадянин України має мати одне громадянство-українське. При отримані ще якогось він позбавляється українського.
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у вас марамоїв "нінапісана".. а ЛЮДЯМ на вас глибоко насрати БО ЛЮДИ ЖИВУТЬ по людським законам а не по-панятіям чи по торі
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А понятно!!! А то я как приеду с Германии в Украину и думаю чего это у нас хаос на дорогах. А теперь ясно что у нас люди придерживаются людским законам, а не ПДД.
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Німцю, у тебе страшні борошна через наш хаос на дорозі? А ми так щодня їздимо...
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Во первых я не немец. Во вторых я точно так же езжу как и Вы. В третих из за "людских законов" у нас смертность на дорогах выше в разы чем на фронте. И все из за банального нарушения ПДД. Ведь и сами не раз обганяли через сплошную еле едущий камаз?
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Я бачу, що ти не німець, ти москаль. Бо на страшні борошна може купитися лише москальський троль, причому тупенький... Тому у спам!

І да, кацапчику, просто подивися на смертність на дорогах в Україні 5-10 років тому і зараз... Там зменшення рази в 1,5-2! ЦУе у вас в Московії смертність росте, а в нас падає.
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150 тыс ДТП за 18 год. Нда, смертность и правда упала ибо на конецто вазоводы пересаживаются на евробляхи где выживаемость куда лучше. И последнее обзывния типо кацап, москаль считаю сливом. И упоминать рашу вы можете хоть до усрачки мне на нее глубоко плевать.
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Це ти злився на страшних борошнах, тому у спам)))
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А по факту есть что написать? Если нет то к выводу мы пришли: большинство в Украине ездит за рулем как мудаки ибо "человеческие законы" и имей хоть 10 гражданств ничего тебе не будет. А вы и дальше можете кричать про муку "Я поновлюся через суд", - знятий ЦВК кандидат від "Слуги народу" Куницький - Цензор.НЕТ 8133
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теперь каждое чмо играет на единственной извилине зебобиков)
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Странно, что гражданин Израиля Куницкий не вспомнил про антисемитизм.
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Після виборів Верховну Раду перейменують на кнесет ! Спікер нашого кнесету буде з ОП за життя Рабінович ! Готовиться УКАЗ преЗЕдента ! Столиця держави поки що буде КИЇВ !!! (Тільки мера міста треба поміняти) .
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Как по мне ситуация очень простая. В раду пытаются влезть все кому не лень и используют для этого все рычаги давления.
Идеальных практически нету у всех людей свои нюансы.
Но Грановский это полный пздц. Киевский всеУкраинский решала по судам от порошенка . прибежавший два месяца назад к кернесу и внезапно полюбивший харьков.
По сравнению с ним Куницкий просто ангел. Особенно учитывая его деятельность. Жаль что не доработали другие гаржданства гграновского.
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поц кіш мер ен тухес "Я поновлюся через суд", - знятий ЦВК кандидат від "Слуги народу" Куницький - Цензор.НЕТ 6158 в Україні марамоїв з подвійним громадянством в ВР НЕ БУДЕ "Я поновлюся через суд", - знятий ЦВК кандидат від "Слуги народу" Куницький - Цензор.НЕТ 7042
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Через суд? Тогда да. Самый честный суд в мире, это Украинский современный.
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Да,да. Пэця лично звонил и "топал ногами" чтобы сняли какого-то куницкого. Кто ты и что ты,куницкий? Зачем так нагло пи@деть,лишь бы к корыту пролезть?
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Жид Зеленский и Коломойский своих не бросают так что иди и поновляйся )
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Кагальные борзеют. И это только начало...
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Какой уверенный, что выиграет. Не наРФии живешь! А может народ по другому решит. "Я поновлюся через суд", - знятий ЦВК кандидат від "Слуги народу" Куницький - Цензор.НЕТ 5863
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Він служив в ізраїльській армії, бо там не відкупишся. А в українській ні, бо Україна це просто місце для заробітку бабла, так само, як і для шмарклі.
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паспорт маланский порвал бы и вопросов не было бы... А то и нах сесть и рыбку съесть. "Я поновлюся через суд", - знятий ЦВК кандидат від "Слуги народу" Куницький - Цензор.НЕТ 1599
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я восстановлюсь через суд", - снятый ЦИК кандидат от "Слуги народа" Куницкий
 
 
 
 
 
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