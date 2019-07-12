 Зеленский сегодня посетит с рабочей поездкой Днепр и Кривой Рог

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня президент Владимир Зеленский наносит визит в родную область.
План работы также связан с выборами, предполагается, что президент посетит самые проблемные точки, известные в медиа:
1. Аэропорт Днепра.
2. Мост через Днепр.
3. Государственный завод "Южмаш".
4. Объездную трассу и состояние дорог в области.
5. Кривой Рог и проблема экологии в городе.
соромно за державу
- за президента пи---раса!
Пишут Зеленский посетит......
Мда..., - выбрали позор на свою голову....