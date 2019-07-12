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 Зеленский сегодня посетит с рабочей поездкой Днепр и Кривой Рог

В пятницу, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Днепропетровскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня президент Владимир Зеленский наносит визит в родную область.

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План работы также связан с выборами, предполагается, что президент посетит самые проблемные точки, известные в медиа:

1. Аэропорт Днепра.

2. Мост через Днепр.

3. Государственный завод "Южмаш".

4. Объездную трассу и состояние дорог в области. 

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5. Кривой Рог и проблема экологии в городе.

Источник: https://censor.net.ua/n3137116
 
 
 Топ комментарии
 
зелёное недоразумение в хам-тур отправилось. быдло будет в восторге... Зеленский сегодня посетит с рабочей поездкой Днепр и Кривой Рог - Цензор.НЕТ 5481
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так это барыга нанял 100-150 каркающих голов воронья которые засрали весь цензор.Интриган и лузер надеется раздуть конфликт и собрать себе больше баранов.Гнилые методы
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А с Кривого Рога пусть попробует проехать на Николаев, а потом на Кропивницкий !!!
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давайте скинемось зіц-президенту на поводок, бо Бігдан його водить без поводка
соромно за державу
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Немає такого міста "Днєпр", якщо російською так "Днипро". Від іноземців вимагаємо, а самі... #KyivNotKiev.
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Немедленно выключайте там фонтаны, прячте рояли и шаурму!
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Спасибо гражданам Кривбаса
- за президента пи---раса!

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и Цензору, и многим другим СМИ стыдно писать в заголовках - Президент посетит...............
Пишут Зеленский посетит......
Мда..., - выбрали позор на свою голову....
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так эти все газетенки работают на свинобанду
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І желательно зеленую жопу машиной туда чтоби отвезли
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Поздравляю , мразины пшонка и кузьмин идут на выборы по решению суда который отменил решение цик, места вполне проходные для рыгов 35 место в списке.
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Та все проще! Какая на хрен рабочая поездка? Оно ж работать в принципе не в состоянии. Просто решил проведать свою еврейскую маму и еврейского папу. Так сказать "заглянуть на огонек" и заодно шугнуть местное начальство в плане обеспечения безопасности родственникам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский сегодня посетит с рабочей поездкой Днепр и Кривой Рог
 
 
 
 
 
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