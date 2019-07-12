 Зеленский сегодня посетит с рабочей поездкой Днепр и Кривой Рог

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня президент Владимир Зеленский наносит визит в родную область.

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План работы также связан с выборами, предполагается, что президент посетит самые проблемные точки, известные в медиа:

1. Аэропорт Днепра.

2. Мост через Днепр.

3. Государственный завод "Южмаш".

4. Объездную трассу и состояние дорог в области.

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5. Кривой Рог и проблема экологии в городе.