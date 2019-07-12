EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  408  12
Все про:граница (3228) Зеленский (2115) контрабанда (1771) Молдова (1029) преступность (877) Майя Санду (3)

 Молдова и Украина намерены совместными усилиями защитить свои границы от преступности и контрабанды, - Санду

Молдова и Украина намерены совместными усилиями защитить границы двух стран от преступности и контрабанды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила премьер-министр Молдовы Майя Санду на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве.

"Мы стремимся установить постоянный совместный контроль над границей, чтобы защитить наши границы от преступности и контрабанды", - отметила она.

Санду указала, что правительство Молдовы хочет теснее сотрудничать с Украиной в экономическом и энергетическом секторах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Молдова против присутствия российских войск на своей территории и навязывания федерализации, - Зеленский

Она подчеркнула, что Молдова рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важный элемент собственной безопасности.

"Европейская интеграция и имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС - наши основные совместные с Украиной цели", - заявила Санду.

Напомним, вчера, 11 июля, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Молдовы Майя Санду обсудили экономическое сотрудничество между государствами.

Источник: https://censor.net.ua/n3137117
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко и Плахотнюк подельники по контрабасу в Преднистровье!
 показать весь комментарий
 
Молдавська делегація в повному складі голосувала за повернення параши в ПАРЄ, в тому числі і представники партії Санду.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Що, Молдова відновить контроль над окупованими територіями?
 показать весь комментарий
 
вірю що так ...якщо звісно ЗЕ не продовжить дело ВСІХ "папередніков"..."контрабанду" "ихтамнетов" до Придністров"я і не перекриє всі шляхи їх виходу через територію України ...хочуть суки на гггодіну то тільки через Молдову
 показать весь комментарий
 
Ти темою помилився, за коментування цієї статті тобі не заплатять)
 показать весь комментарий
 
Порошенко и Плахотнюк подельники по контрабасу в Преднистровье!
 показать весь комментарий
 
 
Нафіга? Він вже давно в Ростові. Втік ще після другого туру.
 показать весь комментарий
 
А проблему отрыжки совка пидоростровье рассадник ********** кизяков и ваты когда собераются полностью блокировать?
 показать весь комментарий
 
Такая же Зеленская, только из Молдовы, поставленная "дружить" с РФ и не сильно беспокоить криками ЕС, если x-ло становится слишком настойчивым.
Может надувать щечки для важности, но если не выполнит какую-то из инструкций с запада или с востока, не получит за это вовремя деньги на поддержку штанов и народу не додадут мяса, то фиг где от благодарных граждан и Плахотнюка спрячется.
 показать весь комментарий
 
Молдавська делегація в повному складі голосувала за повернення параши в ПАРЄ, в тому числі і представники партії Санду.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМолдова и Украина намерены совместными усилиями защитить свои границы от преступности и контрабанды, - Санду
 
 
 
 
 
 вверх