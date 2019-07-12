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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Зеленский инициирует перезапуск судебной реформы через Верховную Раду, - Рябошапка

Президент Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка сказал "Українським Новинам".

"Через Верховную Раду (будет перезапущена судебная реформа). При чем здесь Конституционный суд? Он эти проблемы не решит. Этот вариант мы вообще не рассматриваем", - сказал он.

По его словам, президентская комиссия по вопросам правовой реформы должна в ближайшее время разработать и представить концепцию реформирования судебной системы, а также соответствующие законопроекты, которые будут представлены в украинский парламент.

Ранее Руслан Рябошапка заявлял, что зачастую решения, принятые "реформированными" судебными инстанциями далеки от украинского законодательства и требований Конституции. По его мнению, такие решения являлись "очевидным свидетельством провала судебной реформы", которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

Именно в связи с этим была создана группа экспертов для оценки результатов судебной реформы и решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не принципиально, как перезапускать судебную реформу, главное - содержание, - специалист по конституционному праву Речицкий

Источник: https://censor.net.ua/n3137128
 
   
 Топ комментарии
 
... "очевидным свидетельством провала судебной реформы", которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

На любой нормальной работе человека, провалившего задание, нагибают. Хорошо бы и петюню нашего..
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Зеленский, астанавись, это же так удобно- винить нового президента за решения отрехформированных Петюней судов.
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Навряд чи. Втомлений нарід 21.07 попросить повторить на біс
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"группа экспертов" из числа родственников и кумовьев судей и прокуроров.
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Угробленное не перезапустишь-нужна капиталка с заменой основных рабочих частей
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Опять судьям платить - чтобы подтвердить свои должности?

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Окупится - им взамен зарплаты поднимут "что бы не брали взятки"
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... "очевидным свидетельством провала судебной реформы", которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

На любой нормальной работе человека, провалившего задание, нагибают. Хорошо бы и петюню нашего..
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Работа Президента(как и работа депутата...) - ненормальная. Потому, что ненормальный работодатель - избиратели Украины. И пока не научились нормально, без ошибок, голосовать, нужно хотя бы сократить отчетный период, чтоб меньше была цена ошибки.
Выборы раз в год или 2 могли бы улучшить ситуацию...
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Главное не процедура перезапуска судебной реформы, а содержание
Это просто еще один громкий звук хлопушки и все...
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Зеленский, астанавись, это же так удобно- винить нового президента за решения отрехформированных Петюней судов.
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Судьи отвечают лично за каждое принятое решение.
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Должны отвечать,СЕЙЧАС НЕ ОТВЕЧАЮТ-нет механизмов контроля
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Это хто будет "перезапускать" ? Тот кто уже наложил и на законы, и на Конституцию несколько десятков раз за один месяц ?
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Нет, тот кто вовремя почувствовал ветер перемен и "правильно" наложил
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А есть примеры пострадавших?!
У них это уже давно, как правило - кто больше заплатит! Уже все привыкли и не "обижаются"
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Времена грядут серьёзные. По нынешней модели - государство существует последнюю каденцию, да и то скорее всего всё закончится досрочно.
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Поддерживаю! И Кузьмина назначить Главным в этой Опции,раз Юра на француза Гандона схож!!!
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Уважаю французов за сожженную Москву-хотя и недолюбливаю жабоедов!
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фамилия довольно распространённая среди англосаксов в настоящий момент...
ну а фигуральных - немерено Зеленський ініціює перезапуск судової реформи через Верховну Раду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1984
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Конечно зелебобики налажают еще больше,чем соевые. Но все равно будут рассказывать про "успешность реформы". Не то что у "папередников". Закон жанра.
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Рябошапка, що ти тут коментуєш- готуйся на вихід згідно нового закону портнова-шмарклі про люстрацію. І ти, і Нефьодов і ще багато інших були при владі з 2014 року.
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я вот жду, когда по поводу этого зелёного высера начнут петь "нас неправильно поняли", "вырвано из контекста" и др... пу умнее - он всю пургу через писькина несёт, так отмазаться потом легче...
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Беня ПРавильно сказал, Бабло-оно как - Мост,сегодня Есть,а завтра лишь одни воспоминания??
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А таки не довіряє Конституційному Суду. Значить хоче робити щось таке, що можуть проковтнути лише особисто призначені судді. Отже, прогин КС з розпуском Ради конституційними суддями не зараховано. Бодуть відгрібати, як і решта. "Не копай.те іншому яму, бо самі у неї впадете" - ніхто не відміняв. Але радіти у тому випадку можуть лише недалекоглядні зебіли. Щоб здійснити те, що планує Зєлєнскій, потрібно начхати на нинішню Конституцію. Саме тому йому і потрібна у Раді конституційна більшість. Маю підозру, що "диктаторські закони януковоча" будуть здаватися квіточками у порівнянні з тими законами, які для Зєлєнского пише Портнов. До речі, для Януковича він теж закони готував.
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пока законом чётко и однозначно не будет определена ответственность судьи за неправомерное решение никакие реформы не заработают эффективно
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Мало кто Знает,что у судей целая Наука есть - Как похерить любое Дело??
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То о чем говорилось ещё с 2014. Без отрефоомированных судов реформа правовой системы не имеет никакого смысла.
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- Ми перезапустимо судову реформу!
нарід:
- На бабуку, на бабуку!
до секретаря:
- Що вони кричать?
- Не знаю... Мабуть, радіють...
- Ми подолаємо бідність!
- На бабуку! На бабуку!
- Ми закінчимо війну!
- На бабуку! На бабуку!

