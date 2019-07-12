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 Политика Украины, Общество
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 Киевский апелляционный суд разрешил обзывать собеседника "Гандоном"

Киевский апелляционный суд снял обвинение в хулиганстве с жителя столичной области, который прилюдно назвал мэра Тетиева "гандоном".

"КП" в Украине" поговорила с победителем уникальной судебной тяжбы, передает Цензор.НЕТ.

- Мэр разрешил государственному предприятию "Сервис" зарыбить нашу речку Роська. А люди собрались на протест – их ведь тогда рыбачить пускать не будут. У меня с мэром Русланом Майструком отношения не очень. Вот и тут поспорили, - рассказывает Игорь Савлук. – Я ему говорю: "Ты – гандон". Несколько раз повторил.

За непристойные выражения в публичном месте полиция составила на Савлука административный протокол.

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- Я еще до конфликта гуглил в интернете это слово. И увидел, что французский писатель Гандон фантастику писал. Наш мэр тоже фантаст. То электромобили собирается в нашем городе выпускать, то крахмальный завод строить. Я все это судье в Тетиеве рассказал. Говорю, что мэра не оскорблял, а сравнил его с французским фантастом Ивом Гандоном. А она: "Вы же в школе учились, нет такого писателя!" Я говорю, что в школе Гандона не было, а в литературе он есть. А что вы имеете в виду, то это ваши проблемы. В общем, дело я проиграл. Судья написала в решении слово неправильно,через букву "о", и постановила, что это ругательство.

Иван Савлук человек не только эрудированный, но и принципиальный. 51 гривну штрафа платить не стал, а подал апелляцию.

- Обосновывая решение, суд должен ссылаться на официальные словари, - говорит адвокат Роман Коротя. – А судья в Тетиеве сослалась на Викисловарь, который не является официальным источником информации, и который может редактировать кто угодно. Это было неправомерно.

Судья апелляционного суда Киева Тамара Юденко оказалась человеком вдумчивым. Изучив административный протокол, пришла к выводу, что нет убедительных доказательств тому, что Савлук хотел оскорбить мэра, а не сравнить его с писателем Гандоном. По закону сомнения толкуются в пользу ответчика.

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К слову, судья Юденко правильно написала слово правильно, через "а", но кавычки и маленькую "г" оставила.

Ив Гандон родился в 1899 году в городе Блуа, умер в 1975 в Париже. Начинал со стихов, в 1922 году издал свой первый сборник, а первую книгу прозы - только в 1845-м. За свой самый известный роман "Жиневра" получил Большую премию Французской академии.

В СССР издавалась книга Ива Гандона "Господин Миракль". Герой - мужчина, который живет в мире своих фантазий.

Источник: https://censor.net.ua/n3137121
 
   
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Это главная проблема в самой нищей стране Европы.....
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Та этот апеляционный шестой - все гандоны. Штопаные.
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С учетом слова штопаные, вы их уже не с писателем сравниваете!
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ну наконец то... - дождались... Киевский апелляционный суд разрешил обзывать собеседника "Гандоном" - Цензор.НЕТ 7908
Значит можно....
Зеленский гандон....
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не "обзывать" а называть ...і вправду , презервативом називати не у кожного зразу вийде ...так що гандони
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А ведь мог и терапию провести согласно рекомендаций Минздрава
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)))) ну если фантаст, то отсюда можно получить следствие - "***** - сказочный гандон". всё культурно )))
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