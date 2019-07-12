 "Я восстановлюсь через суд", - снятый ЦИК кандидат от "Слуги народа" Куницкий

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Только что ЦИК сняла мою кандидатуру с выборов! Грановский прекрасно знает, что я восстановлюсь через суд и выиграю по 169 округу! 9 "замотивированных" Грановским членов ЦИК проголосовали против меня! 7 членов ЦИК были против моего снятия. Это как раз и есть четкий сигнал политического давления! Ни один не воздержался! По информации, которую мне сообщили, Порошенко лично звонил членам ЦИК и "топал ногами", чтобы меня снимали под любым предлогом! Иллюстрация даст понять у кого какие квоты в ЦИК", - заявил Куницкий.
Ранее ЦИК снял с выборов кандидата от "Слуги народа" Куницкого, имеющего гражданство Израиля.
Напомним, о двойном гражданстве Куницкого заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия.
6 июля Александр Куницкий, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля.
Отметим, что по 169 округу также балотируется действующий нардеп от БПП Александр Грановский.
Ось у цьому основна проблема значної частини українців, які готові закрити очі на порушення закону "своїми"...
І да, кацапчику, просто подивися на смертність на дорогах в Україні 5-10 років тому і зараз... Там зменшення рази в 1,5-2! ЦУе у вас в Московії смертність росте, а в нас падає.
Идеальных практически нету у всех людей свои нюансы.
Но Грановский это полный пздц. Киевский всеУкраинский решала по судам от порошенка . прибежавший два месяца назад к кернесу и внезапно полюбивший харьков.
По сравнению с ним Куницкий просто ангел. Особенно учитывая его деятельность. Жаль что не доработали другие гаржданства гграновского.