- Ми..
- Досить! Коли вже ваш головний бабукою на роялі буде грати?
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Как с удивлением вяснилось, на 28 году независимости Украины, что у нас нет несколько тысяч честных людей, что бы стать судьями. Специальная международная комиссия почти год искала хотя бы сотню для Антиаррупционного суда, нашлось всего несолько дестков, из короых не все полностью отвечают международному качеству. Может нужно набирать легионерв из-за границы, как футблистов?
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Навіть гірше! За 28 років незалежності України, як виявилося, в нас немає навіть кандидата на Президента, окрім ....(ну не буду загострювати дискусію). Зеленський ініціює перезапуск судової реформи через Верховну Раду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6675
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Мировые судьи, суд присяжных - все это шаги к декорумпизации судов
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плюс законы не позволяющие двойного толколвания.
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Такого не бывает 😁 два юриста - три мнения.
Но более четкие и однозначные формулировки - да.
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бывает. Законы принятые на осве прецидента. Как в США например..
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В США вообще прецедентная система права, в Украине - нет.
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в том то и дело что нет. Я как раз об этом.
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Я сомневаюсь что в Украине это возможно за 5 лет. Да и есть страны со статутным правом, где тоже верховенство права. Швейцария, Германия и так далее.

Но прецеденты тоже трактуют, сравнивают обстоятельства.
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наверняка это невозможно, за такой короткий срок, но хотя бы нужно это знать и осбуждать.
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Я тут с вами совершенно согласна, к сожалению, людям вдалбливают, что некорумпированная судебная система невозможна, чтобы те смирились и не рыпались.

А опыт западных стран показывает, что все реально.
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чем меньше возможностей для толкования, тем ниже коррупционая сотавляющая. Хотя при этом можно дойти до абсурдов, например закон не разрешающий носить куринные яйца под шляпой.
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Я согласна, но полностью исключить ее просто нереально априори.
Снизить по максимуму - да.

Особенно налоговое право.
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...как и все идельное. Полностью достичь невозможно, но нужно к этому стремиться.
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Интересно, сколько времени можно ни хрена не делать а только тупо срать на предыдущую власть пока среднестатистический зебил начнёт подозревать, что с его выбором что-то не так? Зеленський ініціює перезапуск судової реформи через Верховну Раду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 26
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Сколько угодно, увы. Зелебобики - это секта. Для них - всё Божья роса, даже на рояле.
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Перезапуск - це комп'ютерний термін, що в житті означає "відновлення того, що було". "Перезапускати" реформу, як і комп'ютер, можна тисячі разів - та це зовсім не означає, що буде прогрес. Реформа - це термін, що означає зміну форми, не обв'язково змінюючи суть. Незалежна судова система в Україні ніколи не з'явиться, якщо судову гілку влади будуть формувати дві інші гілки влади - законодавча та виконавча. Якщо не будуть впроваджені прямі вибори районних суддів і прокурорів усе інше - то чергове обдурювання людей. І ще два принципи: суд присяжних за вимогою підсудного; повна заборона закритих засідань. Справи, що потребують секретності необхідно винести у окремі суди. Не буде цього - то не буде реформа - то буде товкмачення води у ступі.
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Перезапуск означет запустить то, что плохо было запущено и уже не работает.
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Если в системе вирус,то до жопы перезапуски.Тут нужно полностью софт менять.Или я не прав?
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речь идет не о лчечении старого, а установке нового.
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ПРосто нужно уважать Президента Украины Зеленского!
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За Надежду о том,что Зеленский Сможет осуществить перемены к лучшему в нашей Украине..!
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Точно! "...запустить то, что плохо было запущено и уже не работает..."
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Не зовсім. Перезапуск - це повторний запуск системи з повним очищенням оперативної пам'яті та потворним завантаженням даних.
Якщо по суті, то слід дивитися не на слова, а на справи - як буде (і чи буде) проводтися судова реформа новою владою.
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Перезапуск судебной реформы говорите, ну ну чьего авторства- портнова ?
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Главное-Конечный Результат,а не лозунги с Брехней перемешанные....
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Это правильно. Я не фанат нового Президента (как и не был фанатом Петра Алексеевича), но здесь надо признать - суды надо менять полностью.
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Потужні реформи Клоуна обіцяють стократно перевершити реформи Рошена
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Ми вже побачили зебільні концепції: 1.виборчої системи; 2.люстрації; 3.повернення полонених моряків; 4.санкцій проти параші в ПАРЄ; 5."прекращения гражданской войньі"; 6.законодавства про імпічмент; 7.повернень колишніх ригів; і т.д.
Достатньо!
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99,9% сук в мантиях надо разогнать , систему которую они сделали для себя любимых уничтожить , судья должен нести РЕАЛЬНЫЕ а Не Виртуальные наказания за деятельность несовместимую с законом ,перед ним должны быть все равны
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Махровый популизм... Фиг рассказывать что ты там подашь в ВР, когда нынешнюю ВР разогнали, а новая будет неизвестно когда? А когда новая ВР сформируется, то, подозреваю, ещё долго будет разбираться, как нужно реформировать судебную систему... Все эти бредни надо называть не инициативы, а фантазии
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Не смеши мои тапочки. В лучшем случаи они соберутся 3-4 сентября. И будут долно бродить между креслами, сбиваясь в стаи. 2-3 месяца на обучение кнопки нажимать. Реальных голосований нужно ждать не ранее ноября
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зачем нести пургу. Потерпи десять дней.
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это не пурга, это опыт. и ещё знание порядка проведения выборов в ВР, почитай закон
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весь опыт попердников в топу. Начинаем с Зерро!
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Правильно только умные учатся на чужих ошибках, дураки каждый раз начинают с нуля. Зерро - полный ноль, очень символично!
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"План Медведчука" реализуется

