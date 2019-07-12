 Молдова и Украина намерены совместными усилиями защитить свои границы от преступности и контрабанды, - Санду

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила премьер-министр Молдовы Майя Санду на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве.

"Мы стремимся установить постоянный совместный контроль над границей, чтобы защитить наши границы от преступности и контрабанды", - отметила она.

Санду указала, что правительство Молдовы хочет теснее сотрудничать с Украиной в экономическом и энергетическом секторах.

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Она подчеркнула, что Молдова рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важный элемент собственной безопасности.

"Европейская интеграция и имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС - наши основные совместные с Украиной цели", - заявила Санду.

Напомним, вчера, 11 июля, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Молдовы Майя Санду обсудили экономическое сотрудничество между государствами.