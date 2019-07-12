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 Политика Украины
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Все про:запрет (1351) МИД (5056) Россия (73304) Всемирный конгресс украинцев (132)

 Не может не радовать, что неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", - МИД о запрете в России "Всемирного конгресса Украинцев"

В Министерстве иностранных дел Украины назвали позорным решение Генпрокуратуры РФ признать нежелательной деятельность Всемирного конгресса украинцев и призвали международное сообщество усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением Генеральной прокуратуры России о признании нежелательной деятельность Всемирного конгресса украинцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Такое решение еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ. С другой стороны, не может не радовать тот факт, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Украинские дипломаты подчеркнули, что Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, несмотря на то, что целью этой организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины, проведение просветительских и образовательных программ за пределами Украины, а также сохранение национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932–1933 годах.

"Украина готова предпринять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России, и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим", – добавили в украинском МИД.

Напомним, в РФ признали нежелательным "Всемирный конгресс Украинцев".

Источник: https://censor.net.ua/n3137124
 
   
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Не может не радовать, что неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ"

Плохо, что правительственная не представляет.. Не может не радовать, что неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", - МИД о запрете в России "Всемирного конгресса Украинцев" - Цензор.НЕТ 4906
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а якою загрозою є справжній український президент!..
ми ту всі бачимо, як зюзіботи і "націоналісти" відробляють мацковські грошики
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Для кремлядів, все що українське -загроза. Може пора у нас так само зробити?
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По моему мнению, когда пытаешься договориться о выдаче пленных (моряков и политзаключённых) не троллишь того, с кем пытаешься договориться.
Да, нужно выражать протест, а вот троллить при этом необязательно.

Думаю, что если бы у Климкина в российском плену находился бы собственный ребёнок, тон протеста был бы гораздо сдержанней.

Кстати, подобные провокации сильно занижают позиции Украины на международной арене.
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вы как всегда не знаете о чем. Хоть с Гуглом прочтите, что пишут о Зе и его 95, а потом и рассуждайте. Кстати, почему МИД среагировал, а Зе нет, потому, что у Зе нет сына в плену?
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потому что шмаркля не имеет права раззевать свою варешку против своего сюзерена
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Это квинтэссенция всех исторических комплексов кацапни по отношению к Украине. Мокши-то прекрасно знают,что они никто и звать их никак. Сборище непонятных племен оттраханых в свое время монголо-татарами и укравшее историю Киевской Руси претендует на первенство в славянском мире. Это одна из скреп,держащая в узде дикое быдло на этой территории.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе может не радовать, что неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", - МИД о запрете в России "Всемирного конгресса Украинцев"
 
 
 
 
 
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