 "Я восстановлюсь через суд", - снятый ЦИК кандидат от "Слуги народа" Куницкий

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Только что ЦИК сняла мою кандидатуру с выборов! Грановский прекрасно знает, что я восстановлюсь через суд и выиграю по 169 округу! 9 "замотивированных" Грановским членов ЦИК проголосовали против меня! 7 членов ЦИК были против моего снятия. Это как раз и есть четкий сигнал политического давления! Ни один не воздержался! По информации, которую мне сообщили, Порошенко лично звонил членам ЦИК и "топал ногами", чтобы меня снимали под любым предлогом! Иллюстрация даст понять у кого какие квоты в ЦИК", - заявил Куницкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК снял с выборов кандидата от "Слуги народа" Куницкого, имеющего гражданство Израиля





Ранее ЦИК снял с выборов кандидата от "Слуги народа" Куницкого, имеющего гражданство Израиля.

Напомним, о двойном гражданстве Куницкого заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия.

6 июля Александр Куницкий, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля.

Отметим, что по 169 округу также балотируется действующий нардеп от БПП Александр Грановский.