После появления инициативы о проведении скандального телемоста с российскими пропагандистами я писал, что это намерение - не эпизод, а часть большого политического плана Кремля и тех, кто поддерживает российское руководство в нашей стране

Этот план можно было бы назвать предвыборным, но на самом деле сами выборы - и президентские, и парламентские - тоже часть плана. Плана по постепенному усилению российского политического и информационного влияния на нашу страну, упрочения позиций тех, кто хотел бы возвратить Украину в 2013 год.

Как видим, события продолжают развиваться. Телемост не состоялся, но общественная реакция вовсе не напугала его инициаторов. Напротив, Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Тарас Козак отправились в российскую столицу и были приняты там премьер-министром Дмитрием Медведевым. Тем самым Медведевым, который в 2004 году возглавлял кремлевский предвыборный штаб Виктора Януковича - так что не первый день отвечает перед Путиным за порабощение Украины.

Теперь кадры этой встречи на самом высоком уровне транслируются телеканалами, которые фактически принадлежат Медведчуку. Могут спросить - зачем? Почему они так уверены в себе, почему они ничего не опасаются?

А чего им бояться? Государство ослабело. Главный запрос общества - не на борьбу с коллаборацией, а на борьбу с коррупцией и на снижение тарифов. Тех, кто хотел бы бороться с коллаборацией, убедили, что политики, которые пришли к власти после Майдана - сплошь "мародеры", так что вначале нужно победить мародеров, а уж затем - предателей. С новым президентом лидеры "Оппозиционной платформы" фактически делят один и тот же электорат - так что они могут быть уверены, что накануне парламентских выборов Владимир Зеленский не будет предпринимать резких шагов, чтобы не спугнуть тех своих избирателей, кто верит в возможность "просто договориться" с Москвой.

Но они не просто хотят получить как можно больше голосов на выборах. Их главная задача - построить параллельное государство, которое будет намного сильнее и авторитетнее формальной власти. Они и так уже контролируют целый ряд государственных и общественных институций. В их распоряжении - букет судов и набор телеканалов. Возможности местного самоуправления в восточных и юго-восточных областях нашей страны. Они находятся в хороших отношениях с олигархами, многие из которых мечтают о восстановлении своих российских прибылей. И - что самое важное - у них есть поддержка людей. Тех наших сограждан, которые хотят, чтобы Украина поскорее стала частью "русского мира". Тех наших сограждан, которые проголосуют за "Оппозиционную платформу" и за "Оппозиционный блок". И которых встреча с Дмитрием Медведевым не раздражает, а вдохновляет - ведь это же бывший президент самой России! Почти Путин!

И есть еще одно важное обстоятельство, которое облегчает их задачу - равнодушие миллионов, которые просто хотят, чтобы закончилось "вот это все" и верят, что окончание войны зависит от желаний украинского президента, а не от воли Путина.

В таких условиях построить "свою Украину" - а если быть точным, свою Малороссию - им будет гораздо проще, чем еще несколько месяцев назад. План такого строительства есть, он давно составлен и осуществляется. Они действуют, не жалеют денег, пропагандистских ресурсов, личных усилий. Отступать им некуда. За ними - Москва.

А мы, как обычно, реагируем. Возмущаемся, сокрушаемся, переживаем. Удивляемся беспомощности власти, которую сами же украинцы и избрали. У нас нет даже плана ответных действий - не то чтобы плана наступления и демонтажа "параллельной Украины". Мы все еще рассчитываем, что нам поможет Трамп, раз Макрон не хочет.

С таким отношением к себе и своей стране план Медведчука осуществится, и все мы окажемся в его Украине - прошу прощения, в Малороссии.
Виталий Портников
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Если ты хочешь уничтожить ...... (подставить любое понятие), то сделай из нее профанацию.

Зеленський ініціює перезапуск судової реформи через Верховну Раду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 878
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З "маладой" командой Слуг, все зрозуміло - чим більше шкоди Україні і українцям , тим краще.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский инициирует перезапуск судебной реформы через Верховную Раду, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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